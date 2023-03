WIG20 najmocniejszy w Europie i w tym roku. Kurs Bumechu wystrzelił po informacji o dywidendzie

W czwartek WIG i WIG20 były najmocniejszymi indeksami w Europie, a dzienna zwyżka blue chipów była największą do tej pory w 2023 r. Wzrosty napędzał słabnący dolar, spółki surowcowe, banki, wynikowe wzrosty firm o dużej kapitalizacji oraz ogólny dobry sentyment panujący na rynkach, wsparty danymi makro. Gwiazdami sesji okazały się Allegro i Bumech.

Obawy inwestorów o kondycję sektora finansowego zaczynają słabnąć, o czym przekonują analitycy. „Zaczynamy dostrzegać pewną stabilizację, istnieje przekonanie, że w jakiś sposób kryzys bankowy jest już za nami” – powiedział Mike Hewson, analityk z CMC Markets. Z kolei Krzysztof Kolany w swoim artykule „Skąd się wziął kryzys bankowy w USA” wytłumaczył, jak doszło do marcowego chaosu w sektorze.

Ten tydzień mija na próbie odbicie po zeszłotygodniowych spadkach wywołanych, głównie obawami o kondycję branży bankowej. Poprzednie dni upłynęły na wzrostach przy pustym kalendarzu makro, ale to końcówka tygodnia obfituje w publikację ważnych danych ekonomicznych, istotnych z rynkowego punktu widzenia.

WIG20 zyskał 3,15 proc. i był to najsilniejszy wzrost w czwartek wśród głównych europejskich benchmarków. oraz najwyższa dzienna zwyżka w bieżącym roku. Poprzednio 3,04 proc. indeks zyskał 9 stycznia. WIG zyskał 2,61 proc., z kolei mWIG40 wzrósł 2,11 proc., a sWIG80 o 0,07 proc. Obroty przekroczyły 1,34 mld zł, z czego 1,1 mld zł dotyczyło spółek z WIG20.

W czwartek światowe indeksy kierowały się dalej na północ, w ciągu dnia wspierane wspomnianymi danymi. W Europie odczyty inflacyjne pokazały dezinflację w Niemczech czy Hiszpanii. W USA pokazano dane o annualizowanym PKB w IV kw. (druga rewizja, 2,6 proc.), PCE Core wyniósł w tym czasie 4,4 proc., a nieco wyższa od prognoz okazała się tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

W efekcie danych o inflacji umocniło się euro do dolara, na czym korzystał polski złoty. Zyskał on ponad 0,8 proc. do amerykańskiej waluty. Chociaż po środowych komentarzach Powella, który miał sugerować, że Fed przygotowany jest na jeszcze jedną podwyżkę stóp o 25 pb, to miks danych makro osłabił dolara, co wpierało ceny surowców, a te z kolei przełożyły się na wzrosty kursów branżowych spółek na GPW. Gwiazdami sesji okazały się kursy Allegro, rosnący po wynikach finansowych i Bumechu.

"W czwartek poznaliśmy wstępne dane o inflacji z Hiszpanii oraz Niemiec, i w jednym i drugim przypadku inflacja cofnęła się, choć w Niemczech nie aż tak bardzo, jak rynek wcześniej oczekiwał. Widzimy zatem procesy dezinflacyjne, które w Europie się pogłębiają, a do tego dochodzi uspokojenie nastrojów w sektorze bankowym" - powiedział PAP Biznes Daniel Kostecki, główny analityk CMC Markets.

"W Stanach Zjednoczonych nastroje są bardzo dobre, a inwestorzy zaczęli sądzić, że przypadek upadłości kilku banków jest odosobniony. Oceniają oni, że przypadek SVB już się nie powtórzy, gdyż były to jednorazowe błędy w zarządzaniu płynnością, co będzie trudne do powtórzenia w innych bankach. Poprawę nastrojów w Stanach Zjednoczonych potwierdzają tamtejsze szerokie indeksy (...) " – dodał.

W WIG20 najwięcej uwagi skupiał kurs Allegro (13,98 proc.), przy największych obrotach (280,6 mln zł). Przed rozpoczęciem czwartkowej sesji Allegro opublikowało wyniki za IV kw. ’22, które w jego polskiej części w zakresie EBITDA i przychodów były wyraźnie wyższe. Jak poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes dyrektor finansowy Jon Eastick, Allegro ocenia swoje prognozy na I kwartał 2023 roku jako optymistyczne na tle trudnego otoczenia makro i malejącego popytu.

Poza tym również po wynikach wzrósł kurs PZU (6,77 proc.), który zamierza wypłacić dywidendę z ubiegłorocznych zysków.

Mocny był kurs PGE (6,57 proc.), która wczoraj poinformowała o zgodzie UOKiK na spółkę celową do przygotowań budowy elektrowni atomowej. Jednak wzrosty zaliczył cały sektor energetyczny łącznie z notowanymi w mWIG40 Eneą (7,59 proc.), Tauronem (6,36 proc.) i ZEPAK-iem (1,75 proc.). Tauron pokazał wyniki zgodne z szacunkami.

Wraz z rosnącymi cenami miedzi wyżej był kurs KGHM-u (4,01 proc.), a wsparciem była też rekomendacja analityk Erste Group, który podniósł zalecenie do "kupuj" z "trzymaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 151,7 zł.

Wyraźnie zdrożały akcje PKN Orlen (2,64 proc.), a cytowany przez PAP Daniel Kostecki napisał, że „na rynku ropy naftowej mamy odbicie, a wsparcia z okolic 65 USD/baryłkę wydają się być solidne. Nie można wykluczyć, że cena ropy będzie zatem zwyżkować do okolic górnego ograniczenia średnioterminowej konsolidacji (okolice 80 USD za baryłkę dla WTI – PAP), a to mogłoby wspierać akcje PKN Orlen. W takim przypadku kurs PKN mógłby powrócić w okolice 62-63 zł, co byłoby pozytywne dla WIG20”

Dalej po zielonej stronie rynku były największe banki z PKO BP (2,71 proc.) i mBankiem (2,34 proc.) na czele, wobec których Kostecki skomentował, że zaczęły łapać „wiatr w żagle”, a kwestie WIBOR-u w umowach kredytowych raczej nie będą już negowane. Sądy oddalają 95 proc. wniosków o zabezpieczenia roszczenia kredytobiorców w sporze o kredyt oparty o wskaźnik WIBOR- poinformował wiceprezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek.

W WIG20 na minusie były tylko kursy Dino i Kęt, ale oba spadły o mniej niż 1 proc.

mWIG40 miał w czwartek swoją gwiazdę sesji, która skalą wzrostów przebiła ten Allegro. Bumech zyskał 21,59 proc. przy ponad 12,5 mln zł obrotów, po wywiadzie prezesa udzielonemu PAP. Spółka, która ma za sobą najlepszy rok w historii, chce wypłacić dywidendę. Prezes skłania się ku rekomendowaniu 4-8 zł dywidendy na akcję. Wskazuje jednak, że sytuacja na rynku jest zmienna, nie jest też jasna kwestia tzw. podatku od nadmiarowych zysków. Bumech liczy na podobne lub nieznacznie lepsze wyniki finansowe niż w 2022 roku.

W tym segmencie mocne były wspomniane kursy spółek energetycznych, ale dalej mocno rosły akcje Eurocashu (7,56 proc.), który poprawił swoje roczne maksima.

Na szerokim rynku wznowiono handel akcjami Atremu (18,18 proc.), zawieszony w czwartek po ponad 30-proc. wzroście po ogłoszeniu informacji o umowie z PKN Orlen. Negatywnie wyróżnił się kurs DataWalk (-13,45 proc.), który jest najniżej od 3 lat. Kurs spadł po wstępnych wynikach za 2022 r. i wypowiedziach prezesa o przyczynach słabego wzrostu sprzedaży.

Na NewConnect zadebiutowała spółka Frozen Way, wydawca i producent gier z Grupy PlayWay. W pierwszym dniu notowań kurs wzrósł o 11,49 proc.