WIG20 w górę, mimo słabości złotego. Spadki kursów po rezygnacji prezesów

Mimo dalszej deprecjacji złotego, warszawskie indeksy zachowały się dosyć stabilnie, a w przypadku WIG20, najbardziej wrażliwego na rynek walut, sesja zakończyła się nawet wzrostem. Uwagę zwracała przecena akcji spółek, które poinformowały o rezygnacji ze stanowisk swoich dotychczasowych prezesów.

O ile w poniedziałek można było mówić o słabości popytu na WIG20, który przez całą sesję tracił po wysokim otwarciu, o tyle sytuacja we wtorek była bardziej stabilna, a indeks oscylował wokół punktu odniesienia, nie ulegając zbytnio presji otoczenia, jaką była głównie dalsza słabość złotego, który w stosunku do dolara spadał nawet o ponad 1,3 proc. w ciągu dnia.

Pusty kalendarz makro nie prowokował większej zmienności, która może jednak pojawić się już w środę, gdy poznamy dane o inflacji w USA za sierpień. W podobnej atmosferze toczył się handel na rynkach bazowych, a Wall Street zaczęło wtorkową sesję pod kreską, jednak po wzrostach, zwłaszcza sektora technologicznego, z poniedziałku.

WIG20 zyskał 0,4 proc. WIG był wyżej o 0,14 proc. Z kolei mWIG40 spadł o 0,66 proc., a sWIG80 był bardziej neutralny (-0,04 proc.). Obroty wyniosły 998 mln zł, z czego 852 mln dotyczyło WIG20.

W WIG20 wyróżnił się kurs Pepco (-7,17 proc.), które poinformowało przed sesją, że ze stanowiska dyrektora generalnego Pepco Group zrezygnował Trevor Masters. Jednocześnie w tym samym komunikacie Pepco poinformowało, że słabsze od oczekiwań wyniki sprzedażowe skłoniły zarząd do obniżenia oczekiwanego EBITDA.

„Mimo pewnych symptomów poprawy koniunktury konsumenckiej w ostatnich miesiącach (mniejsze spadki dynamik), wśród krajowych blue chipów słabo wyglądają wykresy, chociażby takich spółek jak Pepco, czy Cyfrowy Polsat" - napisali analitycy BM Aliora w porannym raporcie.

Cyfrowy Polsat był wiceliderem przeceny w WIG20 ze spadkiem o 3,1 proc. Spółka poinformowała, że przeprowadzi emisję obligacji i zaproponuje ich objęcie wybranemu inwestorowi, do końca IV kwartału 2023 roku. Wartość rozważanej emisji obligacji ma wynieść ok. 400 mln zł.

Kolor czerwony był jednak w mniejszości w WIG20 we wtorek i ostatecznie pod kreską znalazło się w sumie 5 spółek, bo stawkę uzupełniły walory Dino (--1,28 proc.), LPP (-01,41 proc.) i Santander (-0,11 proc.).

Reszta dużych banków była notowana plusie, ale liderami wzrostów zostały kursy PZU (2,78 proc.) i Grupy Kety (2,43 proc.). Pozytywnie na ponad 1,6 proc. zwyżki cen ropy zareagował kurs Orlenu (1,25 proc.). To zasługa opublikowanego we wtorek raportu OPEC, który pokazał deficyt na rynku ropy i prognozę zwiększonego popytu w przyszłym toku.

W mWIG40 wzrostami na pokazane wyniki zareagował kurs Mabionu (3,06 proc.), jednak ich skala rano przekraczała 7 proc. i została zredukowana o ponad połowę w ciągu dnia.

Poniedziałkowy projekt rozporządzenia o obniżce o 12 proc. cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zdaniem analityków, jest negatywny dla firm energetycznych i nie uwzględnia bowiem rekompensat dla spółek obrotu. Jednak kurs PGE (1,39 proc.) z WIG20 poszedł do góry, a Enei (-0,47 proc.) i Tauronu (-2,1 proc. ) był pod kreską.

Pomimo ogłoszenia przedwstępnej umowy sprzedaży projektów PV za ok. 210 mln zł, spadł kurs Grenvii (-4,19 proc., dawny Famur).

Na szerokim rynku wyróżnił się kurs Big Cheese Studio (-16,62 proc.), którego akcje mocno zanurkowały, po tym jak dotychczasowy prezesa Łukasz Dębski złożył rezygnację z funkcji, tłumacząc to różnicami w poglądach co do dalszego rozwoju spółki. Big Cheese Studio kontroluje Grupa PlayWay (posiada 53,26 proc. akcji), ale Dębski miał ponad 3 proc. akcji, co przy rezygnacji rodzi obawy o podaż z jego strony.

„Konflikt zarządu z głównym akcjonariuszem nie jest pożądanym zjawiskiem w żadnej spółce. Natomiast zmiany w składzie zarządu dają nadzieję na poprawę tej sytuacji. Z drugiej strony były prezes był jednym z głównych twórców “Cooking Simulatora 1” i jest kojarzony z jego sukcesem. W tym kontekście rezygnacja może się nie podobać inwestorom, czemu dali upust na wtorkowej sesji” – komentował dla Pulsu Biznesu Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

Ponadto ciekawa sytuacja miała miejsce na akcjach Kogeneracji, która przed sesją pokazała raport za pierwsze półrocze, zgodny ze wcześniejszymi szacunkami, a mimo to znane już wyniki rozbudziły apetyty inwestorów, którzy podnieśli kurs o ponad 10 proc., a na zakończenie sesji wzrosty sięgnęły 9,28 proc. Za to po wstępnych wynikach wyraźnie zyskał kurs Brand24 (10 proc.).

