WIG20 skąpany w czerwieni. Banki reagują na iskrę z USA

Ceny akcji wszystkich spółek z WIG20 traciły w pierwszej godzinie piątkowego handlu na GPW. Inwestorzy reagują na doniesienia z USA o poważnych problemach niedużego banku z Doliny Krzemowej. Trwają spekulacje, czy nie jest to zwiastun większych kłopotów sektora.

fot. Rawpixel.com / / Shutterstock

Na rynkach nasiliły się obawy, że kłopoty w amerykańskim sektorze bankowym mogą być zwiastunem większych problemów na rynkach, gdy gospodarka USA zacznie odczuwać skutki wyższych stóp procentowych.

W czwartek w USA Silvergate Capital ogłosił plany zakończenia działalności i dobrowolnej likwidacji banku kryptowalutowego. Jeszcze więcej zmartwień przyniósł Silicon Valley Bank (SVB), który ogłosił emisję akcji za 2,25 mld dol., aby podreperować swoje topniejące kapitały. Bank w celu poprawy płynności był zmuszony sprzedać obligacje o wartości ok. 21 mld dol. i zrealizować przy tym stratę rzędu 1,8 mld.

Akcje banku potaniały o 60 proc. w czwartek, a sytuacja przełożyła się na fatalny sentyment do całego sektora, wobec czego główne amerykańskie banki, jak Bank of America Corp., Wells Fargo czy JPMorgan Chase, spadły o co najmniej 5 proc., a sektorowy indeks o 7,7 proc. – najmocniej od blisko 3 lat. Zbiega się to w tygodniu, w którym inwestorzy mierzą się z "jastrzębimi" zapowiedziami szefa Fedu.

Inwestorzy włączyli tryb risk-on i na rynkach akcji obserwowane są zdecydowane spadki głównych indeksów. W Japonii Nikkei 225 stracił 1,67 proc., w Hongkongu Hang Seng poszedł w dół o 2,58 proc.

Niemiecki DAX czy francuski CAC40 zniżkowały po godz. 10.05 o ponad 1,8-1,9 proc. Uwagę zwracał europejki sektor bankowy, którego indeks STOXX Europe 600 Banks tracił 4,14 proc. Akcje Deutsche Banku zniżkowały o 6,5 proc., Commerzbank spadał o 6 proc., a BNP był niżej o 5,6 proc

Warszawa nie była wyjątkiem i najmocniej spadał WIG20 tracący 1,86 proc., w którym kursy wszystkich spółek w pierwszej godzinie handlu świeciły się na czerwono. WIG był pod kreską o 1,66 proc. Z kolei mWIG40 tracił 1,44 proc. a sWIG80 1 proc. WIG-Banki zniżkował o 2,25 proc.

W WIG20 największa przecena dotykała akcje Cyfrowego Polsatu (-3,1 proc.), a kolejne miejsca zajmowały kursy największych banków. Pekao zniżkował o 3 proc., Santandera tracił 2,7 proc. mBank był pod kreską 2,7 proc. Kurs banku PKO BP, który pokazał wyniki, zniżkował o 1 proc., choć w opinii analityków raport finansowy jest dobrym prognostykiem na przyszłość i zyski w kolejnych kwartałach.

Relatywnie najmocniejsze były kursy Dino, Kęt oraz Kruka spadające mniej niż 1 proc. Kruk pokazał w czwartek po sesji wyniki za 2022 r. i ponad 805 mln zł zysku, wobec 695 mln przed rokiem. Po godz. 10.15 na plus wyszły notowania CCC (0,9 proc.)

W mWIG40 akcje banków jak Millennium, Alior czy ING spadały w przedziale 2,2-2,8 proc. Najmocniej taniały walory Grupy Pracuj (-5,6 proc.) Ten Square Games (-4,4 proc.), który poinformował o odpisie na ponad 14 mln mln zł. Na plusie były kursy tylko 6. spółek, z których najwięcej zyskiwały akcje Benfitu (5,4 proc.)

"Obawy o SVB w USA wyraźnie rozlewają się na europejskie rynki akcji, wywołując obawy o możliwe załamanie kredytowe" - mówi Joachim Klement, szef strategii księgowości i zrównoważonego rozwoju w Liberum Capital, cytowany przez PAP.

"Nie uważam jednak, aby stanowiło to jakieś zagrożenie dla europejskiego systemu bankowego" - dodaje.

Klement wskazuje, że SVB ma bardzo wyspecjalizowany model biznesowy, koncentrujący się na kapitale podwyższonego ryzyka i spółkach we wczesnym stadium rozwoju.

"Żaden inny bank nie ma podobnego modelu biznesowego i chociaż liczba zagrożonych kredytów prawdopodobnie wzrośnie w tym roku, to rezerwy kapitałowe banków w Europie i w USA są wystarczające, aby sobie poradzić z problemami" - podkreśla Klement.

"Trudna sytuacja Silicon Valley Bank sprawia, że społeczeństwo zaczyna obawiać się jak przedstawia się kondycja innych instytucji sektora finansowego. SVB był do tej pory bardzo silnym, dobrze zarządzanym bankiem. Teraz ta reputacja została zachwiana, a awersja do ryzyka może „rozlać się” szeroko" - napisał z kolei w komentarzu Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

Ponadto inwestorzy czekają w piątek na popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, a analitycy oceniają, że w lutym stopa bezrobocia wyniosła 3,4 proc., tak jak w styczniu, a liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła o 225 tys. wobec wzrostu o 517 tys, w styczniu.

Dane z rynku pracy będą ważnym sygnałem dla bankierów centralnych z Fed przy ustalaniu trajektorii zmian w polityce monetarnej w USA w nadchodzących tygodniach.

"Ostatnio jednak znaczenie tego raportu było nieco mniejsze ze względu na to, że głównym problemem stała się inflacja i to uwaga rynku była skupiona na odczytach CPI oraz PCE. Teraz, kiedy sam Powell wskazuje wprost, że to właśnie ten raport będzie miał duży wpływ na marcową decyzję w sprawie stóp, ranga publikacji diametralnie rośnie" - komentuje Zembik.

Planujemy kontynuację tematu