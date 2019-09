WIG20 odrabia straty. Unijny wyrok wsparł PGNiG

WIG20 zanotował czwartą wzrostową sesję z rzędu. Polskie blue chipy wyróżniały się dziś na tle innych indeksów, warto jednak pamiętać, że wciąż mają sporo do nadrobienia. W górę szły notowania m.in. PGNiG oraz Dino.

WIG20 zakończył wtorkową sesję 0,6 proc. na plusie i zbliżył się na odległość ledwie 12 pkt. do granicy 2200 pkt. Dla indeksu blue chipów to czwarta wzrostowa sesja z rzędu. Takiej serii na WIG20 inwestorzy nie mieli okazji oglądać od ponad dwóch miesięcy (ostatni raz 4 lipca 2019 roku). Warto także dodać, że to ledwie piąta taka seria w tym roku, dla porównania w poprzednim było ich aż 14.

Wzrosty WIG20 są tym cenniejsze, że na europejskich parkietach wcale nie obserwowaliśmy dziś oczywistej dominacji zieleni. Wprawdzie np. DAX rósł o 0,4 proc. (Niemcy zapowiedzieli zresztą, że mogą wpompować w gospodarkę dodatkowe miliardy), jednak np. węgierski BUX tracił ponad 1 proc., a mediolański FTSE 0,5 proc. Czerwień dominowała także na Wall Street. I to mimo tego, iż sekretarz skarbu Steven Mnuchin stwierdził, że Chiny i USA poczyniły ogromny postęp w negocjacjach.

Polskie indeksy spadkami amerykańskich się jednak nie przejęły. Rosły dziś także WIG (+0,4 proc.) i sWIG (+0,1 proc.), a pewną plamę na niezłym obrazie rynku stanowił jedynie mWIG (-0,6 proc.). Kolejny dzień z rzędu pozytywnie zaskakiwały obroty, które we wtorek na szerokim rynku wyniosły 978 mln zł. To potwierdza, że polskim rynkiem zainteresował się nieco większy kapitał. Z drugiej strony WIG20 należał w ubiegłym tygodniu do grona najsłabszych indeksów na świecie, ostatnie dwie sesje względnej siły można zatem taż traktować jedynie w kategorii nadrabiania zaległości.

Liderem wzrostów wśród blue chipów było we wtorek PGNiG (+4,1 proc.). Wzrosty te można wiązać z faktem, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla Polski wyrok w sprawie korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal. Sąd uchylił decyzję Komisji Europejskiej dającą rosyjskiemu koncernowi prawo korzystania z gazociągu w 100 proc. PGNiG było jedną ze stron skarżących postanowienie Komisji i zarząd spółki nie krył radości po wyroku TSUE. Może on obniżyć przesył rosyjskiego gazu przez Nord Stream, a zwiększyć przez Polskę.

Rosły także notowania innych spółek paliwowych - Lotosu (+1,9 proc.) i Orlenu (+3,6 proc.). W gronie najlepszych znalazło się także Dino (+3,1 proc.), które wczoraj mocno taniało w reakcji na zapowiedź gwałtownej podwyżki płacy minimalnej. Dziś najwyraźniej inwestorzy nieco ochłonęli, fakt jednak faktem, że zagadnienie to może odbić się na wynikach spółki. Poprosiliśmy Dino o komentarz w tej sprawie, spółka odpowiedziała jednak, że na ten temat, póki co, nie chce się wypowiadać.

Przeceny doznawały z kolei akcje telekomów - Play ze spadkiem o 3,6 proc. oraz Orange o 0,9 proc. - a także niektóre banki. Sektor ten wczoraj był generałem odbicia, dziś jednak akcje Santandera potaniały o 2,1 proc., a mBanku o 0,4 proc. Mocnej przeceny doznał CD Projekt, który bez żadnego komunikatu ze strony spółki stracił aż 4,2 proc. Spółka nadal pozostaje jednak w okolicy historycznych maksimów.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się m.in. Stalproduktu – o 4,5 proc. W trakcie sesji spółka podała, że minister środowiska zatwierdził, na wniosek podmiotu zależnego Stalproduktu - ZGH Bolesław - dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1". W górę (o 0,9 proc.) poszła także Energa, która po zakończeniu poniedziałkowej sesji poinformowała, że według szacunków na poziomie skonsolidowanym miała w II kw. 2019 roku 704 mln zł zysku EBITDA wobec 535 mln zł w II kw. 2018 roku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się we wtorek akcje Ursusa (kurs spadł o 13,0 proc.) oraz spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim: Getin Noble Bank stracił 10,6 proc., Getin Holding 9,7 proc., a Idea Bank 5,7 proc. Banki Czarneckiego wczoraj gwałtownie drożały, mimo iż na rynku nie pojawił się żaden komunikat uzasadniający taki wzrost wyceny. Dziś nastąpiło zatem swego rodzaju urealnienie. Ursus zaś ma problemy z sądem, który umorzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Wyrok nie jest prawomocny, ale sytuacja Ursusa staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Adam Torchała/PAP Biznes