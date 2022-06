WIG20 wymazał wzrosty. Pogłębione minima CD Projektu i Ten Square Games

fot. Krystian Maj / / FORUM

Handel we wtorek toczył się w gorszych nastrojach ze względu na wzrost niepewności co do polityki banków centralnych. Główne indeksy na GPW zaliczyły spadki i poruszają się od kilku sesji w konsolidacji, w oczekiwaniu na mocniejsze impulsy z rynków bazowych.

WIG20 zanotował spadek o 1,13 proc. WIG był niżej o 0,85 proc. Spadły notowania mWIG40 o 0,32 proc., z kolei sWIG80 zniżkował o 0,19 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 767 mln zł, z czego 662 mln dotyczyło dużych spółek.

We wtorek inwestorzy nie byli już skoncentrowani na pozytywnych informacjach z Chin o wycofywaniu się kraju z lockdownów, a wrócili do wyceniania skali zacieśniania polityki monetarnej przez banki centralne. Nieco "paliwa" na tym polu dolał Bank Rezerw Australii, który zaskoczył rynek swoją „jastrzębią” decyzją o podwyżce stóp procentowych o 50 pb, wobec spodziewanych 25 pb.

Najważniejsze w obszarze polityki monetarnej będą piątkowe dane o amerykańskiej inflacji. Wcześniej, bo już w środę, inwestorzy na GPW poznają decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Katalizatorem dla rynku akcji był też wzrost cen ropy na światowych rynkach oraz prognozy ekspertów co do wyższych cen surowca na najbliższe miesiące wydawane m.in. przez Goldman Sachs.

Sektorowo najlepiej zachowały się indeksy spółek produkujących leki (2,1 proc.) i górniczych (1,79 proc.). Poza nimi wzrosły jeszcze nieruchomości, paliwa, media i motoryzacja. Wśród spadających średnich najwięcej oddały banki (-2,14 proc.) i spółki produkujące gry (-0,9 proc.).

Wśród krajowych blue chipów ponownie słabo zachował się sektor bankowy. Najsłabszy był mBank (-3,43 proc.) oraz Santander (-3,02 proc.). Niżej były również notowania PKO BP (-2,63 proc.) oraz Pekao (-1,9 proc.) Podium, pod względem skali spadków w całym koszyku, uzupełnił kurs PZU (-2,83 proc.).

W gronie liderów spadków w WIG20 było także Allegro (-2,74 proc.), a spółka poinformowała, że ma już ma 1 mln klientów usługi Allegro Pay oraz że podnosi cenę jednej z usług w ramach ofert Allegro Smart.

W czasie sesji nowe minima trendy spadkowego wyznaczył kurs CD Projektu (-1,61 proc.) na poziomie 103,52 zł za akcję, jednak ostatecznie skala spadków w drugiej części sesji się zmniejszyła i kurs skończył na poziomie ponad 105 zł.

Najwięcej wzrosły akcje JSW (3,69 proc.) i KGHM-u (1,42 proc.). Ceny miedzi we wtorek były notowane nieco poniżej najwyższych poziomów od 5 tygodni. Londyńska giełda metali natomiast została pozwana w związku z zawieszeniem handlu niklem z początku marca. Pozew opiewa na blisko pół miliarda dolarów.

Wyżej były notowane kursy spółek paliwowych: PKN Orlen (0,73 proc.) i Lotosu (0,9 proc.). Analitycy spodziewają się rekordowych wyników za II kwartał w obliczu rosnących marż rafineryjnych.

W drugiej linii wyróżnił się kurs Mabionu (9,05 proc.). To efekt gry pod decyzję amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, która we wtorek ma opiniować wniosek Novavaxu o dopuszczenie szczepionki do użycia w USA. Mabion ma umowę z Novavaxem na produkcję substancji czynnej szczepionki.

Po drugiej stronie był ustanawiający nowe minima kurs Ten Square Games (-4,92 proc.). Więcej zniżkowały również akcje Polneregii (-3,46 proc.) i Famuru (-3,3 proc.).

