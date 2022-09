WIG20 najniżej od kwietnia 2020 r. Najgorszy indeks na świecie

fot. Panorama Images / / Shutterstock

Indeks polskich największych spółek szybko spadł poniżej poziomu 1500 pkt przy przecenie sięgającej ponad 2 proc. Miano najgorszego światowego indeksu w 2022 r. zobowiązuje.

Czwartkowe otwarcie handlu na GPW przynosi kontynuację pesymistycznych nastrojów. To widmo recesji, na które coraz pełniej wskazują dane makroekonomiczne i scenariusze, wyższych, niż zakładano do tej pory, podwyżek stóp procentowych. Inflacja w Polsce ciągle rośnie, a również na świecie banki centralne sygnalizują swoje zdecydowanie w zacieśnianiu polityki monetarnej w celu zduszenia wzrostu cen.

Około godz. 10,10 czwartkowej sesji WIG20 znalazł się pod technicznym i psychologicznym wsparciem na poziomie 1500 pkt, osuwając się w skali ponad 2,6 proc. do 1485,34 pkt – to poziom najniższy od 3 kwietnia 2020 r., kiedy rynki pogrążone były w pandemicznym szoku.

Za WIG20 zniżkował WIG (-2,1 proc.), schodząc poniżej poziomu 50 000 pkt. mWIG40 i sWIG80 spadały o odpowiednio 1,48 proc. i 0,7 proc.

Największym obciążeniem dla WIG20 były spółki górnicze i paliwowe odpowiadające na spadki cen surowców na światowych giełdach. Kurs JSW spadał o ok. 3,6 proc., a KGHM-u o ok. 3 proc. W podobnej skali traciły PKN Orlen i PGNiG. Do tego dochodziły ok. 2,5-proc. przeceny największych banków, czyli PKO BP i Pekao. Wszystkie komponenty indeksu znajdują się w tej fazie sesji pod kreską, tylko niewiele lepiej w drugiej linii, gdzie zwyżki notowało 6 spółek, a liderował Ten Square Games ze wzrostem o … 0,7 proc.

Tym samym WIG20 kontynuuje swój marsz na południe i od początku roku traci już ok. 34 proc. to według agencji Bloomberga najgorszy wynik wśród śledzonych przez nią światowych indeksów. Jak wskazuje autor Konrad Krasuski, polskie akcje zgrupowane w WIG20 są też wyceniane przy najniższym w historii wskaźniku cena/zysk.

bloomberg.com

WIG20 ma za sobą juz sześć spadkowych sesji z rzędu, a jeśli i w czwartek byki nie zdecydują się na kontrę z okolic obecnych poziomów to na liczniku będzie już siódemka. To wciąz daleko od serii z kwietnia i maja bieżącego roku, kiedy WIG20 na 18 sesji aż 17 zakończyl pod kreską, ale jak przekonuje statystyka wrzesień to najgorszy miesiąc dla rynków akcji pod wzgledem stóp zwrotu (europejskich i amerykańskich). Dla polskich walorów jest jednym z dwóch taki miesięcy, obok czerwca, a to nie napawa optymizmem co do dalszego kierunku.

Słabość jest szczególnie widoczna na tle indeksów rynków bazowych gdzie DAX, CAC40 czy FTSE100 traciły w granicach 1 proc.

Planujemy kontynuację tematu

MKu