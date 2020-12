WIG20 w końcu zielony. Wzrosty KGHM i CD Projektu

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Po trzech spadkowych sesjach z rzędu WIG20 w końcu wrócił do wzrostów. We wtorek zieleniły się akcje spółek, które w ostatnich dniach rozczarowywały m.in. Mercatora, KGHM-u i CD Projektu.

Wzrostem o 0,9 proc. zakończył wtorkowy handel WIG20. Zieleń przeważała także na innych głównych indeksach GPW: 0,8 proc. zyskał WIG, 1 proc. w górę poszedł mWIG40, a 0,4 proc. na plusie dzień zamknął sWIG80. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,9 mld zł, z czego niemal 1,6 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Dzisiejsza zieleń WIG20 to przede wszystkim zasługa KGHM-u. To właśnie ta spółka wydaje się w ostatnich dwóch tygodniach nadawać rytm indeksowi, bo podobnie jak on po świetnym początku grudnia, ostatnio zaliczyła korektę. Wtorek przyniósł jednak powrót zieleni, KGHM zyskał aż 4,6 proc. Dziś prezes KGHM-u mówił m.in. o odzyskiwaniu pieniędzy zainwestowanych w Sierra Gorda, z kolei na Bankier.pl przybliżaliśmy jak kombinat produkuje srebro i złoto.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Istotne był także odwrócenie trendu na CD Projekcie, który momentami zyskiwał dziś przeszło 6 proc. Ostatecznie zakończył on dzień 1,3 proc. nad kreską, jednak po trzech sesjach mocnych spadków, dzisiejszy wynik był sporym wytchnieniem, i dla akcjonariuszy CD Projektu, i dla indeksu WIG20. Na uwagę zasługuje też swego rodzaju uspokojenie sytuacji, choć wciąż akcjami CD Projektu mocno się handluje (obroty 0,8 mld zł) i wciąż inwestorzy mają problem z odpowiednim złapaniem perspektywy na dwie twarze "Cyberpunka 2077".

Blisko 4-proc. wzrosty zanotowało we wtorek JSW, które otrzyma pożyczkę od PFR, jednak w mniejszej kwocie, niż wnioskowała spółka. O ponad 2 proc. drożały także akcje Polsatu, CCC i PGNiG. Indeks wspierała także zieleń innych gigantów - Allegro (+1,5 proc.) oraz PKO BP (+0,8 proc.). Po drugiej stronie przeszło 2-proc. spadki zanotowały papiery Tauronu, PGE i Lotosu. 1,6 proc. tracił także Orlen.

Niemoc po trzech słabych sesjach przełamał także mWIG40. Tutaj najbardziej wyróżniającą się spółką okazał się Mercator, który zyskał prawie 20 proc., choć warto zaznaczyć, że wczoraj ten sam Mercator blisko 20 proc. stracił. Wówczas było to spowodowane m.in. wątpliwościami JP Morgana dotyczącymi rynku rękawiczek i możliwości utrzymania się na nim hossy. Dziś przedstawiciele Mercatora przekonywali, że wbrew obawom finansowego giganta są zadowoleni z trendu wzrostowego cen oraz marż. Ruszył także skup akcji własnych spółki.

W ujęciu sektorowym część poniedziałkowych trendów uległa odwróceniu. Energetyka - lider poniedziałkowych wzrostów - traciła we wtorek najmocniej, bo 1,9 proc., a pod kreską znalazły się 4 z 15 wskaźników. Z kolei WIG-leki - najmocniej zniżkujący poprzedniego dnia, tym razem wzrósł o 1,8 proc. Budownictwo zwyżkowało o 2 proc. Wzrostem o 4,5 proc. wyróżniło się górnictwo.

Zarówno w mWIG40, jak i sWIG80 przeważyły wzrosty, w tym najmocniej zwyżkowały: Biomed-Lublin - o 6,5 proc., Budimex - o 4 proc., a także INC, Grodno i Airway Medix - po 6-8 proc. Najmocniej, bo o 5 proc. zniżkował Getin Noble Bank, a Arctic Paper poszedł w dół o 4 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3521,50 0,50 -0,12 2,61 -5,62 -5,97 DAX Niemcy 13362,87 1,06 0,64 2,19 0,60 0,86 FTSE 100 W.Brytania 6513,32 -0,28 -0,69 3,12 -11,42 -13,64 CAC 40 Francja 5530,31 0,04 -0,55 2,79 -6,57 -7,49 IBEX 35 Hiszpania 8152,40 0,14 -0,91 4,74 -14,76 -14,63 FTSE MIB Włochy 21935,05 0,81 -0,54 4,93 -5,98 -6,68 ASE Grecja 787,32 -0,09 -0,49 20,08 -11,64 -14,11 BUX Węgry 41894,09 -0,18 5,64 12,21 -8,45 -9,09 PX Czechy 987,38 0,57 1,05 8,32 -9,70 -11,50 RTS INDEX (w USD) Rosja 1390,46 -0,55 1,89 13,25 -7,39 -10,23 BIST 100 Turcja 1395,40 0,49 4,14 8,06 26,31 21,95 WIG 20 Polska 1955,69 0,86 -0,74 11,79 -7,16 -9,04 WIG Polska 55614,04 0,84 -0,71 9,83 -1,97 -3,84 mWIG 40 Polska 3768,34 1,04 -2,30 3,53 -1,80 -3,58 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała/PAP