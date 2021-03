Rekordowa zbiórka 29. finału WOŚP. Zebrano najwięcej w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry”

fot. Grzegorz Krzyżewski / FotoNews

Mimo pandemii i wiążących się z nią obostrzeń, które wpłynęły m.in. na zmianę terminu zbiórki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 29 z rekordowym finansowym wynikiem. Na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy zebrano 210 813 830,10 PLN - ponad 20 milionów PLN więcej niż podczas poprzedniego Finału WOŚP i najwięcej w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry” - ogłosił Jurek Owsiak.

Ostateczny wynik 29. Finału WOŚP to ponad 80 milionów PLN więcej od kwoty deklarowanej - 127 495 626 PLN – którą Fundacja podała do wiadomości publicznej, kończąc wielkie granie 31 stycznia. Suma ta na koncie Finału znalazła się już w ostatnim tygodniu lutego, gdy cel kwesty wciąż można było wspierać na rozmaite sposoby.

Na wynik zbiórki składają się:

wpłaty do puszek w wysokości 75 583 135,42 PLN (36,09%)

wpłaty elektroniczne w wysokości 133 870 715,29 PLN (63,91%)

dary rzeczowe, czyli sprzęt od firm medycznych, o wartości 1 359 979,39 PLN (0,65% kwoty)



Zgromadzone środki pozwolą na zakup urządzeń dla oddziałów dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy, m.in. zestawów endoskopów laryngologicznych, egzoskopów i laserów diodowych.

Na wynik 29. akcji przełożyło się nie tylko wielkie zaangażowanie 1362 Sztabów (46,46% kwoty zebrano dzięki nim), ale też wzrost zainteresowania Polaków wpłatami poprzez kanały elektroniczne, których dostępnych było 26 – to m.in. wpłaty na wplacam.wosp.org.pl (26 mln PLN), eSkarbonce od Mastercard (7 840 237 PLN - ponad 29 razy więcej niż w roku ubiegłym), poprzez SMS czy za pomocą aplikacji i innych form zaoferowanych przez mBank (20 mln PLN). Cel zbiórki wspierać można było zasilając tradycyjne tekturowe puszki 75 tys. wolontariuszy, a także puszki zarejestrowane w Sztabach, sklepach i firmach oraz eSkarbonki, czyli skarbonki online, których w trakcie 29. Finału było ponad 22 tysiące, tj. prawie 14 razy więcej niż w ubiegłym roku. Łącznie daje to 120 tys. miejsc, w których można było „dołożyć swoją cegiełkę” do wyniku Finału.

Jak wynika badań przeprowadzonych przez Grupę IQS, pandemia wpłynęła na obierany sposób wspierania akcji. Polacy znacznie chętniej wpłacali środki online niż u wolontariuszy – w styczniu 2020 roku wpłatę online wybierało 26% ankietowanych, w styczniu 2021 roku – 41%. W badaniach widocznie wzrosło zainteresowanie aukcjami na Allegro oraz wpłatami do eSkarbonki.

Jednym z fenomenów 29. Finału okazały się między innymi aukcje Allegro dla WOŚP. To ponad 2 miesiące emocji i tysiące przedmiotów od serca, które wystawiono na 205 tysiącach aukcji, zbierając 30 135 000 PLN, czyli ponad dwa razy więcej niż przed rokiem.

Finałowi towarzyszyły tysiące aktywności organizowanych przez lokalne Sztaby, a także 15. bieg „Policz się z cukrzycą”, w którym w 3,5 tys. miast uczestniczyło 15 887 biegaczy. Łącznie pokonali oni ponad 130 tys. kilometrów. Środki z pakietów startowych pozwolą na zakup około 100 pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. To tyle, ile podczas wszystkich zrealizowanych dotąd edycji biegu łącznie.

Finał WOŚP po raz kolejny zabrzmiał na całym świecie - w akcję zaangażowało się 79 Sztabów zagranicznych w 28 krajach, m.in. Australii, Chorwacji, Tanzanii czy Wietnamie. Rekordzistami, jeśli chodzi o wysokość zebranej kwoty, okazały się: Wielka Brytania, w której w przeliczeniu na złotówki udało się zebrać 1,1 miliona PLN, Stany Zjednoczone z ponad milionem PLN i Niemcy, gdzie zebrano ponad 900 tys. PLN. Część z zagranicznych Sztabów, jak np. te z Australii, zagrała w pierwotnym terminie akcji, czyli 10 stycznia. Kwota zebrana do puszek w Chorwacji na prośbę organizatorów akcji przekazana została na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Sisaczko-Mosławińśkiej Żupanii, które działa na obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi.

W Polsce centrum wydarzeń stanowiło specjalne studio telewizyjne na Placu Defilad w Warszawie, w którym odbywały się koncerty i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie w całości – czyli przez 27 godzin – transmitowane było na kanałach WOŚP w mediach społecznościowych. Każde internetowe wejście transmitowane na Facebooku wyświetlono średnio 800 000 razy, z kolei na YouTubie część publicystyczną wyświetlono pond 49 tys. razy, a część koncertową – ponad 124 tys. razy. Informacje dot. przebiegu akcji obecne były również w serwisach partnerów medialnych – Onet.pl, Antyradia, Radia ZET, wyborczej.pl, naszego miasta czy tytułów firmy mediowej Edipresse. Wzmianki w internecie o 29. Finale WOŚP zdobyły aż 402 miliony zasięgu. Głównym partnerem telewizyjnym Finału WOŚP po raz piąty została Grupa TVN Discovery Polska – na antenach tej grupy relację z Finału choć przez chwilę śledziło 10 mln osób.

Podczas ogłoszenia wyniku zbiórki Jurek Owsiak przedstawił także planowaną datę kolejnej akcji – 30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Temat, czyli cel zbiórki, podany zostanie do wiadomości publicznej jesienią.

Prezes Zarządu Fundacji WOŚP opowiedział również o rozpoczętej dziś kampanii outdoorowej.



W najbliższym czasie Fundacja WOŚP realizować będzie zakupy wyrobów medycznych dla oddziałów chirurgii dziecięcej – to Konkurs Ofert ze środków jeszcze z 28. Finału WOŚP, którego realizację w poprzednich miesiącach uniemożliwiła pandemia. Równolegle WOŚP przygotowuje się do 27. Pol’and’Rock Festival, który zaplanowany jest na 29-31 lipca.