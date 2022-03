WIG20 zyskał 0,9 proc. po wzroście pod koniec sesji

fot. Krystian Maj / / FORUM

O wyniku czwartkowej sesji zdecydował rajd w ostatniej godzinie sesji, w trakcie którego WIG20 zyskał ok. 30 pkt. Sesję zdominowały reakcje na wyniki za IV kwartał 2021 roku. Największe powody do zadowolenia mieli akcjonariusze Asseco Poland, którego notowania poszły w górę 7,1 proc.

"Rynek znajduje się w ważnym punkcie, bo większość spadków związana z wojną w Ukrainie została zniesiona (w przypadku WIG20 spadki zostały odrobione w całości) i pojawia się pytanie, czy w związku z tym rynek nie poszedł zbyt daleko. Gdyby udało się czwartkowe zdobycze utrzymać także w piątek, to na wykresie tygodniowym WIG20 powstanie korzystny układ, stanowiący wsparcie dla dalszych wzrostów. W ważnym punkcie jest także indeks MSCI Poland, którego wykres znajduje się na dolnym ograniczeniu trendu wzrostowego trwającego od grudnia 2020 roku" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

WIG20, po rozpoczęciu sesji na poziomie 2.130 pkt., niemal całą sesję spędził w konsolidacji między 2.115 i 2.132 pkt. Trend zmienił się dopiero w ostatniej godzinie notowań, kiedy z jednej strony w górę poszły kursy akcji na głównych europejskich parkietach, a z drugiej pojawiła się deklaracja wicepremiera Jacka Sasina o gotowości uczestniczenia Skarbu Państwa w emisjach akcji PGE i Enei, co podbiło kursy spółek kontrolowanych przez państwo. Rozpoczęta ok. 16 fala wzrostowa wyniosła w ciągu pół godziny wartość WIG20 o ponad 30 pkt. Pół godziny przed końcem notowań indeks ustanowił dzienne maksimum na poziomie 2.154,29 pkt. Część zdobytego pod koniec sesji dystansu WIG20 oddał na końcowym fixingu i na zamknięciu miał wartość 2.138,80 pkt. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia zyskał 0,9 proc. Indeks zanotował nowe maksimum w ramach trwającego od 25 lutego trendu wzrostowego i ma najwyższą wartość od miesiąca.

Na plusie sesję zakończyły pozostałe indeksy. WIG wzrósł o 0,9 proc. do 64.948,68 pkt., mWIG40 zwyżkował o 1,3 proc. do 4.794,88 pkt., sWIG80 poszedł w górę o 0,51 proc. do 19.433,44 pkt.

Liderami wzrostów wśród indeksów branżowych były WIG-Chemia (+5,0 proc.), WIG-Odzież (+4,4 proc.) oraz WIG-Informatyka, WIG-Spożywczy oraz WIG-Budownictwo (każdy z indeksów zyskał ponad 2 proc.).

Na głównych rynkach europejskich zmiany indeksów były niewielkie, choć niewielkie wzrosty notowań pod koniec sesji na krajowym rynku, pomogły kursom spółek z GPW. Niemiecki DAX znajdował się o 17 w okolicach poprzedniego zamknięcia, a francuski CAC 40 zniżkował o 0,2 proc. Amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Comp. rosły o 0,8-1,1 proc.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów było Pekao (262,9 mln zł), wyprzedzając PKO BP (146,6 mln zł) oraz PZU (119,5 mln zł).

W WIG20 liderem wzrostów było Asseco Poland, którego kurs wzrósł o 7,1 proc. do 82,35 zł. Spółka po środowej sesji podała zgodne z wcześniejszymi szacunkami wyniki za IV kwartał 2021 (zysk netto grupy 106 mln zł) oraz informacje o rekomendowanej dywidendzie w wysokości 3,36 zł na akcję. Asseco podało również, iż portfel zamówień grupy na 2022 rok ma wartość 9,81 mld zł i jest o 28 proc. wyższy od wartości portfela zamówień przed rokiem.

"Reakcje na wyniki były ważnym elementem czwartkowej sesji. Uwagę zwraca ponad 2-proc. wzrost KGHM w drugiej połowie sesji, czy duża zwyżka notowań PZU na początku sesji, z której pod koniec dnia niewiele zostało. Przeszło 3-proc. zwyżka Dino, które już wcześniej opublikowało wyniki zgodne z oczekiwaniami pokazuje, że inwestorzy jednak pozytywnie oceniają perspektywy tej firmy w środowisku wysokiej inflacji" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Przed sesją PZU opublikowało wyniki finansowe, z których wynika, że w IV kw. 2021 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 906 mln zł, wobec 750 mln zł oczekiwanych przez rynek. Początkowo kurs akcji rósł niemal 4 proc., ale na zamknięciu sesji znalazł się na plusie 0,3 proc., na poziomie 34,37 zł.

Jak poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik, PZU nie wyklucza, że przekroczy zapisany w strategii na lata 2021-2024 cel wzrostu składki przypisanej grupy do 26,2 mld zł.

"Biorąc pod uwagę moment ogłoszenia strategii, sam początek pandemii, dużą zmienność, która temu towarzyszyła, jesteśmy nie tylko na dobrej drodze do wykonania tego celu, ale na dobrej drodze, by ten cel przekroczyć" - powiedział Kulik.

W środę po sesji KGHM podał, że skorygowana EBITDA grupy wyniosła o 2,60 mld zł, wobec 2,42 mld zł oczekiwanych przez rynek. Kurs akcji na czwartkowej sesji wzrósł o 2,1 proc. do 182,2 zł.

Przed sesją raport roczny opublikował PGNiG, z którego wynika, że zysk netto w IV kwartale minionego roku był nieco niższy od wcześniejszych szacunków (szacowane 3,09 mld zł v 2,92 mld zł wg ostatecznych wyników). Na zamknięciu akcje PGNiG kosztowały 6,672 zł, po wzroście o 0,1 proc.

Notowaniom spółek z udziałem Skarbu Państwa wsparcia w ostatniej godzinie udzielił wicepremier Jacek Sasin, który w rozmowie z PAP Biznes podtrzymał gotowość Skarbu Państwa do wzięcia udziału w emisjach akcji PGE i Enei. Notowania PGE poszły w górę z 9,83 zł do 10 zł na pół godziny przed zamknięciem sesji, ale na zamknięciu oddały większość zdobytego terenu. Ostatecznie zamknęły się na poziomie 9,862 zł (+0,6 proc.).

Bez entuzjazmu inwestorzy przyjęli wyniki finansowe Cyfrowego Polsatu. Skonsolidowany zysk EBITDA w IV kw. wyniósł 881 mln zł i był o 1,4 proc. niższy od oczekiwań analityków. Kurs akcji spadł o 1,5 proc. do 28,16 zł i był to jeden z najsłabszych wyników w WIG20.

Ponad 1 proc. zniżkowały w czwartek także notowania CD Projektu i PKO BP.

W mWIG40 po raz kolejny w ostatnich dniach wzrostem wyróżniły się Azoty. Kurs akcji poszedł w górę o 6,4 proc. do 44,70 zł i był najwyższy od 52 tygodni. W marcu akcje podrożały 37 proc.

Ponad 5 proc. poszły w górę akcje Develii, a granicę 4-proc. wzrostu przekroczyły cztery kolejne spółki - Budimex, Ciech, Mobruk i Kernel.

W czasie sesji Budimex poinformował, że zarząd spółki rekomenduje ZWZ wypłatę pozostałej części dywidendy za 2021 r. w wysokości 23,47 zł brutto na akcję. Biorąc pod uwagę wypłaconą wcześniej zaliczkę łączna dywidenda za 2021 r. ma wynieść - zgodnie z rekomendacją zarządu - 38,37 zł brutto na akcję. Na zamknięciu akcje kosztowały w czwartek 223 zł, oddalając się od rocznego minimum z 10 marca (203,5 zł).

Z kolei przed sesją Mo-Bruk poinformował w raporcie rocznym, że jego zysk netto wzrósł rdr w 2021 r. o 46,1 proc. do 115 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 49,7 proc. rdr do 267,2 mln zł, a EBITDA o 46,7 proc. do 151,3 mln zł.

W sWIG80 po wzroście o 6,6 proc. do 6,28 zł najdroższe od 52 tygodni były akcje Cognora. Obroty akcjami przekroczyły 2 mln zł.

Po kilku mocnych sesjach i wzroście o ok. 50 proc. od marcowych, o 7,6 proc. zniżkowały akcje Rafako. Spółka zanotowała największy spadek w sWIG80 i była także, obok Bogdanki, jednym z liderów obrotów (9,5 mln zł).

Jak poinformowały Rafako i PBG w osobnych komunikatach, PBG zawarło z wiedeńską spółką MS Galleon warunkową umowę sprzedaży pośrednio (poprzez spółkę Multaros) i bezpośrednio łącznie 42,47 mln akcji Rafako za 28,45 mln zł, czyli po 0,67 zł za jedną akcję. Wykonanie zobowiązania do sprzedaży akcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających wskazanych w umowie. (PAP Biznes)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji (2022.03.24)

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana INNOVATOR 946,48 946,76 0,75 InvestorMS 5 218,30 5 259,10 1,51 mWIG40 4 753,43 4 794,88 1,31 mWIG40dvp 6,77 6,77 0,00 mWIG40TR 6 496,22 6 536,33 1,31 sWIG80 19 383,50 19 433,44 0,51 sWIG80dvp 29,26 29,26 0,00 sWIG80TR 25 942,43 26 009,26 0,51 WIG 64 659,12 64 948,68 0,89 WIG.GAMES5 18 891,63 18 910,76 0,34 WIG.MS-BAS 15 200,25 15 349,31 1,44 WIG.MS-FIN 10 386,41 10 275,67 -0,35 WIG.MS-PET 8 723,20 8 809,04 0,74 WIG140 1 254,03 1 259,67 0,90 WIG20 2 130,03 2 138,80 0,85 WIG20lev 453,73 459,27 1,68 WIG20short 3 155,76 3 136,34 -0,83 WIG20TR 3 986,11 4 004,13 0,85 WIG30 2 590,16 2 604,25 1,05 WIG30TR 4 786,31 4 812,35 1,05 WIG-BANKI 7 448,84 7 396,13 -0,57 WIG-BUDOW 3 555,11 3 615,19 2,28 WIG-CEE 1 665,83 1 672,38 0,61 WIG-CHEMIA 10 998,55 11 540,74 5,00 WIGdiv 1 178,59 1 189,32 1,86 WIG-ENERG 2 754,45 2 779,71 1,03 WIG-ESG 10 565,52 10 610,70 0,93 WIG-GORNIC 6 230,78 6 299,95 1,91 WIG-GRY 17 653,27 17 589,54 -0,49 WIG-INFO 4 371,66 4 425,08 2,97 WIG-LEKI 3 871,98 3 829,85 -0,81 WIG-MEDIA 7 271,98 7 339,28 1,02 WIG-MOTO 6 438,13 6 388,98 -0,81 WIG-NRCHOM 2 674,36 2 698,03 1,43 WIG-ODZIEZ 6 091,63 6 304,81 4,39 WIG-PALIWA 6 788,21 6 809,74 -0,08 WIG-Poland 66 128,11 66 623,00 0,89 WIG-SPOZYW 2 892,84 2 954,11 2,74 WIGtech 13 252,44 13 279,07 0,82 WIGtechTR 13 912,41 13 940,37 0,82 WIG-Ukrain 388,17 389,83 3,02

