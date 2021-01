WIG20 znów bez wzrostów. Spadki KGHM-u

fot. Robert Gardziński / FORUM

Piątek przyniósł zieleń na większości głównych indeksów GPW, wyjątkiem był jednak WIG20, który zanotował lekkie spadki.

Spadkiem o 0,04 proc. zakończył piątkową sesję WIG20. I choć tym razem indeks wyglądał lepiej na europejskim tle (tam przeważały dziś nieco mocniejsze spadki), niż w ostatnich dniach, to jednak nie zmienia to faktu, że uczynił on kolejny krok oddalający go od poziomu 2000 pkt. Przypomnijmy, że po udanej końcówce 2020 roku w 2021 rok indeks też wszedł wzrostami. Później nastąpił jednak okres słabości i indeks na 11 sesji tylko 3 zakończył wzrostem. Tutaj statystyka europejskich indeksów wygląda zdecydowanie lepiej.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Nieco lepiej wypadły dziś inne główne indeksy, których wzrosty zasługują na uwagę przy dzisiejszym otoczeniu. WIG zyskał 0,14 proc., sWIG80 0,27 proc., a mWIG40 0,85 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły niewiele ponad 1 mld zł, z czego 842 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (139 mln zł) oraz CD Projektu (131 mln zł).

Względną siłę szerokiego rynku widać także po branżach. Choć w ciągu dnia większość indeksów sektorowych na GPW zniżkowała, to na koniec piątkowej sesji traciły już tylko 3 z 15 wskaźników. Najmocniej w dół poszedł sektor górniczy - o 2,2 proc., za sprawą KGHM, który zniżkował najmocniej w WIG20 - o 2,5 proc. do 187,85 zł. To m.in. efekt przecen na miedzi.

Wzrostem o 4,1 proc. wyróżniły się spółki odzieżowe, w tym najmocniejsze w WIG20 LPP, które zyskało 5,4 proc. do 7.865 zł. W indeksie dużych firm mocno rosły także notowania Santandera - o 3,8 proc., do 193,9 zł oraz Dino - o 3,9 proc. do 270,2 zł.

Wśród średnich spółek Celon Pharma drugi dzień z rzędu przewodziła spadkom. W piątek kurs spadł o 3 proc. do 48 zł, po tym jak dzień wcześniej stracił 5 proc. - Akcjonariusze Celonu Pharmy zdecydują 16 lutego o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15 mln akcji - wynika ze środowych projektów uchwał na walne.

Z kolei mocno w górę poszedł Biomed-Lublin - o 7,4 proc. do 9,04 zł, kończąc tym samym trwającą 4 sesje serię spadków. Ten Square Games wzrósł o blisko 6 proc. do 505 zł. W sWIG80 po około 4 proc. zyskały Airway Medix i PCC Rokita, a po tyle w dół poszły Enter Air i Bogdanka. Ta ostatnia podała wczoraj wieczorem, że według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w 2020 roku wyniósł 66,5 mln zł wobec 308,7 mln zł przed rokiem.

Adam Torchała