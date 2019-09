WIG20 osiągnął 2200 pkt przy niskich obrotach

Otoczenie zewnętrzne sprzyjało giełdowym bykom, dzięki czemu WIG20 po raz pierwszy od 2 sierpnia zakończył sesję powyżej 2200 punktów. I to jedyna dobra wiadomość. Rozczarowały niskie obroty i słabość szerokiego rynku.

WIG20 zaatakował poziom 2200 punktów trzeci raz z rzędu. I tym razem się udało. Dzięki przyzwoitej końcówce indeks polskich blue chipów urósł o 0,54%, wpisując się w równie umiarkowane wzrosty indeksów na zachodzie Europy.

Mankamentem piątkowej sesji okazały się obroty. Dopiero na fixingu udało się przekroczyć pół miliarda złotych (finalnie: 591 mln zł). Dla porównania, w poprzednich dniach regularnie zbliżaliśmy się do miliarda złotych. Słabo spisały się też sWIG80 i mWIG40. Ten pierwszy zyskał 0,23%, a drugi - tylko 0,05%.

To porównanie pokazuje, jak płytki i „wąski” był to rynek. Liczba spółek zniżkujących była prawie taka sama jak liczba zwyżkujących. Więcej spółek wyznaczyło roczne minima niż maksima. To wszystko sugeruje, że za piątkowym podciąganiem WIG20 znów stał kapitał zagraniczny. Choć tym razem płynął on raczej wąskim strumieniem.

Wśród blue chipów najlepiej poradziły sobie Tauron i KGHM (oba po 3,13%) oraz LPP (2,5%). Nieco odstawały CCC (-1,8%), mBank (-1%) oraz CD Projekt (-0,9 %). Wśród spółek nieco mniejszych (mWIG40) tylko notowania Mabionu (+3,4%) zmieniły się więcej niż o 3%.

Na szerokim rynku nie brakło zarówno zwycięzców jak i spektakularnych przegranych. Akcje Bloobera poszły w górę o prawie 13% bez nowych informacji ze spółki. Walory Farm51 podrożały o 1,75% (a w trakcie sesji drożały nawet o 10%) po tym, jak spółka podała datę premiery „Chernobylite” . Kurs ZM Kania wzrósł o 3,6% po informacji o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego . Mocny ruch w górę kontynuowały papiery Impela, w piątek o niemal 11% droższe niż w czwartek.

O miano największego przegranego piątkowej sesji konkurowały walory Work Service i Elektrobudowy. Akcje Work Service przeceniono o prawie 28% po spadku o ponad 10% w czwartek, kiedy to spółka poinformowała o emisji obligacji zamiennych. Z kolei Elektrobudowie (-19,58%) zaszkodziła informacja o tym, że w ocenie zarządu szanse na rychłe porozumienie z bankami są znikome.

KK