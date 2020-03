WIG20 wróci na 2000 punktów? Inwestorzy podzieleni

Część inwestorów wierzy w to, że jeszcze w tym roku czeka nas mocne giełdowe odbicie. Równie duża jest jednak i grupa pesymistów.

We wtorek, dzień po spadku WIG20 poniżej minimów z kryzysu 2008-09, zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie o przyszłość flagowego indeksu GPW. W ankiecie inwestorzy mogli odpowiedzieć na pytanie: "Czy Twoim zdaniem WIG20 w tym roku będzie jeszcze notowany powyżej 2000 punktów?".

Wyniki ankiety były bardzo wyrównane. Większość głosów zebrała odpowiedź "nie", odpowiedź "tak" otrzymała jednak tylko jeden głos mniej. W komentarzach pojawiały się sugestie zarówno mówiące o wyraźnym przebiciu poziomu 2000 pkt., jak i opinie, że wiele spółek czeka upadłość. Optymiści i pesymiści podzieleni są zatem na w miarę równe grupy. Świetnie wpisuje się to w nastroje, jakie obserwujemy na samej GPW. Choć WIG20 głównie spada, nie brakuje sesji z mocnymi wzrostami. Ta wtorkowa była przykładowo czwartą najlepszą w XXI wieku.

Po raz ostatni powyżej 2000 pkt. WIG20 notowany był całkiem niedawno, bo 25 lutego. Późniejsze gwałtowne spadki sprawiły jednak, że 16 marca indeks znalazł się nawet na poziomie 1248 pkt. Obecnie notowany jest na poziomie 1436 pkt., poziom 2000 pkt. to zatem daleka perspektywa. By go osiągnąć, indeks musiałby wzrosnąć aż o 40 proc. To nie jest nierealne, jednak patrząc na historię GPW, wydaje się bardzo trudne.

Szczególnie że wciąż nie jest powiedziane, że dno jest już za nami. Wprawdzie od poniedziałkowego dołka odbiliśmy już o blisko 200 pkt., sytuacja jest jednak bardzo zmienna, a reakcje inwestorów nerwowe. Warto także dodać, że w ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy inną ankietę dotyczącą WIG20. Wówczas 56,9 proc. czytelników wskazywało, że ich zdaniem indeks w trakcie tego kryzysu będzie notowany poniżej 1000 pkt.

Źródło:

Adam Torchała