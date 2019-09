WIG20 przerywa spadkową sesję. Trwa rajd mBanku

Po trzech spadkowych sesjach z rzędu WIG20 w końcu zdołał wyjść "na plus". Pozytywnie znów zaskakiwał mBank, JSW pogłębiło zaś minima.

WIG20 rósł dziś już na otwarciu sesji i w kolejnych godzinach konsekwentnie powiększał zdobycze. W efekcie skończył dzień 1,3 proc. ponad kreską i zawrócił w stronę 2200 pkt., od których przez wcześniejsze trzy sesje niebezpiecznie zaczął się oddalać. Na plusie dzień zakończyły i inne główne indeksy GPW: WIG zyskał 1 proc., mWIG 0,5 proc., zaś sWIG 0,3 proc. Obroty na GPW wyniosły 740 mln zł, z czego 625 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Warto zauważyć, że dzisiejsze mocne wzrosty WIG20 wypracował mimo czerwieni na większości europejskich parkietów. Nie pomagali także i Amerykanie, bowiem Wall Street wprawdzie rozpoczęła dzień ponad kreską, ale przy indeksach szybko pojawiła się jednak czerwień. Z drugiej strony warto przypomnieć, że w ostatnich dniach forma polskich blue chipów odbiegała od ich europejskich odpowiedników, WIG20 miał więc sporo strat do nadrobienia. Dziś częściowo się to udało.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej wzrosły: mBank (o 4,7 proc.), Alior (o 3,4 proc.) i PKO BP (o 2,6 proc.). Szczególnie warto zwrócić uwagę na mBank, który mocno rośnie drugą sesję z rzędu. Wydaje się, że wzrosty te napędzane są przez możliwe wycofanie się Commerzbanku. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski poinformował we wtorek rano PAP Biznes, że ewentualny nowy inwestor mBanku musiałby gwarantować jego długoterminowe, stabilne i ostrożne zarządzanie oraz mieć odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu działalności bankowej w skali porównywalnej z mBankiem. Z kolei na konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował, że kwestia ewentualnego przejęcia mBanku przez polski kapitał nie jest priorytetowa, a ostateczne decyzje czy polska instytucja będzie zainteresowana tymi aktywami będą zapadały w przyszłości.

WIG Banki wzrósł o 1,7 proc. We wtorek opublikowany został raport Trigon DM z 16 września, w którym analitycy obniżyli nastawienie do sektora bankowego do "niedoważaj" z neutralnego, gdyż w ich opinii sektor będzie się musiał zmierzyć w przyszłym roku z dwoma poważnymi ryzykami w związku z niekorzystnymi wyrokami TSUE.

Kurs Orlenu wzrósł o 2 proc., a Lotosu zyskał 2,9 proc. Orlen poinformował, że wraz z Komisją Europejską zdecydowali się na zastosowanie procedury "stop the clock" ("zatrzymania zegara") w negocjacjach dotyczących zgody na przejęcie przez płocki koncern Grupy Lotos. W opinii Orlenu jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. Dzięki procedurze „zatrzymania zegara” PKN Orlen zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji.

W WIG20 najmocniej spadły notowania JSW - w dół o 1,3 proc. Kurs spadał szóstą sesję z rzędu i znalazł się najniżej od lipca 2016 r. Więcej o problemach spółki pisaliśmy w artykule "Giełdowa katastrofa JSW".

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Develia - kurs w górę o 6,7 proc. i Celon Pharma - +3,8 proc. Kurs Getin Holding na otwarciu zyskiwał 16 proc., jednak sesję zakończył 4,5 proc. spadkiem. W dół poszły również Idea Bank (o 9,7 proc.) i Getin Noble Bank (o 4,1 proc.) W poniedziałek po sesji grupa Getin Holding podała wyniki za I półrocze - zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2019 roku wyniósł 36,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 184 mln zł straty netto.

Okołogiełdową informacją dnia było zaś cofnięcie przez KNF licencji domowi maklerskiemu Vestor. Na wtorkowym posiedzeniu Komisji kar było zresztą ponadprzeciętnie dużo. "Dostało się" też kilku spółkom z GPW. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule " Festiwal kar od KNF-u ".

Adam Torchała/PAP Biznes