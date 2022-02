WIG20 kończy tydzień najniżej od listopada. Spadki przy niskich obrotach

fot. REUTERS/Kacper Pempel / / FORUM

Inwestorzy czekają rozwój wypadków. Nie było chętnych do kupna akcji, przez co podaż przy niskich obrotach ściągnęła indeksy w dół.

Powtórzony scenariusz z poprzedniego dnia, tym razem odbył się w bliższej korelacji do niemieckiego DAX-a, który w momencie końca sesji w Warszawie tracił o 1,8 proc. Niskie obroty pokazały, że sesja jest kolejnym dniem wyczekiwania inwestorów na rozwój wydarzeń.

Napływające depesze, tak jak w ostatnich dniach, przynosiły sprzeczne komunikaty. Chaos informacyjny jest obecną rzeczywistością, do której trzeba się przyzwyczaić. Możliwość spotkania w przyszłym tygodniu szefów dyplomacji USA i Rosji mogła nieco uspokoić oddech rynku. Z drugiej strony, za sprawą członków Fedu rezonuje temat polityki monetarnej największej gospodarki świata.

Na płytkim rynku wobec braku chęci zakupów akcyjnych aktywów indeksy z GPW przez cały dzień osuwały się niżej, a WIG20 po raz pierwszy od listopadowego dołka kończy tydzień poniżej oporów, które w ostatnich miesiącach skutecznie broniły indeks przed dalszymi spadkami. Niskie obroty mogą dawać nadzieję, że to jeszcze nie kapitulacja.

WIG20 spadł o 1,49 proc. do 2 143,28 pkt., WIG był niżej o 1,07 proc. do 65 693,56 pkt. Mocniejsze były małe i średnie spółki, przy czym mWIG40 spadł tylko o 0,49 proc. a sWIG80 zwyżkował o 0,45 proc. W konsekwencji WIG140 był o 1,11 proc. niżej. Obroty wyniosły tylko 794 mln zł, z czego 650 mln dotyczyło WIG20. W poniedziałek mogą być jeszcze mniejsze ze względu na brak obecności w handlu Amerykanów, którzy świętują Dzień Prezydentów.

W bilansie tygodnia WIG20 spadł o 2,7 proc. WIG był niżej o 2,85 proc., a w przypadku mWIG40 i sWIG80 było to odpowiednio 3,38 proc. i 2,48 proc. niżej.

W piątek branżowo najlepiej zachował się sektor spożywczy (1,57 proc.), budownictwa (1,23 proc.) i górniczy (0,91 proc.), jednak spadki indeksów WIG-odzież (-3,19 proc.) czy WIG-games (-1,77 proc.) były większe. W sumie indeksy podzieliły się po równo tzn., siedem zaliczyło spadki a kolejne siedem wzrosty.

Liderem spadków w koszyku blue chip był kurs akcji LPP (-3,91 proc.). Cena zbliża się do zejścia poniżej poziom 15 tys. zł, gdzie oprócz wyprzedaży z początku tygodnia była ostatni raz w grudniu.

Nowe historyczne minimum na zamknięciu sesji ustalił kurs Allegro (-3,49 proc.). Spółka w przyszłym tygodniu (24 lutego) pokaże raport za 2021 r. Poniżej 180 zł za akcje jest kurs CD Projektu po spadku o 2,89 proc.

Słabość pokazały największe banki, a najwięcej spadły akcje Santandera (-2,88 proc.). Całemu sektorowi finansowemu z WIG20 ciążyły jeszcze walory PZU (- 2,27 proc.), PKO BP (- 1,57 proc.) i Pekao (- 1,61 proc.). Trochę gorzej wiodło się branży energetycznej, która po wzrostach z ubiegłego roku nie przekonuje już inwestorów do większego zaangażowania. Niewielkie spadki zaliczyły zarówno Tauron (- 0,58 proc.), jak i PGE (-0,45 proc.).

W obliczu niepewności co do rozwoju sytuacji rosyjsko-ukraińskich dalej tracił PKN Orlen (- 1,14 proc.). Analitycy wskazują, że zależnie do napływających informacji ropa może stać się przedmiotem ostrej wyprzedaży (w przypadku deeskalacji) albo panicznego wykupywani jako jeden z kluczowych surowców. Spadł też PGNiG (-1,66 proc.). Kurs Lotosu natomiast zaliczył wzrost o 1,34 proc.

Oprócz gdańskiej spółki wzrostami w WIG20 wyróżniły się jeszcze Orange (2,16 proc.), KGHM (1,02 proc.) oraz minimalnie CCC i Asseco. Orange przy okazji kwartalnych wyników zapowiedziało powrót do wypłacania dywidendy, którą akcjonariusze ostatni raz widzieli w 2016 r. W piątek OFE Aviva ogłosił, że zwiększył pakiet akcji w Orange do ponad 5 proc.

W drugiej linii zyskiwały przecenione w czwartek akcje DataWalk (3,83 proc.) i Grupy Kęty (2,78 proc.) oraz DomDevelopment (2,18 proc.) po osiągnięciu rocznych minimów poprzedniego dnia.

Poniżej 300 zł zameldowały się akcje Kruka (-5,58 proc.), który przewodził spadkom w mWIG40 przy sporych obrotach 18,3 mln zł. Spadki Ten Square Games, LiveChatu, PKP Cargo pogłębiły osiągnięte w czwartek roczne minima.

Na szerokim rynku z kolei dalszy wzrost kursu akcji Rafako (5,58 proc.) i nowe roczne maksimum. Spółka informowała o możliwości pozyskania zagranicznego inwestora.

MKu