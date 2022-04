WIG20 najniżej od miesiąca. CD Projekt na nowych minimach

fot. Krystian Maj / / FORUM

W negatywnych nastrojach inwestorzy wrócili do handlu na GPW po czterodniowej przerwie. Mocno oberwały akcje CD Projektu, które zaliczyły nowe ponad 3-letnie minima.

Inwestorzy rozpoczęli wtorkową sesję od minimalnych wzrostów głównych indeksów, które jednak szybko zamieniły się w zdecydowane spadki. Podobnie było na parkietach w całej Europie, gdzie wyceniano doniesienia z USA, wojennego frontu oraz chińskiej gospodarki. Handel na GPW był więc w ścisłej korelacji z rynkami bazowymi.

W pierwszej sesji tygodnia WIG20 stracił 1,18 proc. i znalazł się na poziomie 2068,52 pkt. WIG był niżej o 0,88 proc., co sprowadziło go do 63 200,73 pkt mWIG40 był niżej 0,11 proc, a sWIG80 stracił 0,45 proc. Obroty wyniosły 1,4 mld zł, z czego 1,2 mld przypadło na duże spółki.

Już w poniedziałkowy wieczór napłynęły informacje o rozpoczynającej się bitwie o Donbas, która zwiastuje zwrócenie większej uwagi inwestorów na dalszy rozwój wypadków na froncie walk. W Chinach ciągle trwa lockdown z powodu COVID-19, a napływające dane jeszcze nie pokazują tego, jak zamknięcie blisko 400 mln ludzi, odpowiadających za 40 proc. PKB wpływa na gospodarkę.

Czynnik najbardziej wpływających na rynki w ostatnich tygodniach, czyli polityka monetarna Fed-u, wybrzmiał mocniej za sprawą jastrzębio nastawionego Jamesa Bullarda, szefa Fed w St. Louis, który stwierdził, że nie można wykluczać podwyżki stóp nawet o 75 punktów bazowych, gdyż jego zdaniem z inflacją trzeba walczyć szybko. Rosła rentowność amerykańskich obligacji, a te 10-letnie przekroczyły poziom 2,91 proc. i były najwyżej od 3 lat. Mimo to, otwarcie handlu w USA było na wyraźnych plusach, co wspomogło kupujących w Europie i nieco mniej w Warszawie.

Na odcinku makroekonomicznym w Polsce, opublikowano dane o inflacji bez cen żywności i energii, która okazała się zgodna z prognozami. Inwestorzy mogli też zareagować na wyniki spółek, które poznaliśmy po zakończeniu sesji w czwartek.

Na GPW wzrosty zaliczyło 5. z 14. indeksów sektorowych. Najmocniejszy spadek od początku publikacji notowań indeksu, zaliczył Wig-Gry (7,82 proc.). Mocniej od reszty spadły jeszcze media (-2,521 proc.) oraz leki (-1,47 proc.). Na plusie znalazły się paliwa (1,09 proc.), lekko wzrosły także górnictwo (0,23 proc.) oraz motoryzacja, informatyka czy chemia – poniżej 0,2 proc.

W gronie największych spółek na uwagę zasługuje mocna przecena akcji CD Projektu (-10,24 proc.), który w ubiegłym tygodniu, w czwartek po sesji opublikował wyniki, a we wtorek opublikowano wydaną 15. kwietnia rekomendację Credit Suisse z ceną docelową na poziomie 100 zł. Kurs po fixingu wyniósł 149,90 zł za akcję, co jest najniższym zamknięciem od 3 stycznia 2019 r. Obroty były najwyższe na rynku i wyniosły 256,7 mln zł.

Ponad 4 proc. spadły notowania Dino (-4,68 proc.), JSW (-4,4 proc.) czy Orange (-4,29 proc.). Pod kreską były również wszystkie banki, co z przeceną CD Projektu oraz spadkami Dino, oraz Allegro (-3,15 proc.), czyli innych spółek o dużej kapitalizacji, wydatnie przyczyniło się do ściągnięcia WIG20 najniżej od 16 marca.

Na plusie były notowania niezawodnego w ostatnich tygodniach Lotosu (4,64 proc.) oraz PGNiG (2,45 proc.). Między nimi znalazło się Asseco (3,72 proc.). Grupę wzrostowych spółek uzupełniły PZU (1,29 proc.), KGHM (1,14 proc.) oraz LPP (0,09 proc.). Analitycy DM BOŚ w raporcie z 11 kwietnia podwyższyli cenę docelową akcji LPP do 14.380 zł z 13.020,2 zł poprzednio, utrzymując rekomendację "kupuj". Już po sesji LPP poinformowało o wypłacie 350 zł dywidendy na akcję.

W drugiej linii o 8,25 proc. wzrosły akcje Kruka, który przekazał, że w I kw. 2022 r. zysk netto wzrósł o 92 proc. r/r.

O 1,38 proc. wzrosły akcje Mercatora. Spółka podała po czwartkowej sesji, iż grupa odnotowała w IV kwartale 2021 roku 4,9 mln zł zysku netto, 279,8 mln zł przychodów i 4,7 mln zł EBITDA. W styczniu Mercator szacował, że jego skonsolidowana strata netto w IV kwartale 2021 roku wyniosła 7,7 mln zł.

Na szerokim rynku po informacji o osiągnięciu znaczącego „kamienia milowego” w pracach badawczo-rozwojowych o 9,27 proc. wzrosły akcje Captor Therapetics.

Bankier.pl

MKu