WIG20 wyraźnie w górę. Mocne rozczarowanie mWIG-u

fot. Robert Gardziński / FORUM

WIG20 udanie rozpoczął grudzień, wzrostom na pierwszej sesji nowego miesiąca przewodzili KGHM oraz CD Projekt. Negatywnie na tle rynku wyróżniał się mWIG40, gdzie spadki notowały m.in. akcje Ten Square Games.

Wtorek na światowych giełdach stał pod znakiem wzrostów. W Europie DAX rósł o 0,8 proc., CAC o 1,1 proc., a FTSE100 o 1,8 proc. W Ameryce S&P500 i Nasdaq zyskiwały przeszło 1 proc. Wrócił m.in. temat szczepionki. Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19 - podał we wtorek Reuters. W Polsce w centrum uwagi były z kolei dane o inflacji, która w listopadzie wyniosła 3 proc.

WIG20, podobnie jak jego główne zagraniczne odpowiedniki, wtorek zakończył 1,2 proc. ponad kreską. Indeks z jednej strony ma za sobą najlepszy miesiąc od 19 lat, z drugiej wczorajsza sesja nie należała dla niego do udanych. Wzrosty zanotowała wówczas tylko czwórka spółek. Dziś proporcje były nieco inne, choć mimo dobrego wyniku samego indeksu, ciężko mówić o zielonej fali wśród jego uczestników. Na plusie dzień zakończyło 11 podmiotów.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Rosły jednak notowania gigantów, co było kluczowe dla wyraźnego dziś wzrostu indeksu. Przede wszystkim uwagę zwracały papiery KGHM-u (+5,4 proc.) oraz CD Projektu (+4,2 proc.). Notowania tego pierwszego wspierała m.in. drożejąca miedź. Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 1 grudnia, podnieśli 12-miesięczną prognozę cen miedzi do 9.500 USD/t z 7.500 USD/t wcześniej. Na 2021 rok prognozują średnią cenę miedzi w wysokości 8.625 USD/t, a na 2022 rok 9.175 USD/t. Producent gier z kolei ma za sobą trzecią wzrostową sesję z rzędu, przy czym wczoraj wzrosty sięgnęły aż 7,4 proc. Mimo to dziś udało się uniknąć korekty. Przy okazji CD Projekt wskoczył na poziomy powyżej 400 zł.

Wzrosty po wczorajszej publikacji strategii kontynuował także Orlen (+3,0 proc.). Uwagę zwracał też powrót zieleni na bankach (+0,9 proc. indeksu WIG-Banki), które wczoraj stanowiły główny ciężar dla GPW. Dziś najmocniej taniała z kolei JSW (-3,6 proc.). O ponad 2 proc. w dół poszły też notowania Lotosu i Allegro.

Co ciekawe wyniki innych głównych indeksów wyglądały zdecydowanie słabiej niż WIG20, co tylko potwierdza tezę, że mocny ruch flagowego indeksu to zasługa wąskiego grona spółek, a nie szerszego entuzjazmu. WIG zyskał dziś 0,6 proc., sWIG80 poszedł w górę o 0,2 proc., mWIG40 z kolei stracił 1,6 proc. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 1,3 mld zł.

Rozczarowujący wynik indeksu średnich spółek to m.in. efekt mocnych spadków Ten Square Games (-12,7 proc.). Inwestorom nie spodobało się, że przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w listopadzie ok. 7 mln USD, czyli o około 2 mln USD mniej niż w październiku (szacunki Sensor Tower).

Mocne spadki w indeksie notowały także papiery Mercatora (-6,3 proc.) i Budimeksu (-6,7 proc.). Po drugiej stronie aż o 8,2 proc. drożała Energa. W górę poszedł także mocno wczoraj przeceniony Biomed (+1,8 proc.). Dziś akcje tej firmy początkowo też taniały, jednak po komunikacie o dokupieniu akcji przez głównego akcjonariusza sentyment uległ wyraźnej poprawie. Co ciekawe sam dokupiony pakiet był dość niewielki.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Ambra - o 7,8 proc., Ferro - o 7,32 proc. Analitycy Millennium DM, w raporcie z 26 listopada, podwyższyli cenę docelową dla akcji Ambry z 21,3 zł do 27,2 zł, a rekomendację do "kupuj" z "akumuluj". Za akcję spółki na koniec sesji trzeba było zapłacić 18,65 zł.

Z kolei najmocniej w dół, bo o ponad 10 proc., poszedł Work Service. Mocno na wartości, bo 8,05 proc., stracił też kurs akcji Global Cosmed.

Na szerokim rynku ponad 21 proc. - przy obrotach przekraczających 14,88 mln zł - zyskał OPTeam. Zarząd OPTeam zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 14,98 zł na akcję, co daje łącznie 117,9 mln zł.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3525,24 0,94 0,49 19,17 -4,82 -5,87 DAX Niemcy 13382,30 0,69 0,68 15,80 1,10 1,01 FTSE 100 W.Brytania 6384,73 1,89 -0,74 14,48 -13,09 -15,35 CAC 40 Francja 5581,64 1,14 0,42 21,49 -5,48 -6,63 IBEX 35 Hiszpania 8140,80 0,79 -0,03 26,17 -12,95 -14,75 FTSE MIB Włochy 22099,92 0,18 -0,20 23,17 -4,98 -5,98 ASE Grecja 758,22 2,89 7,88 33,14 -15,90 -17,29 BUX Węgry 38751,98 -0,08 -0,75 20,05 -11,33 -15,91 PX Czechy 964,24 -0,23 0,85 14,39 -10,78 -13,57 RTS INDEX (w USD) Rosja 1311,05 2,27 1,86 22,92 -8,86 -15,36 BIST 100 Turcja 1325,29 3,25 0,33 19,14 23,97 15,82 WIG 20 Polska 1853,38 1,28 -0,32 22,26 -14,15 -13,80 WIG Polska 52932,37 0,56 -0,70 20,03 -7,95 -8,47 mWIG 40 Polska 3668,81 -1,61 -1,42 14,76 -3,10 -6,13 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała/PAP