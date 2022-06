WIG20 zamknął tydzień najniżej od listopada 2020 roku. Inflacja z USA dobija rynki akcji

WIG20 wymazał wzrosty. Pogłębione minima CD Projektu i Ten Square Games

Handel we wtorek toczył się w gorszych nastrojach ze względu na wzrost niepewności co do polityki banków centralnych. Główne indeksy na GPW zaliczyły spadki i poruszają się od kilku sesji w konsolidacji, w oczekiwaniu na mocniejsze impulsy z rynków bazowych.