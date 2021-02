WIG20 znów pod kreską. Mocna przecena XTB

fot. Robert Gardziński / FORUM

Flagowy indeks warszawskiej giełdy zakończył na minusie trzecią sesję z rzędu. Wyraźnie traciły banki i spółki chemiczne. Po ogłoszeniu wyników za 2020 rok w dół runęły notowania XTB. Rozczarowaniem była nie tylko postawa WIG-u 20, ale też wyraźnie niższe obroty.

WIG20 nie utrzymał wzrostów z początku czwartkowej sesji i ostatecznie zakończył dzień ze stratą 0,70%, schodząc do 1 927,02 punktów. Była to trzecia z rzędu sesja, która przyniosła niespełna jednoprocentowy spadek polskich blue chipów. Znacznie spokojniej było na giełdowym „zapleczu”. mWIG40 stracił tylko 0,01%. sWIG80 zanotował wzrost o 0,05%, piątą z rzędu sesję kończąc bez istotnych zmian. Wyraźnie niższa niż w poprzednich dniach była wartość obrotów, która ledwo przekroczyła miliard złotych.

Wśród 20 największych spółek najgorzej spisały się walory Santander Polska, które przeceniono o 3,5% po publikacji wyników za IV kwartał. Zysk netto banku okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań analityków, do czego przyczyniły się przede wszystkim wysokie rezerwy na zobowiązania sporne dotyczące roszczeń związanych z liborowymi kredytami mieszkaniowymi.

Wyniki Santandera rzuciły cień na inne „ufrankowione” banki. Akcje PKO BP przeceniono o 2,5%, mBanku o 1,3%, a Millennium o 0,7%. Indeks WIG-Banki zanotował spadek o 1,7%. Traciły też spółki chemiczne. Walory Grupy Azoty zniżkowały o 3,9%, a Ciechu o 0,3%.

To jednak nic w porównaniu do 18-procentowej przeceny papierów XTB. Internetowy broker pokazał znakomite wyniki za 2020 rok i zapowiedział pozyskanie w tym roku co najmniej 120 tys. nowych klientów. To najwyraźniej nie usatysfakcjonowało inwestorów. Warto jednak wziąć poprawkę na fakt, że akcje XTB były jednym z najlepszych papierów notowanych na GPW w 2020 roku, przynosząc stopę zwrotu na poziomie 353%.

Wzrosty z poprzednich sesji kontynuowały akcje CCC, które w czwartek podrożały o 3,3%. To prawdopodobnie reakcja na otwarcie sklepów w galeriach handlowych, czyli głównego kanału sprzedaży obuwniczej spółki. Perspektywa znoszenia kolejnych obostrzeń gospodarczych przez rząd mogła też stać za 3-procentową zwyżką notowań AmRestu. Sektor gastronomiczny jest jednym z najciężej poszkodowanych przez politykę lockdownów.

Na szerokim rynku uwagę w dalszym ciągu zwracały akcje Serinusa. Tym razem jednak w negatywnym kontekście. Kurs naftowej spółki zakończył czwartkowy handel spadkiem o blisko 28% i to przy bardzo wysokich obrotach. Od połowy stycznia do środy kurs Serinusa wzrósł przeszło 6-krotnie. W efekcie walor wskoczył na drugą pozycję w rankingu popularności spółek Bankier.pl.