WIG20 z kolejnym wzrostowym tygodniem. Sesja na GPW pod dyktando rynków bazowych

Płaska sesja głównych indeksów zakończyła giełdowy tydzień na GPW. Chociaż przesunięcia były minimalne, to zmiany w ciągu dnia były znacznie większe. Cały tydzień WIG20 znów skończył na plusie, trzeci raz z rzędu.

Piątkowy handel na rynkach bazowych w Europie od rana pokazywał lekkie cofnięcie na indeksach, po tym jak w czwartek wzrosły one najmocniej od blisko 8 tygodni. Ciążyć mogły dane o inflacji w Niemczech oraz o odczycie dynamiki PKB za II kwartał (-0,2 proc. rdr) u naszych zachodnich sąsiadów, która oznacza wejście tamtejszej gospodarki w techniczną recesję (poprzedni kwartał był na -0,2 proc., po rewizji).

Wzrostowy start sesji amerykańskiej skłonił jednak do odważniejszego kupowania akcji także na europejskich rynkach. Nastroje poprawił niższy odczyt inflacji bazowej PCE (4,1 proc. rdr) z USA, który sugeruje spadek presji inflacyjnej. W momencie końca handlu w Warszawie wzrosty były widoczne już na DAX-ie, CAC40 czy FTSE100. Ten sam scenariusz został zrealizowany na GPW, gdzie poranne cofnięcie zostało odpracowane w drugiej części sesji, by wyprowadzić indeksy na neutralny poziom w ostatniej godzinie handlu.

Tym samym WIG20 w piątek spadł o 0,02 proc., WIG o 0,03 proc. do 71 965,41 pkt. Z kolei mWIG40 spadł o 0,19 proc. do 5281,07 pkt., a sWIG80 zyskał 0,18 proc. do 21 958,04 pkt. Obroty wyniosły 764 mln, z czego 624 mln dotyczyło WIG20.

W bilansie tygodnia WIG20 wrósł trzeci tydzień z rzędu, tym razem o 1,56 proc., WIG był wyżej o 0,94 proc. Natomiast mWIG40 i sWIG80 spadły odpowiednio o 1 proc. i 0,05 proc.

W piątek na GPW w indeksie WIG20 warto zwrócić uwagę na Grupę Kęty (-2,61 proc.), która w czwartek po południu poinformowała o podwyższeniu prognozy skonsolidowanych wyników na 2023 r. Obecnie szacuje, że osiągnie 487 mln zł zysku netto. W czwartek informacja ta podniosła kurs, ale w piątek spółka oddała z nawiązką całość wzrostu.

Pojawiło się tez kilka informacji wokół JSW (-1,34 proc.). Między innymi o tym. że związki w spółce żądają wypłaty dla siebie części z kwoty przeznczonej na podatek od zysków nadzwyczajnych, który według przekazu PAP faktycznie ma być w najnowszej wersji ustawy płacony tylko przez JSW.

Podium największych spadków w piętek uzupełnił kurs Kruka (-1,35 proc.). Więcej do góry poszedł tylko kurs Allegro (1,95 proc.), który skończył sesję na poziomie 35,32 zł za akcję. Poza tym zmiany kursów w jedną lub druga stronę spółek z WIG20 nie przekroczyły skali 1 proc. Zyskały m.in. akcje Santandera, PKO i Pekao oraz KGHM-u, a spadły na przykład kursy Orange, PGE, Orlenu czy Dino.

Niewiele działo się także w mWIG40, gdzie przede wszystkim kurs XTB (2,93 proc.) starał się odrabiać czwartkową przecenę po wstępnych wynikach za II kwartał, a większe spadki zaliczyły kursy PKP Cargo (-3,15 proc.) i Eurocashu (-2,15proc.). W tym segmencie warto zwrócić uwagę na Budimex (1,08 proc.). Po tym, jak spółka podała w piątek, że jej oferta w wysokości 195,9 mln zł została najwyżej oceniona w przetargu m.in. na budowę węzła drogowego w Częstochowie.

Na szerokim rynku znaczne wzrosty odnotował kurs All In Games (21,43 proc.), jak i INC (17,32 proc.), bez podania nowych wiadomości. Najwyżej od ponad 2 lat jest kurs Games Operators (9,54 proc.), którego demo gry "Infection Free Zone" zyskuje coraz większą popularność na platformie Steam.