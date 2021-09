WIG20 spadł trzecią sesję z rzędu. Kurs JSW powyżej 50 zł

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Słaba postawa banków sprawiła, że WIG20 zakończył pod kreską trzecią sesję z rzędu. Na plusie znalazł się za to mWIG40. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej po raz pierwszy od ponad dwóch lat zakończyły dzień powyżej 50 zł.

Notowaniom giełdowych banków zaszkodziła wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej jak również czwartkowe wystąpienie prezesa Glapińskiego, które w zasadzie wykluczały podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie. A to negatywna wiadomość dla banków, w których wyceny były już wliczone oczekiwania na podwyżkę kosztów kredytu jeszcze w 2021 roku. Akcje Pekao poszły w dół o prawie 2%, a Santandera o 0,6%.

Jeszcze mocniej zniżkowały walory Allegro (-3%) oraz Mercatora (-1,9%). In plus wyróżniały się papiery JSW, które podrożały o ponad 5% i po raz pierwszy od czerwca 2019 roku zakończyły sesję powyżej poziomu 50 zł. Więcej o sytuacji w branży pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Węglowa hossa na GPW”.

WIG20 zakończył dzień spadkiem o 0,35%, schodząc do poziomu 2 356,39 pkt. Była to trzecia spadkowa sesja z rzędu po tym, jak w poniedziałek WIG20 osiągnął przeszło dwuletnie maksimum. W górę poszedł za to mWIG40, który zyskał 0,59% i powrócił w rejon 14-letnich maksimów. sWIG80 po neutralnej sesji także utrzymują się tuż poniżej najwyższych poziomów od lipca 2007 roku.

Wśród poszczególnych spółek pozytywnie wyróżniły się papiery Kruka, które poszły w górę o 7,3% po publikacji pełnych wyników kwartalnych. W dalszym ciągu drożały akcje ZE PAK-u, które tym razem zyskały 4%. Była to kontynuacja rajdu wywołanego informacją o planach budowy elektrowni atomowej w Pątnowie. Po przeciwnej stronie znalazły się walory Mabionu, które zostały przeceniono o 8%.

KK