WIG20 najniżej od miesiąca. Małe i średnie spółki próbują ratować sesję

Poniedziałkowa sesja na GPW charakteryzowała się mieszanymi nastrojami. Rynkowi ciążyły duże spółki, natomiast lepiej radziły sobie małe i średnie podmioty. Środek długiego weekendu sprzyjał niskim obrotom na rynku.

Indeks WIG20 stracił w poniedziałek blisko 0,9 proc., kończąc sesję na poziomie 2087,01 pkt. Ten spadek zaważył także na końcowym wyniku indeksu szerokiego rynku WIG, który zakończył sesję na półprocentowym minusie (70 144,12 pkt). Sytuację próbowały ratować małe i średnie spółki. Indeks SWIG80 zyskał dziś ponad 0,6 proc., kończąc sesję na poziomie 21 583,12 pkt, natomiast MWIG40 wzrósł o 0,25 proc. do 5 299,64 pkt.

Ze względu na środek długiego weekendu, niższa była aktywność inwestorów. Obroty na rynku wyniosły jedynie 580 mln zł, w tym 445 mln zł na samych spółkach z indeksu WIG20.

Jeśli patrzeć na profil branżowy, to największe wzrosty stały się udziałem indeksów WIG-Leki (+3 proc.) i WIG-Moto (+1,34 proc.). Największe straty poniósł indeks WIG-Chemia (-2,78 proc.).

Wśród największych spółek ponad 3 proc. traciły dziś Cyfrowy Polsat (-3,81 proc. do 14,9 zł) i Kruk (- 3,7 proc. do 413,4 zł). Ponad 2,2 proc. (do 109,8 zł) spadały także akcje Banku Pekao. Wzrosty dotknęły akcji jedynie 4 spośród 20 największych spółek – były to mBank, Allegro, Pepco, Santander i Dino), ale żadne nie przekroczyły 0,5 proc.

Jeszcze w czwartek PGE, Tauron, Energa i Enea podpisały ze Skarbem Państwa term sheet

zawierający kluczowe warunki brzegowe planowanej transakcji nabycia przez Skarb Państwa wytwórczych aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa

Energetycznego. Jak oceniła dziś agencja Moody's, wydzielenie aktywów węglowych Narodowej

Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego poprawi profil biznesowy i kredytowy PGE. Mimo tej

pozytywnej oceny, akcje PGE spadły w poniedziałek o 1,1 proc. do 8,832 zł.

W ramach indeksu średnich spółek zwyżki przekraczające 3 proc. notowały trzy walory – Mabion, ING i Auto Partner. Dwie spółki zanotowały zaś spadki przekraczające 3 proc. Były to Develia i Grupa Azoty.

Większe wzrosty można było zobaczyć wśród spółek z indeksu SWIG80. Brylowały akcje Molecure, które zyskały ponad 8 proc. do poziomu 21 zł. Ponad 5 proc. zyskiwały także akcje Onde, Lubawy i CelonPharma.

Wśród mniejszych podmiotów wyróżniały się akcje Movie Games. Spółka zyskiwała dziś 15 proc. (do 34,05 zł), notując najwyższy kurs od 23 stycznia. Od początku kwietnia notowania spółki niemal się podwoiły. Spółka pokazała ostatnio nagranie z testów nowej gry „Drug Dealer Simulator 2”, zbliżają się także premiery paru innych gier.

Ponad 10 proc. zyskały także akcje Vindexusa, gdzie wśród propozycji uchwał na najbliższe WZA

spółki zanalzło się przeznaczenie do 18 mln zł na buybuck.