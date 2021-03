WIG20 powyżej 2000 pkt. Mocne spadki CD Projektu

fot. Kacper Pempel / FORUM

WIG20 znów sforsował psychologiczną granicę 2000 pkt. Indeksowi nie przeszkodziły w tym nawet kolejne mocne spadki CD Projektu. W marcu główną siłą pociągową indeksu są spółki paliwowe.

Lekkimi wzrostami (+0,5 proc.) zakończył środową sesję indeks WIG20. Wystarczyło to jednak, by zameldował się on znów powyżej granicy 2000 pkt. Znów, bowiem po odrobieniu koronawirusowych strat indeks z poziomem tym romansuje już od dawna, póki co jednak "dwójka z przodu" nie może się zadomowić na dłużej.

Dzisiejsze wzrosty WIG20 wpisywały się w to, co obserwowano na głównych rynkach zachodnich, Choć wiele indeksów spisywało się nieco słabiej niż WIG20, niemiecki DAX, francuski CAC, czy amerykański S&P500 spisywały się nieco lepiej. Na rodzimym podwórku sytuacja również nie była do końca jednoznaczna. O ile mWIG40 zakończył sesję wzrostem o 1,3 proc., o tyle sWIG80 stracił dziś 0,1 proc. WIG zamknął dzień wzrostem o 0,5 proc., a obroty na szerokim rynku wyniosły 1,4 mld zł. To kolejna udana pod tym względem sesja na GPW po chwilowym zimowym spadku aktywności.

Wzrosty na WIG20 znów napędzały spółki paliwowe. 1 proc. wzrostów przekroczyły LPP, Asseco, PZU, Orange, PKO oraz Pekao. Żadna z wymienionych spółek nie zyskała jednak więcej niż 1,3 proc. Próg ten przekroczyło tylko paliwowe trio: PGNiG (+1,4 proc.), Lotos (+2,2 proc.) oraz Orlen (+3,6 proc.). Ten ostatni rośnie w marcu jak na drożdżach, choć odbywa się to nieco na przekór okolicznościom.

Indeksowi ciążył jednak CD Projekt (-5,7 proc.), który wciąż posiada sporą wagę w indeksie (6,7 proc.). Dla producenta "Wiedźmina" i "Cyberpunka" była to kolejna w ostatnim czasie spadkowa sesja, w efekcie czego znalazł się on poniżej poziomów z koronawirusowego dołka zanotowanego przed rokiem. Spółce nie służą m.in. słabe statystki "Cyberpunka", o których szeroko pisaliśmy we wczorajszym artykule.

Dzisiejsza siła mWIG-u to przede wszystkim efekt udanej sesji wielu spółek ze sporą wagą w indeksie. Ponad 3 proc. zyskały akcje m.in. InterCars, Kruka, Kęt i Amrestu, o ponad 4 proc. w górę poszedł też Mercator wspierany przez Eurocash i DataWalk, liderem indeksu okazał się jednak Biomed (+37 proc.). Być może rajd na akcjach spółki napędzały spekulacje dotyczące kolejnej fabryki szczepionek w Polsce.

Adam Torchała