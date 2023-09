WIG20 znów w dół. Droga ropa, obawy przed decyzją Fedu i spadki na Dino

Inwestorzy znów robią ostrożnie krok w tył przed decyzją Fedu. Wątpliwości napędza proinflacyjny wzrost cen ropy. Sentyment jest mocno niepewny, dzięki czemu zyskuje dolar, a WIG20 zalicza kolejny z rzędu dzień pod kreską. Uwagę we wtorek zwracała przecena akcji Dino przy podwyższonych obrotach.

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Niepokój na rynku budzi to, jaką decyzję albo projekcją tzw. fedokropek i komunikat po decyzji przedstawi w środę Fed. Obawy w ostatnich godzinach narastają głównie ze względu na nabierający tempa wzrost cen ropy. To wzmaga presję inflacyjną i każe zreflektować dotychczasowe scenariusze dotyczące projekcji inflacji i polityki monetarnej. Zewnętrznemu sentymentowi najbardziej uległy notowania WIG20, które przyspieszyły spadki po słabym otwarciu sesji w USA. W Europie handel był nieco bardziej mieszany, ale najważniejsze indeksy, jak DAX, traciły w granicach 0,5 proc.

WIG20 oddał więc 0,67 proc., WIG był niżej o 0,46 proc. Z kolei mWIG40 spadł o 0,11 proc., a sWIG80 zyskał 0,05 proc. Obroty przekroczyły 1,1 mld zł, z czego 942 mln dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

W WIG20 akcje Pepco (-3,51 proc.) spadły 8 dzień z rzędu, a na rynku trwają spekulacje o potencjalnej sprzedaży udziałów przez Steinhoff. Niepewność może trwać aż do wyjaśnienia sytuacji właścicielskiej w spółce. Akcje Pepco do tej pory były notowane z premią, a po ostatnich spadkach ich wycena zbliża się do wskaźników porównawczych – uważa Dariusza Dadeja, analityk Noble Securities

Najbardziej jednak zniżkowały akcje Dino (-4,81 proc.) przy obrotach sięgających 322 mln zł – najwięcej na GPW. O ponad 3 proc. zniżkowały akcje CD Projektu (-3,2 proc.), który za tydzień ma wypuścić jedyny płatny dodatek do „Cyberpunku2077” pod tytułem „Widmo Wolności”.

Uwagę zwracały też notowania Orlenu (-1,51 proc.), które odwrotnie, niż spółek z branży w Europie, przy wzroście cen ropy są coraz niżej. We wtorek „Polityka Insight” napisała, że Orlen może wykorzystywać rezerwy, by utrzymywać niskie ceny paliw.

Z kolei Asseco (-2,96 proc.) w ramach programu skupu akcji własnych nabyło 14,81 mln akcji po średniej cenie 80 zł, a ponad 10,64 mln akcji w tej transakcji sprzedał Cyfrowy Polsat (-2,15 proc.).

Odbicie zanotowały największe banki i to one uchroniły WIG20 przed większą przeceną. Kurs Pekao podskoczyło 2,53 proc., a PKO o 1,3 proc. Na plusie były też Alior i Santander. Pozytywnie zaprezentował się kurs JSW zyskując 2,28 proc.

W drugiej linii najgorszej wypadł kurs Grupy Azoty (-4,38 proc.), która pokazała fatalne szacunkowe wyniki za II kwartał. Strata netto wyniosła 543 mln zł., a konsensus PAP Biznes zakładał 344 mln zł.

Na szerokim rynku uwagę przykuwał kurs Answear (-6,42 proc.), który ogłosił plan emisji do 1 milion akcji z przeznaczeniem pozyskanych środków na rozwój marki PRM.

Michał Kubicki