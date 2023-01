WOŚP 2023. Serduszka można kupić w formie tokenów NFT

29 stycznia odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na walkę z sepsą. W tym roku będzie można dorzucić swoją cegiełkę do zbiórki w nowy sposób, fundacja oferuje bowiem serduszka WOŚP w formie... tokenu NFT.

fot. Joanna Składanek / / FORUM

Wielka Orkiestra Świąteczne pomocy gra od lat i cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku szczyt swojej popularności osiągnęły także tokeny NFT. Dlatego tym razem będzie można wesprzeć fundację właśnie w ten sposób - kupić serduszko WOŚP jako NFT.

Podczas tegorocznego, już 31., finału WOŚP po raz pierwszy w historii zbiórek została uruchomiona sprzedaż legendarnych serduszek w formie NFT - trwa od 25 do 31 stycznia. Koszt jednego tokenu to 31 zł (można wpłacić większą kwotę), dostępne są w 10 wzorach. Dodatkowo na specjalnej licytacji (od 26 do 29 stycznia) znajdzie się 31 kolekcjonerskich serduszek NFT.

Informacja prasowa

- Jesteśmy z Wami od 30 lat. Przez ten czas wspólnie byliśmy świadkami wielu technologicznych przemian. Dzisiaj nikt z nas nie wyobraża sobie Finału bez aukcji internetowych, płatności SMS-em czy szybkich przelewów - powiedział Jurek Owsiak. - Wierzymy, że kolejną cegiełką, która przybliży nas do celu, kolejnym elementem, który na stałe wpisze się w krajobraz Wielkiej Orkiestry, będą serduszka NFT. Dlatego po raz pierwszy wprowadzamy możliwość zakupu cyfrowych serduszek i liczymy na to, że pomogą nam pobić kolejny rekord zbiórek i tym razem wygrać z sepsą! - dodał.

Jak zaznaczono w komunikacie prasowym, zakup serduszek NFT jest prosty i intuicyjny. Nie trzeba dysponować doświadczeniem ani dodatkowymi narzędziami wykorzystywanymi na rynku NFT. Wystarczy wejść na stronę poświęconą sprzedaży tokenów, wybrać opcję i dokonać bezpiecznej płatności w złotówkach bez konieczności posiadania portfela kryptowalut.

Kwota ze sprzedaży serduszek NFT w całości zasili konto 31. finału WOŚP i wesprze tegoroczny cel, jakim jest zakup sprzętu medycznego do walki z sepsą.

Podczas 30. Finału WOŚP zebrano ponad 224 mln zł (dokładnie 224 mln 376 tys. 706 zł 35 gr), co było rekordową kwotą. Czy w tym roku sukces się powtórzy? Będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy.

DU