WIG20 ratuje serię. W górę Dino i CD Projekt

Piątą wzrostową sesję z rzędu zanotował w środę WIG20. Ciężko jednak środę nazwać optymistyczną, wzrosty były bowiem niewielkie, a dodatkowo wyraźnie odbiegały od tego, co można było dzisiaj obserwować na innych europejskich rynkach.

Po obfitującym w czerwień sierpniu wrzesień przyniósł pewną poprawę notowań indeksu WIG20. Ostatnie pięć sesji zakończył on ponad kreską i jest to dopiero druga tego typu seria w 2019 roku (poprzednia miała miejsce w marcu). Dla porównania w 2018 roku podobne serie WIG20 notował 5-krotnie, a w 2017 roku aż 7-krotnie.

Dzisiejsze wzrosty udało się jednak uratować w ostatniej chwili, w dodatku nie były one zbyt obfite - WIG20 zyskał ledwie 0,06 proc. Nawet gdy dodamy do indeksu dywidendę Lotosu odjętą przed dzisiejszą sesją (3 zł na akcję), to wynik wyniósłby 0,19 proc., również od kreski niedaleko. Rano wprawdzie podjęta została nawet próba ataku na 2200 pkt., po południu byki wyraźnie jednak opadły z sił. Dodatkowo sWIG i mWIG zamknęły dzień pod kreską, odpowiednio 0,1 proc. i 0,24 proc.

Największym dowodem na dzisiejszą słabość GPW były jednak wyniki innych giełd. Choć wzrosty na innych parkietach Europy nie były może zbyt obfite, to jednak WIG20 wypadał wyraźnie poniżej średniej. O ile więc w poniedziałek i wtorek mogliśmy mówić o odrabianiu strat przez polskie blue chipy, o tyle dziś WIG20 znów tracił dystans do swoich europejskich odpowiedników. Dla nich najważniejsza będzie jednak jutrzejsza sesja, kiedy to poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych oraz QE. Dziś swoją decyzję ogłosiła RPP, niczym jednak nie zaskoczyła inwestorów.

Liderem wzrostów w gronie blue chipów było Dino (+5,6 proc.), które zanotowało drugą mocną sesję z rzędu po tym, jak w poniedziałek akcje spółki wyraźnie taniały w związku z zapowiedziami gwałtownej podwyżki płacy minimalnej. Ponad 2-proc. wzrosty zanotowały także akcje Santandera oraz Lotosu. Największej przeceny doświadczyły z kolei akcje mBanku (-1,1 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (-2,3 proc.).

Po wczorajszej mocnej korekcie, dziś wśród najmocniej rosnących znalazł się także CD Projekt (+1,2 proc.). W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja agencji Bloomberg, że analityk DM BOŚ Tomasz Rodak obniżył rekomendację dla akcji CD Projekt do „trzymaj” z „kupuj”, wyznaczając cenę docelową na poziomie 259 zł.

Najmocniejszym indeksem branżowym był w środę WIG-Chemia. Świetnie radził sobie m.in. Ciech (+7,9 proc.), który po wczorajszej sesji poinformował, że EBITDA znormalizowana w II kw. 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,1 mln zł konsensusu. Prezes Dawid Jakubowicz w wywiadzie dla PAP Biznes wskazał, że w trzecim kwartale sytuacja na rynkach, na których działa grupa jest dobra . "Widzimy lekkie odbicie w Chinach, widzimy silny popyt na sodę i sód, widzimy dobre ceny. Patrzymy optymistycznie na trzeci kwartał” – powiedział Jakubowicz.

Mocny spadek na szerokim rynku zaliczył z kolei Auto Partner (-15,2 proc.), który wczoraj podał szacunkowe wyniki finansowe za II kw. 2019. Na poziomie skonsolidowanym spółka miała 392,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 29,5 proc. rdr), 19,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej (-13,2 proc. rdr) i 13,5 mln zł zysku netto (-23,9 proc.).

Adam Torchała/PAP Biznes