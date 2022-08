WIG20 najniżej od listopada 2020 roku. Nowe minimum bessy

fot. Krystian Maj/ / /

WIG20 pogłębił lipcowy dołek. Warszawskie indeksy zareagowały wyraźną przeceną na jastrzębie wypowiedzi szefa Fedu. Poranne wyznaczenie nowych minimów trwającej bessy spotkało się próbą odrobienia części spadków w dalszej części sesji, jednak już w zasięgu wzroku na wykresie WIG20 jest blisko dwuletnie minimum z końca października 2020 r.

W piątek Jerome Powell zabrał głos na dorocznym zjeździe bankierów centralnych w Jackson Hole. Wystąpienie szefa Rezerwy Federalnej miało otwarcie antyinflacyjny charakter. Jednoznacznie „jastrzębi” wydźwięk jego słów sprowadził w dół amerykańskie indeksy. Za Wall Street poszły w poniedziałek indeksy z Azji i Europy.

Także GPW nie była wyjątkiem i poranne otwarcie na WIG20, o wyraźnym podażowym charterze, szybko zaprowadziło najważniejszy indeks z Książęcej na nowe minima trwającej bessy. Zdecydowane przełamanie poziomu 1600 pkt. doprowadziło do osiągnięcia 1552,6 pkt., co było najniższym położeniem WIG20 od 2 listopada 2020 r. Obawy o pogłębienie spadków na gruncie analizy technicznej przesuwają uwagę inwestorów do poziomu okrągłych 1500 pkt., gdzie benchmark znajdował się po raz ostatni na koniec października 2020 r.

Na koniec sesji WIG20 był niżej o 1,84 proc., co oznacza zamknięcie najniżej od wspomnianego 2 listopada 2020 r. WIG zszedł niżej o 1,93 proc. do 51 274,1 pkt., mWIG40 zniżkował do 3860,98 pkt., czyli o 2,49 proc., natomiast sWIG80, po spadku o 1,67 proc. znalazł się na poziomie 17 238,43 pkt. Obroty były stosunkowo niskie i wyniosły 712 mln zł na szerokim rynku, z czego tylko 564 mln dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

W czasie poniedziałkowej sesji poranny „zrzut” chwilowo wyczerpał siłę niedźwiedzi, a w dalszej jej części WIG20 z mozołem starał się odrabiać straty z wydatnym wsparciem sektora paliwowego i przy nieco mniejszej skali przeceny po otwarciu rynku w USA oraz przy akompaniamencie umocnienia złotego względem dolara.

Polska waluta jeszcze rano pogłębiała słabość po słowach prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jednak w południe nieco słabła presja energetycznego chaosu w Europie, po tym jak Niemcy zaraportowały szybsze zapełnianie magazynów gazu, a szefowa KE zapowiedziała nadzwyczajną interwencję w celu obniżenia cen energii. Umacniało się euro w stosunku do dolara i korzystał na tym polski złoty.

Trzeba jednak pamiętać, że GPW operuje w dużej korelacji z rynkami bazowymi i to tam należy szukać kolejnych sygnałów, które będą determinowały nastroje do akcyjnych aktywów. Tych w bieżącym tygodniu nie zabraknie, zaczynając od inflacyjnych odczytów w Europie poprzez ocenę kondycji gospodarek na bazie wskaźników PMI czy wreszcie ocenę amerykańskiego rynku pracy po danych publikowanych w piątek.

Sektorowo na GPW najwięcej traciły notowania spółek górniczych (-4,75 proc.), producentów leków (-4,47 proc.) oraz odzieży (-4,24 proc.). Dużym obciążeniem dla szerokiego rynku były spadki sektora bankowego (-2,23 proc.) i energetyki (-2,73 proc.). Na plusie znajdował się tylko indeks WIG-Paliwa (2,6 proc.).

Wszystkie spółki z WIG20 znajdowały się przed południem pod kreską, ale nieśmiało straty odrabiały spółki paliwowe, które w drugiej części sesji już zdecydowanie „świeciły” się na zielono. Przede wszystkim PGNiG wrósł o 3,08 proc., a tuż za nim był kurs PKN Orlen (2,59 proc.). Na rynku pojawiła się informacja o szybszym, niż przewidywano zapełnianiu się niemieckich magazynów gazu. Spowodowało to silną przecenę europejskich kontraktów terminowych na gaz, które szły w dół nawet o 20 proc. Do góry szły notowania cen ropy, która odrabiała zeszłotygodniowe straty. Na koniec sesji grupę trzech zwyżkujących spółek uzupełnił, jako lider, kurs JSW (3,21 proc.), która we wtorek zaprezentuje wyniki za I półrocze.

Najmocniej w grupie największych spółek zniżkowały akcje KGHM-u (-6,52 proc.), wyznaczając nowe minima trwającej bessy. Na kolejnych miejscach pojawiły się za to akcje LPP (-5,21 proc.), mBanku (-4,23 proc.) i Pepco (-3,68 proc.)

Większą skalą przeceny wyróżniły się spółki z mWIG40. Liderami w tym segmencie były kursy AssecoSEE (-8,46 proc.) oraz Polenergii (-8,08 proc.). Ponad 5 proc. zniżkowały PKP Cargo i Grupa Pracuj. Wśród 6 spółek kończących sesję nad kreską były m.in. Eurocash (2,52 proc.), Ten Square Games (2,18 proc.) czy Grupa Azoty (2,1 proc.), która poinformowała, że cały czas realizuje produkcję CO2 dla krajowych klientów.

Na szerokim rynku warto odnotować wzrost o 48,2 proc. ceny akcji spółki Moliera2, która poinformowała w poniedziałek o nawiązaniu współpracy z twórcą marki 4F Igorem Klają, przy budowie nowe biznesu opartego o sprzedaż dóbr luksusowych.

MKu