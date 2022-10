"WP": Putin zatwierdził wymianę Medwedczuka na jeńców z Mariupola mimo sprzeciwu FSB

Papież Franciszek zaapelował do Putina o "zatrzymanie spirali przemocy i śmierci na Ukrainie"

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do prezydenta Rosji o zatrzymanie "spirali przemocy i śmierci" na Ukrainie. To pierwszy tak bezpośredni apel od początku rosyjskiej agresji. Wezwał także prezydenta Ukrainy do "otwartości na poważne propozycje pokojowe".