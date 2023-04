WP pokazała wyniki. Wzrost zanotowały reklama i turystyka

Grupa Wirtualna Polska Holding miała w czwartym kwartale 2022 roku, zgodnie z szacunkami, 110,2 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 15 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

WP podała w prezentacji, że poprawa skorygowanej EBITDA w ostatnim kwartale ubiegłego roku wynikała z EBITDA nowo nabytych spółek (ok. 7 mln zł w IV kw. 2022 r.) oraz wzrostu w segmencie reklama i subskrypcje oraz bardzo dobrych wyników segmentu turystyka.

Skorygowana EBITDA w całym 2022 roku wyniosła 371 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rdr.

"W I kw. 2023 zarząd grupy spodziewa się ok. 20 proc. wzrostu przychodów r/r pro forma, głównie dzięki wysokim dwucyfrowym wzrostom przychodów w segmencie turystyka, a także wzrostowi przychodów z subskrypcji i finansów konsumenckich. Jednocześnie, zarząd szacuje, że skoryg. EBITDA będzie kształtować się na porównywalnym poziomie do I kw. 2022, w ujęciu pro forma, co jest związane z sezonowo wysokim udziałem wysokomarżowego biznesu reklamowego, który w I kw. był pod presją wysokiej bazy z I kw. 2022 i negatywnych czynników makroekonomicznych" - napisano w prezentacji.

Przychody gotówkowe w IV kwartale 2022 r. wzrosły o 31 proc. r/r do 316,5 mln zł, dzięki konsolidacji spółek przejętych w drugim półroczu 2022 r., głównie Audioteki i Szallas, a także organicznemu wzrostowi w obszarze reklamy i subskrypcji, turystyki i finansów konsumenckich, przy wysokiej dynamice wzrostu odnotowanej w turystyce zagranicznej. W całym roku wzrosły o 24 proc. do 1.048 mln zł.

W I kw. 2022 roku skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 72,4 mln zł.

Zysk netto j. w IV kwartale 2022 roku spadł do 32,4 mln zł z 61,7 mln zł rok wcześniej. Spółka wyjaśniła, że na wynik netto pozytywnie wpłynęły przychody finansowe związane z odwróceniem odpisu w wysokości 9,8 mln (eSky). Z drugiej strony wynik był obciążony m.in. wysokimi kosztami transakcyjnymi i restrukturyzacyjnymi związanymi z działaniami M&A, wyższą amortyzacją (w tym amortyzacją PPA), a także wyższymi kosztami finansowymi.

