WIG20 powyżej 2000 pkt. Fundusz od Black Rock z krótką pozycją na CD Projekcie

Nowy tydzień na GPW rozpoczął się od kontynuacji wzrostów. Ich skala była największa na mWIG40, jednak to WIG20 wzbudzał największe zainteresowanie z uwagi na testowanie psychologicznego poziomu 2000 pkt. Na koniec sesji indeks blue chipów był powyżej, co oznacza najwyższe zamknięcie od 21 kwietnia 2022 r.

WIG20 zyskał 0,62 proc. przy wzroście szerokiego WIG o 0,79 proc. Najmocniej wzrosły notowania mWIG40, które zyskały 1,8 proc. i poprawiły dzięki temu co najmniej roczne szczyty. Z kole sWIG80 zyskał tylko 0,12 proc. Obroty wyniosły 992 mln zł, z czego 763 mln dotyczyło WIG20.

WIG20 kontynuuje marsz w górę po wybiciu się z konsolidacji z końca ubiegłego tygodnia. Na rynkach nastroje były mieszane. DAX lekko cofał się z okolic historycznego szczytu, a od niewielkich wzrostów rozpoczął się handel na Wall Street, które w piątek zanotowało minimalne spadki. Zwłaszcza sektor bankowy w USA zyskiwał po informacji, że regionalny PacWest Bancorp sprzedał portfel wierzytelności, co ma pomóc w rozmowach z potencjalnym inwestorem strategicznym.

Pusty kalendarz makroekonomiczny nie przyniósł nowych impulsów, a rynki raczej czekają na rozwiązanie kwestii podniesienia limitu zadłużenia w USA, który to limit zostanie osiągnięty już w czerwcu i może oznaczać, że Stany utracą zdolność regulowania zobowiązań. Jest to scenariusz mało prawdopodobny, ale wokół którego może być budowana rynkowa narracja w kolejnych dniach, dopóki politycy nie osiągną swoich celów.

W Polsce poznaliśmy mieszane dane z gospodarki dotyczące m.in. wynagrodzeń i produkcji przemysłowej, ale większy wpływ na parkiet w Warszawie mogło mieć umocnienie złotego do dolara i to przy stabilnym zachowaniu EUE/USD. Umocnienie złotego to powrót do trendu spadkowego na parze USD/PLN po zeszłotygodniowej korekcie.

W ujęciu sektorowym najmocniej wzrosły notowania motoryzacji (6,26 proc.), dalej były energia (2,81 proc.) i leki (2,08 proc.). W sumie 10 branżowych indeksów było notowanych wyżej. Kolorem czerwonym wyróżniły się spółki spożywcze (-1,44 proc.), chemiczne (-0,34 proc.), odzieżowe (-0,05 proc.) i nieruchomości (-0,01 proc.).

W WIG20 liderem wzrostów okazał się kurs PGE (3,85 proc.), a inwestorzy pozytywnie odebrali informacje przekazywane przez ministra Sasina o finalizacji utworzenia NABE i innych wypowiedzi związanych z inwestycjami w transformację energetyczną i wydatków z budżetu na ograniczenie wzrostu cen energii.

Równie dobrą sesję ma za sobą kurs CD Projektu (3,83 proc.). W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF pokazał się z pozycją (0,54 proc. netto) na akcjach spółki nowy fundusz - BlackRock Investment Management.

Więcej od średniej zyskały jeszcze akcje Pepco (2,15 proc.) i Asseco (1,85 proc.). Nieznacznie pod kreską były akcje LPP (-0,15 proc.) i Grupy Kęty (-0,17 proc.), a więcej oddały kursy JSW (-1,22 proc.) i Kruka (-1,37 proc.).

W drugiej linii wyróżnił się kurs InterCars (8,3 proc.), który zyskał po publikacji wyników za I kwartał mocno powyżej oczekiwań. Tuż za nim w tabeli uplasował się kurs Biomedu (6 proc.) i Tauronu (5,95 proc.), ten drugi zyskujący także po energetycznych zapowiedziach ministra Sasina. Po drugiej stronie wyników był kurs Asbisu (-4,37 proc.), który podał dane o sprzedaży w kwietniu.

Na szerokim rynku najwięcej wzrósł kurs spółki Raen (22,2 proc.), która opublikowała strategię na lata 2023-2025, w której zakłada, że przychody ze sprzedaży w 2025 roku wzrosną do 65,9 mln zł, a EBITDA - do 42,9 mln zł. Warto tez zwrócić uwagę na spółkę Feerum (16 proc.), rosnącą w kontekście zapotrzebowani na produkowane przez siebie silosy zbożowe. W piątek po sesji spółka podał że podpisała umowę o wartości 14,5 mln zł brutto. Wyniki finansowe wsparły kurs Reloplu (13,54 proc.), a Magna Polonia (2114 proc.) nie podała nowych informacji w systemie ESPI. Wideokonferencja zarządu Torpolu z inwestorami i zapowiedź pogorszenia marż mocno zdołowała kurs.