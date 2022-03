WIG20 odrobił wojenny krach. Ukraina i Fed rozdają karty

fot. Krystian Maj / / FORUM

Indeks największych spółek po raz pierwszy zamknął się powyżej poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Informacje o potencjalnym jej zakończeniu napędziły wzrosty na światowych giełdach.

WIG20 zyskał 3,01 proc., dzięki czemu zamknął sesję na poziomie 2060 pkt., czyli wyżej, niż był w przeddzień rosyjskiej napaści na Ukrainę i krachu, który sprowadził indeks o 10,87 proc. w dół. Odrabianie strat zajęło blue chipom 14 sesji. WIG był wyżej o 3,03 proc., ale nie powtórzył osiągnięcia WIG20. Podobnie jak mWIG40, który wzrósł aż o 4,04 proc., sWIG80 po wzroście o 1,27 proc. również odrobił całość wojennych spadków. Obroty wyniosły 2,1 mld zł, z czego 1,73 mld dotyczyło dużych spółek.

Pozytywny sentyment trwa i jest widoczny w kolejnych wzrostowych sesjach za Oceanem, w Azji, gdzie mocne odbicie zanotowały przede wszystkim spółki chińskie, oraz w dalszych wzrostach europejskich indeksów. Taniejące surowce i drożejące waluty regionu są najlepszym dowodem na to, że bliżej jest do deeskalacji niż do eskalacji konfliktu, przynajmniej w ocenie rynku. W dodatku napływają depesze informacyjne o mniej stanowczym przekazie strony rosyjskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że neutralna Ukraina z własną armią "może być postrzegana jako pewien rodzaj kompromisu".

Największy wpływ miało jednak opublikowanie informacji przez "Financial Times" o procedowanym 15-punktowym porozumieniu Rosji i Ukrainy dotyczącym zawieszenia broni. Wiadomość niepotwierdzona przez żadną z zainteresowanych stron zaczęła być impulsem do kupowania plotek, wobec czego wzrosty indeksów bazowych wynosiły 3-4 proc., a mocne otwarcie handlu w USA tylko dopełniło obraz pozytywnego sentymentu.

Drugim wydarzeniem środy, na które czekają inwestorzy, jest posiedzenie FOMC i decyzja o stopach procentowych w USA. Jak przekonują eksperci, rynek już całkowicie wycenia 7-stopniową podwyżkę stóp w tym roku i raczej nikt nie spodziewa się zaskoczenia w tej materii, co przekłada się na zwrócenie ku aktywom akcyjnym mocno przecenionych w ostatnim tygodniu.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosło 12 z 14 indeksów. Liderami były WIG Odzież (7,57 proc.), WIG Media (5,44 proc.) oraz WIG Spożywczy (5,28 proc.). Straciły WIG Paliwa (-1proc.) i WIG Energia (-0,57 proc.).

Spośród spółek wchodzących w skład WIG20 wśród liderów wzrostów były akcje LPP (10,85 proc.), co z powrotem wyniosło kurs ponad poziom 9 tys. zł. Po dwóch spadkowych sesjach to silne odbicie odzieżowego giganta.

Wyraźnie zyskało Dino (7,85 proc.), a jego kurs zbliżył się do poziomu 300 zł.

W gronie liderów wzrostów w WIG20 były również akcje Allegro (4,98 proc.), które zbliżyły się do poziomu 31 zł za akcję.

Dalej w górę pną się akcje największych pod względem kapitalizacji banków. PKO BP zyskał 5,05 proc., Pekao poszedł w górę o 4,06 proc., a kurs Santandera zwyżkował o 3,38 proc.

Zyskały również akcje KGHM (4,17 proc.), których handel wraz ze spółkami finansowymi (PZU, PKO, Pekao) przekroczył w czasie sesji 200 mln zł obrotu.

Najmocniej w WIG20 spadły akcje JSW (-4,85 proc.). Niżej były również spółki paliwowe. PGNIG był 2,18 proc. minusie, PKN Orlen zniżkował o 0,69 proc., a kurs Lotosu spadł o 1,38 proc. Stabilizacja cen ropy w rejonie poniżej 100 dolarów za baryłkę przekłada się na dalsze kroki PKN Orlen, obniżającego ceny na stacjach. W dodatku UOKiK poinformował o warunkowej zgodzie na fuzję Orlenu z PGNiG. Warunkiem jest wyzbycie się kontroli nad Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG. Skarb Państwa chce mieć blisko 50 proc. udziałów w nowym koncernie.

Zniżki zaliczyły także CCC (-2,61 proc.), Tauron (-2,38 proc.) i Mercator (-2,11 proc.).

W mWIG40 po jednej sesji wyraźnych spadków mocno wzrósł Mabion (11,29 proc. proc.). Dwucyfrowe wzrosty mają za sobą również mBank (12,37 proc.) i Kruk (12,2 proc.). Sporo zyskały akcje Handlowego (8,82 proc.) po tym, jak zarząd banku zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 r. w wysokości 5,47 zł na akcję, czyli na ten cel chce przeznaczyć 714,7 mln zł.

Wzrosty z mWIG40 były szerokie i objęły 32 spółki. Najwięcej spadły walory PlayWay (-3,4 proc.) i Amici (-1,03 proc.), która poinformowała o wstrzymaniu produkcji do Rosji. Pozostałe spadki nie przekroczyły 1 proc., a kursy Asseco i Eurocash nie zmieniły swojej wyceny. Na akcjach Eurocashu w rejestrze krótkiej sprzedaży ujawnił się fundusz Millennium International z pozycją 0,52 proc. akcji.

Wtorkowe mocne wzrosty Biotonu zostały skorygowane o 10,18 proc. w dół. Najmocniej jednak spadły akcje spółek, których obrót został odwieszony. IFCapital spadło 50,24 proc., a Atalntis zniżkował o 26,9 proc. Mocno spadły również notowania Inter RAO Lietuva (- 17,57 proc.). To firma działająca na rynku energii elektrycznej w regionie bałtyckim. Spadki mają związek z sankcjami nałożonymi na rosyjskiego oligarchę Igora Sieczina - prezesa Rosnieftu, który pośrednio jest największym akcjonariuszem Inter RAO Lietuva. Wzrost Polskiej Grupy Fotowoltaicznej (25,5 proc.) odbył się bez nowych informacji w systemie ESPI.

