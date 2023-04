WIG20 znów mocny. Decyzja OPEC+ wsparła kurs Orlenu

Początek świątecznego tygodnia na GPW wypadł po myśli giełdowych byków, przynajmniej jeśli chodzi o handlujących na WIG20. Indeks największych polskich spółek wyróżniał się na tle europejskich benchmarków za sprawą wzrostów PKN Orlen, Allegro i sektora bankowego.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Kluczową informacją dla rynków była ogłoszona w niedzielę decyzja kartelu OPEC+ o ograniczeniu podaży ropy naftowej, która podbiła notowania tego kluczowego dla światowej gospodarki surowca o ponad 6 proc. i prognozy jej cen w kolejnych miesiącach.

Chociaż na rynku pokazały się niezbyt dobre, ale oczekiwane w prognozach dane PMI z polskiego przemysłu oraz wciąż poniżej 50 pkt. dane z krajów strefy euro, to znaczenie wzrostów Orlenu oraz sektora bankowego wraz z kursem Allegro zaważyły na skali wzrostów WIG20, który znów był w czołówce pod tym względem na tle europejskich rynków bazowych, gdzie DAX, IBEX35 notowane były pod kreską, a CAC40, FTSE MIB czy FTSE 100 rosły o niespełna 0,5 proc.

WIG20 wzrósł o 0,99 proc. WIG zyskał 0,74 proc. Z kolei mWIG40 był niżej o 0,11 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,87 proc., dzięki czemu jest najwyżej od stycznia 2022 r. Obroty przekroczyły 877 mln zł, z czego 640 mln dotyczyło spółek z WIG20.

"Na rynkach podwyższona zmienność się utrzymuje, a inwestorzy bombardowani są sprzecznymi opiniami. Jedni wieszczą dalszą część bessy, inni natomiast twierdzą, że skoro rynki tak silnie odbijają, to jest to już nowa hossa. To powoduje mocne zmiany krótkoterminowych nastrojów" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka najważniejsze dla polskiego rynku jest zachowanie indeksu sektora bankowego, który często wyznacza kierunki trendu GPW. W opinii Czarneckiego w poniedziałek rynek potwierdził sygnał wygenerowany w ubiegły czwartek, który można było wiązać z efektem końca miesiąca czy kwartału.

"Indeksy dalej rosną, a tym samym należy uznać, że ruch ten jest wiarygodny. W najbliższych dniach, ze względu na wspomniane już sprzeczne opinie co do dalszego kierunku trendu, zmienność na rynku może być kontynuowana. Taki trend może się podobać aktywnym inwestorom. Strategia krótkoterminowa wydaje się zatem najlepszą strategią na najbliższe 10 sesji" – wskazał dyrektor departamentu analiz DM BPS.

W ujęciu sektorowym najmocniejsze były paliwa (2,64proc.) i banki (2,23 proc.), gdzie obroty przekroczyły 154 mln zł na tych drugich i zbliżyły się do 100 mln na tych pierwszych. Z kolei pod tym względem rynkowy hamulec stanowiły gry (-1,49 proc.), gdzie przehandlowano 96 mln zł.

W WIG20 po piątkowej przerwie do wzrostów powrócił kurs Allegro (4,4 proc.), który mocno skupia uwagę inwestorów po zeszłotygodniowych wynikach za 2022 r.

Zwyżki cen ropy pozytywnie wpłynęły na zachowanie kursu PKN Orlen (2,64 proc.). Analitycy banku UBS widzą baryłkę ropy Brent po 100 USD do czerwca, z kolei Goldman Sachs po 95 USD na koniec roku.

Mocny był sektor bankowy z WIG20, gdzie kurs mBank poszedł do góry o 4,11 proc., Santandera o 2,81 proc. a PKO i Pekao o odpowiednio 1,86 i 1,92 proc. Alior zyskał 1,42 proc. Na rynku pojawiają się wciąż nowe rekomendacje, którą widzą znaczne niedowartościowane ceny akcji banków. W zeszłym tygodniu na szerokim rynku pojawiły się raporty mBanku, a teraz swoje typy upublicznił DM Trigon.

Po przeciwnej stronie tabeli był Kurs CD Projektu (-2,84 proc.), który po wynikach doczekał się kolejnej rekomendacji. JP Morgan obniżył ją do "niedoważaj" z "neutralnie". Cena docelowa akcji została oszacowana na 110 zł.

W gronie najsłabszych składników WIG20 były również akcje Asseco (-1,45 proc.), Cyfrowego Polsatu (-1,43 proc.) oraz KGHM-u (-1,31 proc.), którym nie pomagają zniżkujące ceny miedzi (-0,6 proc.).

W mWIG40 liderem wzrostów były akcje PKP Cargo (6,18 proc.), których kurs zbliża się do szczytu z marca br. We wtorek spółka pokaże wyniki za 2022 r. W tym segmencie słabo wypadły akcje Neuki (-7,18 proc.) oraz Ciechu (-6,47 proc.), które i tak są notowane wyżej niż cena w wezwaniu. Kurs Neuki mógł reagować na informację o transakcjach insiderskich dokonanych przez wiceprezesa.

W tym tygodniu na GPW i wielu innych rynkach nie ma sesji giełdowych w piątek. Do handlu w Warszawie wrócimy we wtorek po Wielkanocy, ale w poniedziałek pracować już będą giełdy w USA, Kanadzie, Meksyku, Indiach oraz krajach Ameryki Południowej.