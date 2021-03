WIG20 w dół. Flagowy indeks GPW na najniższych poziomach w tym roku

fot. Szymon Laszewski / FORUM

Czwartek przyniósł pogłębienie problemów głównych indeksów warszawskiej giełdy. Po wyraźnych spadkach WIG20 zameldował się na najniższych poziomach w tym roku. Traciły też małe i średnie spółki.

WIG20 powtórzył w czwartek wynik ze środowej sesji i znów zakończył dzień spadkiem o 1,2 proc. Skumulowane spadki z ostatnich dni sprawiły jednak, że indeks znalazł się na poziomie 1876,85 pkt., czyli najniższym w tym roku. Przypomnijmy, że jeszcze na początku ubiegłego tygodnia WIG20 notowany był powyżej 2000 pkt.

Od tamtego momentu zmieniło się jednak sporo w otoczeniu - przede wszystkim znów zaostrzane są pandemiczne wytyczne. Dziś obserwowaliśmy kolejną odsłonę dokręcania śruby, rząd zamknął m.in. wielkopowierzchniowe markety budowlane, drobne usługi typu np. fryzjerstwo, a także zmniejszył limit osób w lokalach handlowych, które pozostały otwarte.

Spadały dziś i inne główne indeksy GPW. WIG poszedł w dół o 1,1 proc., mWIG40 o 0,9 proc., a sWIG80 o 1,4 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły aż 1,5 mld zł. W Europie delikatnie też przeważała dziś czerwień, polskie indeksy zdecydowanie plasowały się jednak w dolnej części zestawienia czwartkowych stóp zwrotu. W USA przed godziną 18 indeksy lekko się zieleniły.

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowało 12 z 15 indeksów, w tym najmocniej w dół poszło górnictwo - o 4,2 proc. Po około 2 proc. tracili producenci gier i budownictwo. Mocno zwyżkowały telekomy - o 2,2 proc. i energetyka - o 1,6 proc. po 2,6 proc. spadku dzień wcześniej.

Mimo spadków, w składzie WIG20 widoczne było dziś spore rozwarstwienie. Aż o 7 proc. w górę szły notowania Mercatora, który po wczorajszej sesji ogłosił możliwość podwyższenia dolnego progu w planowanym skupie akcji. W górę - o ponad 3 proc. - poszły także notowania Cyfrowego Polsatu oraz PGE. Ponad 1 proc. zyskały papiery Santandera i Dino.

Po drugiej stronie aż przeszło 4 proc. straciły papiery KGHM-u i CD Projektu. Pierwsza ze spółek pokazała po wczorajszej sesji wyniki finansowe. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2020 roku 2,205 mld zł wobec 1,767 mld zł w trzecim kwartale 2020 r. i wobec 1,117 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 2,18 mld zł skorygowanej EBITDA. Zarząd kombinatu nie chciał się jednak póki co jednoznacznie określić co do dywidendy.

Wyniki pokazał także PZU (-0,9 proc.). Zysk netto grupy w IV kwartale 2020 roku spadł do 721 mln zł z 935 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 17 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 618 mln zł. Tutaj zarząd przyznał, że będzie chciał zarekomendować wypłatę dywidendy w 2021 roku.

Wyraźne spadki - o ponad 3 proc. - zanotowały także papiery CCC i Allegro. Dla tej drugiej spółki jest to kolejny dzień spadków i kolejny dzień "śrubowania" historycznych minimów. Więcej o problemach spółki pisaliśmy w artykule "Allespadki. Giełdowy sen Allegro powoli zmienia się w koszmar inwestorów".

Wśród średnich i małych firm spadkom przewodziły Develia, Play Way i Selvita - po około 4 proc., a także Global Cosmed - w dół o 10 proc.

Mocniej zniżkował tylko Serinus Energy - w dół o 14 proc. Dzień wcześniej kurs wzrósł o 26 proc., choć w ostatnim czasie spółka nie publikowała żadnych raportów.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3832,57 0,00 -0,90 4,00 36,87 7,88 DAX Niemcy 14621,36 0,08 -1,04 5,35 48,08 6,58 FTSE 100 W.Brytania 6674,83 -0,57 -1,55 0,34 17,35 3,32 CAC 40 Francja 5952,41 0,09 -1,82 2,91 34,30 7,22 IBEX 35 Hiszpania 8409,50 -0,41 -2,49 1,10 21,13 4,16 FTSE MIB Włochy 24218,55 0,04 -0,58 5,01 40,45 8,93 ASE Grecja 837,09 0,63 -2,34 6,31 51,52 3,47 BUX Węgry 44168,81 -0,27 -0,67 0,38 35,11 5,04 PX Czechy 1083,37 -0,63 -1,13 1,45 34,14 5,47 RTS INDEX (w USD) Rosja 1417,16 -1,39 -4,81 -2,29 44,36 2,14 BIST 100 Turcja 1394,36 -1,38 -10,10 -6,31 56,56 -5,58 WIG 20 Polska 1876,85 -1,22 -4,28 -3,08 30,17 -5,40 WIG Polska 56448,66 -1,11 -3,35 -2,18 40,61 -1,01 mWIG 40 Polska 4275,50 -0,85 -1,90 -1,36 50,39 7,52 Źródło: PAP Biznes



