WIGtechTR - gorące branże w nowym indeksie na GPW

GPW Benchmark od 1 grudnia 2020 roku rozpocznie publikację indeksu dochodowego WIGtech Total Return (WIGtechTR). Indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja.

1 grudnia 2020 roku GPW Benchmark, spółka z grupy kapitałowej GPW, wprowadzi nowy indeks WIGtechTR. Zgodnie z założeniami i analogicznie do indeksu cenowego WIGtech będzie on obejmował spółki znajdujące się w indeksie WIG, które uzyskują przychody z takich obszarów jak: medycyna, biotechnologia, programowanie, gry, internet czy telekomunikacja.

- GPW Benchmark jest odpowiedzialna za dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnym odpowiadających trendom rynkowym i zainteresowaniom zgłaszanym przez inwestorów aktywnych na krajowym rynku kapitałowym. Nowy wskaźnik, jakim jest WIGtechTR, rozszerza skład Rodziny Indeksów Giełdowych, a w niedalekiej przyszłości może stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP - mówi Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark.

Według stanu na 23 października 2020 roku w indeksie WIGtechTR znajdowałyby się 44 spółki, czyli tyle ile obecnie w tradycyjnym WIGtech. Spośród nich najwięcej zajmuje się oprogramowaniem (13 spółek) oraz produkcją gier (11 spółek). Pod względem udziałów w portfelu WIGtech kluczową rolę odgrywała także telekomunikacja. Obecnie jest kilka spółek o szczególnie istotnym znaczeniu dla indeksu. Są to Play, Asseco Poland, Cyfrowy Polsat, Ten Square Games, Orange oraz CD Projekt. Pełen skład indeksu WIGtech można zobaczyć tutaj.

Struktura portfela WIGtechTR według sektorów (w proc.) / GPW

Czym różni się indeks cenowy od dochodowego?

Wyjaśnijmy zatem, jaka jest różnica pomiędzy indeksami cenowymi (np. WIGtech) a dochodowymi (np. WIGtechTR). I tak, o ile indeksy cenowe informują nas jedynie o zmianach cen akcji spółek wchodzących w jego skład, to z kolei indeksy dochodowe, jak sama nazwa wskazuje, pokazują rzeczywisty dochód inwestorów, którzy kupiliby akcje wchodzące w jego skład.

Kiedy pojawia się różnica? Indeks cenowy WIGtech nie uwzględnia takich czynników jak dywidendy czy emisje akcji z prawem poboru, z którymi mielibyśmy do czynienia, inwestując w konkretne akcje. Zaburza to zatem wyliczenia i zaniża obraz realnych zysków, jakie można by osiągnąć z danego portfela. Przykładowo, w momencie, gdy spółka z danego indeksu (np. Play) wypłaca dywidendę, to kurs WIGtech spada. W rzeczywistości natomiast otrzymana przez akcjonariusza część zysków spółki nie znika i w żadnym wypadku nie można tego uznać za utratę wartości portfela (pomijając należny podatek).

Właśnie z myślą o tych niedoskonałościach indeksu cenowego powstaje WIGtechTR. Uwzględni on już nie tylko kurs akcji największych spółek giełdowych, ale także zyski osiągane przez inwestorów, np. wypłacane dywidendy. Znacznie lepiej odda to sytuację na rynku i pozwoli m.in. na bardziej prawidłowe zmierzenie koniunktury giełdowej czy wyliczenie potencjalnego zysku z inwestycji.

Porównanie indeksów WIGtech i WIGtechTR / GPW

Notowanie indeksu WIGtech rozpoczęło się 24 czerwca 2019 roku. Pomimo tak krótkiego czasu i wybuchu pandemii koronawirusa, indeks wzrósł już o ponad 40 proc., a spółki w nim się znajdujące są jednymi z najgorętszych na GPW. Powoli widoczna się także staje różnica między WIGtech, a symulacją WIGtechTR. Z każdym rokiem ta dysproporcja będzie rosła, głównie za sprawą wypłacanych dywidend. O tym, jak duże ma to znaczenie w dłuższym terminie pokazywaliśmy przy okazji piątych urodzin indeksu WIG20TR.

Indeks WIGtechTR będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie tak jak w przypadku innych indeksów, obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczony do 10 proc., a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana będzie w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów. Pierwszy skład portfela indeksu będzie opublikowany 24 listopada tego roku.

Pełen regulamin tak zwanej Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązujący od dnia 1 grudnia br. znajduje się na stronie internetowej GPW Benchmark.

