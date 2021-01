Kurtka Najmana, wyjazd z Rafałem Brzoską czy obraz namalowany przez konia. Najciekawsze licytacje WOŚP

WOŚP

29. finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Ze względu na pandemię organizatorzy spodziewają się, że datków może być dużo mniej niż w ostatnich latach, jednak żeby dorzucić swoją cegiełkę, wcale nie trzeba wychodzić z domu - można licytować przez internet, a w tym roku jest do zgarnięcia sporo ciekawych rzeczy.

Najciekawsze licytacje na WOŚP co roku wzbudzają spore zainteresowanie, a za niektóre trzeba naprawdę słono zapłacić. Tym razem nie jest inaczej, można zdobyć naprawdę interesujące rzeczy czy usługi.

Przeczytaj także Bezpłatne przelewy na WOŚP w trzech dużych bankach

Niebieska kurtka Marcina Najmana

Nie trzeba być fanem sportu, żeby wiedzieć, dlaczego ta niebieska kurta zdobyła miano słynnej. Marcin Najman kontra Krzysztof Stanowski, czyli spotkanie, do którego nie doszło. Cena przekroczyła już 10 tys. zł! » Wylicytować ją można tu

Obraz namalowany przez konia

Nie, to nie żart! Obraz namalowany przez konia został przekazany na WOŚP przez Fundację Centaurus, która działa od 2006 roku. Zwierzęcy Folwark w Szczedrzykowicach (koło Legnicy) nabyty przez Centaurusa w 2012 roku stanowi obecnie największy azyl dla koni w Europie, gdzie otoczonych opieką jest około 500 kopytnych i innych zwierząt. Kwota to ponad 1,5 tys. zł. » Obraz można wylicytować tu

/ Allegro

Żart od Szymona Majewskiego

Szymon Majewski przygotował na tegoroczną licytację obraz z żartem "Jak się czuje stulatek?". Zapewnia, że jest to najlepszy z jego żartów ostatniej dekady. Kto go zlicytuje – będzie jego nowym właścicielem i zyskuje prawo do opowiadania żartu dalej. Fant zostanie przekazany osobiście. Kwota sięga już ponad 3 tys. zł » Można go wylicytować tu

Wrocławski Krasnal z wizerunkiem Jurka Owsiaka

Krasnale to jedna z największych turystycznych atrakcji Wrocławia, teraz pojawia się okazja, żeby wylicytować jednego dla siebie - przedstawiającego Jurka Owsiaka i jego największe w Polsce Serce WOŚP. Cena to ponad 9 tys. zł. » Do wylicytowania tu

/ Allegro

Megafon Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej

Jednym z głównych wydarzeń zeszłego roku w Polsce były wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski postanowił przeznaczyć na WOŚP w tym roku megafon, z którym podróżował po całym kraju podczas kampanii i z jego pomocą przemawiał na spotkaniach do wyborców. Obecnie cena wynosi ponad 7 tys. zł. » Wylicytować go można tu

Stół z internetowego programu "Imponderabilia"

Karol Paciorek (współprowadzący kanał "Lekko Stronniczy" na YouTubie), twórca programu "Imponderabilia" wystawił na aukcję stół. Jak jednak możemy się domyślać, nie jest to zwykły stół. Po każdej zakończonej rozmowie, goście składają podpisy blacie. Wśród nich m.in. Andrzej Duda, Krzysztof Bosak, Popek, Zygmunt Miłoszewski, Cezary Pazura czy Adam Bodnar. Cena przekroczyła już 9 tys. zł. » Stół można wylicytować tu

/ Allegro

Sprzątanie mieszkania od Andrzeja Chyry

Dokładnie tak. Aktor proponuje zwycięzcy aukcji posprzątanie mieszkania. „Myślę, że poradzę sobie w każdych warunkach” – podkreśla Andrzej Chyra. Cena niecodziennej usługi przekroczyła już 8 tys. zł. » Wylicytować można ją tu

Wspólne gotowanie od Adama Bodnara

W tegorocznych aukcjach WOŚP bierze udział również Rzecznik Praw Obywatelkich. Można wylicytować wspólne gotowanie, Adam Bodnar gwarantuje też ciekawą rozmowę, wspólne zdjęcie i przekazanie zwycięzcy swoich publikacji. Obecnie kwota grubo przekroczyła 6 tys. zł. » Udział w licytacji można wziąć tu

Samochód Chucka Norrisa od Braci Collins

Do wylicytowania jest również replika serialowego Walker Texas Ranger Truck czyli Dodge Ram 1500, którym funkcjonariusz Cordell Walker (przyp. red. postać, w którą wcielił się Chuck Norris) poruszał się po bezdrożach stanu Teksas, który przygotowali bracia Collins wraz z firmą JUAN. W samochodzie nie mogło zabraknąć także unikatowych dodatków, takich jak oryginalny scenariusz jednego z odcinków serialu czy wyjątkowe zdjęcie z podpisem Norrisa. Cena osiągnęła pułap ponad 20 tys. zł. » Auto do wylicytowania tutaj

/ Allegro

Dzień we Francji od Rafała Brzoski i Omeny Mensah

Do zgarnięcia jest też podróż dla dwóch osób do Francji w towarzystwie prezesa InPostu i Omeny Mensah. Wylot z Warszawy w 2021 roku, w terminie ustalonym ze zwycięzcą aukcji i darczyńcami, którzy pokrywają koszty lotu, przejazdu, kolacji i pobytu na miejscu. Obecnie cena wynosi powyżej 20 tys. zł. » Podróż można wylicytować tutaj

Książka i ferrari od Radka Kotarskiego

Radek Kotarski w tym roku przeznaczył na aukcje WOŚP swoją książkę „Inaczej. Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej”. Przy okazji można też wylicytować... ferrari F430 F1. Jak podano w opisie: "z wyścigowym pakietem Challenge w stanie kolekcjonerskim. Bezwypadkowy, używany tylko w sezonie letnim. Sprawdzony przez niezależny serwis Ferrari". Cena przebiła już 300 tys. zł. » Licytacja książki i ferrari tutaj

/ Allegro

Możliwość nadania nazwy pociągu na wybranej trasie

Znajdzie się również coś dla fanów kolei. Nadanie nazwy dotyczy pociągów uruchamianych w regularnym rozkładzie jazdy pociągów 2020/21 spośród linii, na których kursują pociągi Kolei Wielkopolskich.



Jak czytamy w opisie licytacji, nazwa pociągu będzie wyeksponowana na przedniej oraz bocznych elektronicznych tablicach kierunkowych pojazdu, na drukowanych oraz elektronicznych rozkładach jazdy pociągów, na pragotronach, na stacjach, gdzie urządzenia te są zamontowane, a także będzie wygłaszana w komunikatach głosowych zapowiadających pociągi na stacjach. Cena przebiła już pułap 7 tys. zł. » Spełnić swoje kolejowe marzenie można, licytując tutaj

Rakieta Igi Świątek z French Open

Zwyciężczyni French Open 2020 przekazała na tegoroczną aukcje WOŚP rakietę, której używała w trakcie tego pamiętnego turnieju. Dodatkowo do rakiety dołączona jest pamiątkowa piłka. Kwota to już ponad 16 tys. zł. » Tenisowe fanty można wylicytować tutaj

/ Allegro

Początkowo 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był zaplanowany na 10 stycznia, został jednak przesunięty ze względu na obostrzenia, które wprowadzono od 28 grudnia do 17 stycznia. Rząd zdecydował się je wydłużyć do końca miesiąca, jednak nowy termin finału pozostał w mocy.

Do tej pory uzbierano już ponad 11 mln zł. W tym roku pieniądze zbierane są dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, podobnie jak 13 lat temu. Wsparcie otrzyma ponad 80 oddziałów w szpitalach w całej Polsce. Pieniądze trafią na zakup takich sprzętów jak zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, egzoskopy, lasery diodowe, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG itp.

Ubiegłoroczny finał był rekordowy pod względem zebranych pieniędzy. Na WOŚP przeznaczyliśmy 186 133 610 zł i 66 gr. Rekordem zakończyły się także aukcje Allegro, dzięki którym udało się zebrać 14,8 mln zł.

DU