WIG20 najniżej od miesiąca. Skala spadków na GPW największa wśród europejskich giełd

Rozpoczynający się pierwszy pełny tydzień lutego na GPW przyniósł zejście WIG20 do poziomu najniższego od ponad miesiąca. Scenariusz wyjścia dołem z trwającej konsolidacji wydaje się być coraz bardziej prawdopodobny, a kluczowa w tym aspekcie może okazać się kondycja sektora bankowego – uważa ekspert.

Weekend nie poprawił inwestycyjnych nastrojów, w jakich rynki kończyły ubiegły tydzień. Te nie były najlepsze ze względu na paczkę mocnych danych z amerykańskiej gospodarki, zwłaszcza dotyczących rynku pracy, oraz słabych wynikach i prognozach tamtejszych największych spółek technologicznych.

Dane makro mocno wpłynęły przede wszystkim na rynek walutowy i umocnienie dolara, który po kilku miesiącach słabości zaczął odzyskiwać siły. Przekładało się to na poniedziałkowe spadki indeksów na GPW, zwłaszcza na największych spółkach. Układ z dynamiczną aprecjacją dolara zachęcał inwestorów zagranicznych, by realizowali dotychczasowe zyski na GPW. Tym razem skala spadków na indeksach była w Warszawie największa wśród europejskich giełd i sprowadziła WIG20 najniżej od 5 stycznia.

Na koniec sesji WIG20 spadł o 2,17 proc. WIG był niżej o 1,83 proc. Z kolei mWIG40 oddał 1,53 proc., a sWIG80 był pod kreską o 0,43 proc. Obroty sięgnęły 958 mln zł, z czego 760 mln dotyczyło WIG20.

"Od kilku tygodni jesteśmy w korekcie, na WIG20 przybrała ona postać stosunkowo wąskiej konsolidacji. Już w ubiegłym tygodniu próbowaliśmy się z niej wybić dołem, na razie bezskutecznie. Powoli dochodzimy do dolnego ograniczenia tej konsolidacji (w poniedziałek testowanego, red.) Jeśli by się okazało, że WIG20 przebije dołem ten poziom, to korekta, która do tej pory miała postać horyzontalną, przybierze postać spadkową" - powiedział PAP Biznes Przemysław Smoliński. Dodał, że w takim wypadku docelowym zasięgiem dla ruchu indeksu WIG20 będą okolice 1 800 punktów.

"Jednak nawet przy takim scenariuszu w średnim terminie nie mówiłbym o trwałym powrocie trendu spadkowego, raczej cały czas są to ruchy korekcyjne” - powiedział.

Podczas poniedziałkowej sesji spadały kursy banków. Zdaniem Przemysława Smolińskiego istnieje ryzyko, że spółki te pociągną w dół resztę rynku.

"Po kilkusesyjnym odbiciu w poniedziałek pojawiła się podaż. Banki to sektor kluczowy pod względem ewentualnego powrotu wzrostów. Dlatego jeśli spadki na bankach utrzymają się, jest prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie w ślad za nimi” - powiedział analityk.

W ujęciu sektorowym banki (-2,45 proc.) były w czołówce pod względem skali przeceny i liderem, jeśli chodzi o obroty (190 mln zł). Mocniej spadły tylko media (-2,64 proc.) i gry (-2,63 proc.). Na plusie była tylko motoryzacja (0,64 proc.).

W WIG20 największe pod względem kapitalizacji banki zniżkowały od otwarcia poniedziałkowych notowań, przy czym liderem spadków w tej grupie spółek było PKO BP (-2,69 proc.) i Pekao (-2,57 proc.), a najmniejszy spadek notuje mBank (-2,31 proc.).

Najmocniej zniżkował kurs akcji CCC (-4,4 proc.,), które po sesji poda szacunki wyników za IV kw. 2021/22 roku. Konsensus PAP zakłada, że spółka w tym okresie osiągnęła 2,4 mld zł przychodów, 112,3 mln zł EBITDA i 118,3 mln zł straty netto.

Ponad 3 proc. oddały jeszcze akcje Cyfrowego Polsatu (-3,71 proc., PZU (-3,6 proc.), Kruka (-3,28 proc.) i PGE (-3,09 proc.). Na plusie w WIG20 były tylko akcje Pepco (0,05 proc.) i Grupy Kęty (2,36 proc.).

W drugiej linii liderem spadków był kurs Budimeksu (-5,59 proc.). W piątek po zakończeniu notowań spółka poinformowała, że w stosunku do prezesa zarządu FBSerwis, spółki zależnej, wydane zostało postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

Pod większą presją podaży w tym segmencie były także notowania Bumechu (-4,44 proc.) i XTB (-3,87 proc.). Tylko o 0,44 proc. wzrosła cena akcji Mabionu, który poinformował o umowie z EBOiR-em na 15 mln USD kredytu.

