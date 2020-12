WIG20 powyżej 2000 pkt. Mocne wzrosty na GPW

fot. Krystian Maj / FORUM

Pierwsza poświąteczna sesja przyniosła mocne wzrosty głównych indeksów z Książęcej. WIG20 po raz pierwszy od 24 lutego zamknął dzień z notowaniami powyżej 2000 punktów.

Aż o 2,5 proc. wzrósł na poniedziałkowej sesji WIG20. Świetnie radziły sobie także inne indeksy - WIG zyskał 2,4 proc., mWIG40 2,5 proc., a sWIG80 1,6 proc. Polskie indeksy tym samym wyróżniały się na europejskim tle. Tam wprawdzie także dominowała zieleń, jednak tylko główny indeks giełdy w Atenach zyskał więcej niż rodzimy WIG20. Od wzrostów - choć nieprzekraczających 1 proc. - dzień zaczęła także Wall Street. Inwestorzy z optymizmem reagowali m.in. na porozumienie UE z Wielką Brytanią, podpisanie przez prezydenta USA pakietu stymulacyjnego oraz rozpoczęcie na szeroką skalę europejskiego programu szczepień przeciw koronawirusowi.

Warto dodać, że dla WIG20 ta sesja była symboliczna. Po raz pierwszy od lutowego krachu indeks zdołał zakończyć dzień powyżej 2000 pkt. Wcześniej łamano tę granicę 9, 10 czy 17 grudnia, ani razu jednak zdobytych poziomów nie udało się utrzymać do końca sesji.

Warto także zwrócić uwagę na obroty, które mimo na pierwszy rzut oka niesprzyjającego kalendarza (okres między świętami a nowym rokiem) sięgnęły na szerokim rynku 1,2 mld zł. Z drugiej strony pierwsza po świątecznej przerwie sesja była także ostatnią na dokonanie transakcji, by ta wliczała się jeszcze do podatkowego rozliczenia za 2020 rok. Stąd nie brakowało w poniedziałek zapewne transakcji motywowanych czysto optymalizacyjnym podejściem. Więcej na temat przedsylwestrowych wskazówek dla inwestorów pisaliśmy w artykule "Trzy rzeczy, które warto zrobić przed końcem roku".

Liderem wzrostów w składzie WIG20 było CCC, którego papiery podrożały aż o 7,6 proc. Mocne, 5,6-proc. wzrosty zanotował także Lotos. O ponad 3 proc. w górę szły również papiery Santandera, Orlenu, Tauronu, Polsatu, PKO BP, Aliora i PGNiG. Najsłabszą spółką w indeksie okazała się JSW, jednak i ona pokazała wzrost. Sięgnął on 0,6 proc.

Na szerokim rynku uwagę zwracały m.in. papiery XTB, które podrożały o blisko 10 proc. Zarząd X-Trade Brokers przekazał w raporcie, że ocena nadzorcza firmy mieści się w obszarze zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. To zwiększa prawdopodobieństwo sutej dywidendy, na którą liczą inwestorzy.

Również o blisko 10 proc. podrożały akcje Netii. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na sprzedaż 114.173.459 akcji Netii, stanowiących ok. 34,02 proc. jej kapitału po 4,80 zł za akcję. Warto dodać, że papiery spółki drożały do 5,06 zł, co pokazuje, iż inwestorzy liczą, że Polsat przyjdzie niebawem do nich z lepszą ofertą.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3575,41 0,91 0,84 1,81 -5,27 -4,53 DAX Niemcy 13790,29 1,49 0,90 3,75 3,68 4,09 FTSE 100 W.Brytania 6502,11 0,10 -0,75 1,74 -14,81 -13,79 CAC 40 Francja 5588,38 1,20 1,10 0,31 -7,32 -6,52 IBEX 35 Hiszpania 8155,60 0,54 1,47 -0,11 -15,59 -14,59 FTSE MIB Włochy 22288,52 0,72 1,42 -0,07 -6,74 -5,18 ASE Grecja 810,44 2,92 2,49 15,31 -11,19 -11,59 BUX Węgry 41528,44 0,80 -1,33 6,36 -9,69 -9,88 PX Czechy 1023,40 1,45 1,38 7,04 -8,19 -8,27 RTS INDEX (w USD) Rosja 1391,31 0,94 4,15 6,82 -10,20 -10,18 BIST 100 Turcja 1439,29 0,93 3,96 8,32 26,60 25,78 WIG 20 Polska 2004,41 2,48 1,45 7,80 -6,45 -6,78 WIG Polska 57172,46 2,38 1,77 7,26 -0,69 -1,14 mWIG 40 Polska 3937,13 2,50 3,01 5,79 1,35 0,74 Źródło: PAP

Adam Torchała