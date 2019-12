WIG20 znów zielony. W górę Tauron i CD Projekt

Dobre sesje WIG20 to w ostatnich tygodniach rzadkość, tym razem jednak inwestorzy mogą być usatysfakcjonowani wynikiem osiągniętym przez polskie indeksy. Najciekawiej działo się na spółkach energetycznych, które otrzymały dziś decyzję URE w sprawie podwyżek cen prądu.

Czwartą wzrostową sesję zaliczył we wtorek WIG20. Oznacza to, że indeks kontynuuje odbicie po słabym listopadzie i fatalnym początku grudnia. Co istotne, indeks w końcu pokazał względną siłę, wczoraj bowiem - choć jego notowania rosły - pozostawał w tyle za europejskimi odpowiednikami. Dziś to WIG20 należał do liderów - gdy w Europie panowały raczej neutralne nastoje, polski indeks blue chipów urósł aż o 0,9 proc. To jednak wciąż kropla w morzu wcześniejszych strat. Biorąc pod uwagę stopę zwrotu za cały ostatni miesiąc, WIG20 wciąż pozostaje najsłabszym indeksem w Europie.

Nieco słabiej radziły sobie inne główne indeksy. mWIG zyskał 0,2 proc., sWIG zamknął zaś dzień "na zero", nie przeszkodziło to jednak WIG-owi urosnąć o 0,7 proc. Solidnie prezentowały się także obroty, które na szerokim rynku wyniosły 950 mln zł. Inwestorów dziś nie przestraszyły nawet słabe dane o partycypacji w pierwszym etapie PPK.

W centrum uwagi znalazły się dziś spółki energetyczne. O godzinie 15 URE poinformował, że zatwierdza podwyżki cen energii dla Tauronu, pozostałe trzy firmy (PGE, Energa, Enea) żądały jednak zbyt dużo i w nowy rok wejdą ze starymi taryfami (nawet jak złożą nowe wnioski, to od zatwierdzenia wniosku, do wprowadzenia nowych cen musi minąć 14 dni). To uszczerbek na ich przychodach, inwestorzy jednak nie spanikowali. PGE zakończyła dzień 2,6 proc. na plusie, Enea 1,2 proc. ponad kreską, Energa zyskała zaś 0,3 proc. Liderem wzrostów był Tauron, który wyższe rachunki odbiorcom indywidualnym będzie mógł wysłać już w styczniu. Akcje spółki podrożały o 4,2 proc., a warto dodać, że i wczoraj zaliczyły one świetną sesję (+6,1 proc. - co budzi pewne kontrowersje w świetle dzisiejszej decyzji URE). W sumie WIG-Energia okazał się dziś drugim najlepszym indeksem branżowym na GPW - zyskał 2,1 proc.

Większe wzrosty zanotowały jedynie spółki informatyczne (+2,2 proc.). Gwiazdą indeksu IT było Atende (+ 5,1 proc.), największy wpływ na indeks wywarły jednak mocne wzrosty Asseco Poland, Comarchu oraz LiveChata. Szeroko o spółkach informatycznych wypowiedzieli się analitycy Haitonga, którzy podnieśli wycenę Comarchu i Asseco, obniżając jednak cenę LiveChata. Rekomendacja dla tej ostatniej spółki nadal pozostaje jednak pozytywna.

W gronie dużych spółek inwestorom przypomniał o sobie również CD Projekt (+2,4 proc.), który może skorzystać na zbliżającej się (20 grudnia) premierze serialu "Wiedźmin" na Netfliksie (wzrost zainteresowania serią gier o tej samej tematyce). Mocne wzrosty zanotowało także Orange (+4 proc.), najsłabiej poradzili sobie zaś Lotos i CCC - spadki o ponad 2 proc.

O 0,8 proc. podrożały akcje Aliora, który liczy na poprawę zyskowności w 2020 roku i zakłada, że zysk będzie rósł z kwartału na kwartał. Marża odsetkowa w przyszłym roku wyniesie co najmniej 4,5 proc., koszt ryzyka powinien spaść do około 2 proc., a wzrost wolumenu brutto kredytów wyniesie około 5 mld zł. Na szerokim rynku wyróżniał się m.in. Biomed (+8,8 proc.), który otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Malty leku Onko BCG 100.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3745,28 -0,73 2,00 0,91 22,25 24,78 DAX Niemcy 13287,83 -0,89 1,66 0,35 23,35 25,84 FTSE 100 W.Brytania 7525,28 0,08 4,32 3,04 11,10 11,85 CAC 40 Francja 5968,26 -0,39 2,06 0,49 24,34 26,16 IBEX 35 Hiszpania 9615,90 -0,67 3,16 3,83 9,12 12,60 FTSE MIB Włochy 23630,77 0,45 2,20 0,18 26,41 28,96 ASE Grecja 894,49 1,56 3,81 1,04 41,52 45,85 BUX Węgry 45035,35 -1,25 1,78 3,80 13,51 15,07 PX Czechy 1101,10 0,10 1,45 1,66 7,12 11,61 RTS INDEX (w USD) Rosja 1520,60 0,23 4,56 4,91 36,57 42,28 BIST 100 Turcja 111073,70 -0,05 2,84 5,40 23,47 21,70 WIG 20 Polska 2132,25 0,91 3,80 -4,55 -6,56 -6,34 WIG Polska 57225,67 0,69 2,91 -2,60 -1,65 -0,81 mWIG 40 Polska 3843,77 0,19 0,62 2,59 -4,23 -1,68

Adam Torchała/PAP Biznes