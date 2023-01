WIG20 nie chce spadać. Kurs Ten Square Games wraca do gry

We wtorek po porannym cofnięciu WIG20 kontynuował wzrosty, mimo spadków indeksów na rynkach europejskich. W segmencie średnich spółek wyróżniły się kurs Ten Square Games, który przy wysokich obrotach znalazł się najwyżej od maja 2022 r.

/ GPW

WIG20 zyskał 1,33 proc. przy wzroście WIG o 0,98 proc. Relatywnie słabiej zachowały się spółki z mWIG40 i sWIG80, których indeksy wzrosły o odpowiednio 0,01 proc. i 0,44 proc. Obroty przekroczyły 1,45 mld zł, z czego 1,26 mld dotyczyło spółek z WIG20.

Bankier.pl

Początek handlu we wtorek sugerował zatrzymanie serii czterech wzrostowych sesji z rzędu na WIG20 i schłodzenie nastrojów, które od początku roku przyniosły zwyżkę notowań o 6,7 proc. W Europie podobnie - indeksy cofały się z kilkumiesięcznych szczytów. Gorsze nastroje były wiązane z podażowym wynikiem sesji na Wall Street i „jastrzębimi” wypowiedziami członków Fed nt. docelowego poziomu stóp procentowych w USA i czasu ich utrzymywania na podważonym poziomie.

We wtorek rynek wyczekiwał co na ten temat powie Jerome Powell, który miał zaplanowane wystąpienie na spotkaniu bankierów centralnych w Sztokholmie. Okazało się, że nie poruszył on interesujących rynków kwestii polityki monetarnej, co zachęciło popyt do odważniejszego handlu. Po starcie sesji na Wall Street indeksy rosły, a uwaga tym samym przeniosła się na czwartkowy odczyt inflacji CPI w USA, która według prognoz może dalej zwalniać w ujęciu rdr.

Na notowania WIG20 nie miała wpływu konferencja premiera Morawickiego, który znów podniósł kwestię daniny od nadmiarowych zysków dla firm energetycznych. Zapowiedź wobec poprzednich deklaracji, które nie weszły w życie, została pominięta przez inwestorów. Podobnie jak szacunki Banku Światowego, który do 0,7 proc. obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na 2023 r. Indeks blue chipów nie chce spadać, a analitycy kolejne opory widzą na psychologicznym poziomie 2000 pkt. i ok. 200 pkt. wyżej, gdzie usytuowany jest średnioterminowy szczyt z przełomu marca i kwietnia 2022. Od początku roku WIG20 zyskał już 7,95 proc. i ma za sobą pięć wzrostowych sesji z rzędu. Znów też zarysowuje się relatywna siła względem rynków bazowych, które we wtorek notowane były pod kreską.

W ujęciu sektorowym indeksy we wtorek były mocniej podzielone między popyt i podaż, niż to było dzień wcześniej. Zwyżkowało 7 z 14 branż, a najwięcej zyskały odzież (5,63 proc.), gry (3,29 proc.) oraz górnictwo (1,52 proc.) i banki (1,34 proc.). Po przeciwnej stronie były przede wszystkim spadające notowania nieruchomości (-1,62 proc.) oraz energetyki (-1 proc.).

W WIG20 tylko kursy Asseco (-1,38 proc.), PGE (-0,48 proc.), Cyfrowego Polsatu (-0,1 proc.) i Dino (-0,08 proc.) były notowane niżej na koniec handlu. Rola lidera wzrostów przypadła kursowi LPP (6,82 proc.), który pierwszy raz marca wspiął się ponad poziom 12 tys. zł za akcję. Mocne były notowania Grupy Kęty (3,57 proc.) oraz mBanku (3,19 proc.). Inni kredytodawcy z portfela także zyskiwali w granicach 1-1,7 proc.

Poza tym wyróżnił się kurs CD Projektu, który wzrósł o 3,3 proc. Według rejestru krótkich pozycji KNF-u, 9 stycznia, fundusz Kintbury Capital odkupił nieco akcji spółki, przez co zmniejszył swoją pozycję w grze na spadki.

W drugiej linii prawdziwy rajd wykonał kurs Ten Square Games (13,67 proc.), który jest najwyżej od maja 2022 r. Od dołka z połowy października kurs odbił już o ponad 83 proc. W ostatnim czasie spółka opublikowała szacunkowe przychody za IV kwartał i od tego czasu zakończyła się korekta cen akcji, która trwała od połowy grudnia. W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF-u od listopada pozycję w wielkości 0,69 proc. akcji netto posiada fundusz GSA Capital Partners LLP. Zwiększone obroty w czasie handlu, które we wtorek przekorczyły 18,2 mln zł, mogą sugerować zamykanie tzw. "shortów".

Znów historyczne maksimum poprawił kurs XTB (2,07 proc.), a kapitalizacja spółki zbliża się do 4 mld zł, od których dzieli ją niespełna 60 mln zł. Z kolei najwyżej od maja 2018 r. jest kurs Handlowego (2,13 proc.).

Najsłabsze w gronie średnich spółek z mWIG40 były walory Develi (-3,36 proc.), Bogdanki (-2,92 proc.) oraz Enei (-2,92 proc.). Dla spółek energetycznych (także Tauronu, -1,47 proc.) były to drugie pod rząd, sesje spadkowe.

W gronie najmocniejszych małych spółek były m.in. akcje Decory (3,77 proc.). Spółka zaprasza do składania ofert zbycia 147 tys. akcji spółki po 34 zł za jedną sztukę. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży zaplanowano na 11 stycznia a zakończenie na 19 stycznia.