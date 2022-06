WIG20 u progu recesji w gospodarce. JSW podąża za spadkami cen węgla

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Spadkami głównych indeksów zakończyła się sesja w pierwszym dniu czerwca. Obroty, które powróciły do niskich poziomów, dają znać o coraz bliższym czasie „letniej” aktywności inwestorów na rynkach akcji.

Środa była dniem, w którym inwestorzy poznali dane o PMI z polskiego przemysłu sygnalizujące recesję. GPW zareagowała spadkami, a dalej próbą powrotu ponad punkt odniesienia i utrzymania wywalczonych w drugiej połowie maja poziomów na indeksach.

Jednak po południu do gry weszli Amerykanie. Tam wskaźnik PMI (57 pkt.) wciąż pokazuje perspektywy rozwoju, mimo że okazał się niższy od prognozy. Z kolei dane ISM dla przemysłu w Stanach okazały się lepsze, a dobre dane z amerykańskiej gospodarki są w zestawie z rosnącą inflacją niedobre dla rynków akcji, także na GPW, której wrażliwość na sentyment z Wall Street jest dobrze znana.

Ostatecznie WIG20 spadł o 1,1 proc., WIG zniżkował o 0,71 proc. Niżej był także mWIG40 ze spadkiem o 0,3 proc. Znów relatywnie mocniejsze okazały się małe spółki, a sWIG80 zyskał 0,58 proc. Obroty wyniosły 721 mln zł, z czego 579 przypadło na duże spółki.

Inwestorzy wyceniają, czy publikowane dane mogą skłonić banki centralne do mniejszej presji na podwyżki stóp procentowych i zaserwowanie tzw. „miękkiego lądowania”. Odczyty inflacji i wciąż dobre dane z amerykańskiej gospodarki mówią jednak same za siebie i „zaciąganie hamulca” zapewne będzie trwać dalej.

Czerwiec - w ciągu ostatnich dwóch dekad - był średnio najgorszym miesiącem w roku dla europejskich rynków akcji, więc inwestorzy obawiają się dalszych spadków na giełdach – informowała depesza giełdowa PAP.

Na GPW indeksy sektorowe podzieliły się po równo (7 do 7) na rosnące i zniżkujące. Najwięcej spadła branża górnicza (-2,53 proc.) oraz paliwa (-1,52 proc.). Wzrosły notowania spółek spożywczych (3,65 proc.) oraz producentów leków (1,44 proc.). Dużo handlowano na bankach (-0,76 proc.) oraz producentach gier (0,13 proc.).

W przypadku banków sektor zaczął zyskiwać po informacji o zyskach z 4 miesiące 2022 r., które były wyższe o 111 proc. rdr. i wyniosły blisko 9,2 mld zł. Jednak była to chwilowy impuls, który nie przełożył się na ostateczne wzrosty w czasie całej sesji.

W WIG20 największe spadki dotknęły kurs Allegro (-5,62 proc.). Spółka poinformowała, że przedłużyła o rok, do końca września 2023 r. termin spłaty 1 mld zł kredytu pomostowego na sfinansowanie nabycia Mall Group i WE|DO CZ.

Po wtorkowej, mocnej sesji, słabo zachowały się kursy spółek paliwowych. Lotos poszedł w dół o 0,26 proc., a kurs PKN Orlen zniżkował o 2,33 proc. Jak donosi „Wall Street Journal”, eksporterzy ukrywają pochodzenie rosyjskiej ropy i tym samym omijają sankcje.

Słabo zachowały się spółki górnicze: KGHM (-2,61 proc.) i JSW (-2,56 proc.). Maj, był drugim z rzędu miesiącem ze spadkami cen miedzi. Kontrakty na australijski węgiel typu premium hard, gwałtownie spadły z powyżej 500 dol. w połowie maja do ok. 410 dol. na koniec miesiąca. To poziomy sprzed wojny w Ukrainie i z początku kwietnia, gdy ważyły się decyzje o embargu na rosyjski surowiec.

Dobrze zachował się kurs Orange (2,1 proc.) oraz LPP (1,85 proc.). Kurs CCC pomimo mocnej pierwszej fazy sesji ostatecznie zyskał 0,77 proc. Nieco więcej wzrosły notowania Pepco (0,88 proc.).

Na szerokim rynku uwagę zwróciły notowania Torpolu (13,61 proc.), który poinformował o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję. Kurs osiągnął historyczne maksimum. Walory Arctic Paper wzrosły o 10,8 proc., ale spółka nie podała nowych informacji. Tak samo jak w przypadku spadających o 18,5 proc. akcji Tatry Mountain Resort.

Na NewConnect zadebiutowała 382 spółka. Kurs Black Rose Projects spadł jednak w czasie pierwszej sesji o 50,32 proc. Był to 8 debiut w tym roku na rynku alternatywnym.

Michał Kubicki