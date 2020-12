WIG20 na zielonej fali. Mocne wzrosty Lotosu i energetyki

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

WIG20 ma za sobą kolejną udaną sesję. Wzrosty napędzały znów spółki paliwowe, energetyczne oraz banki. Po raz pierwszy w tym tygodniu wyraźnych spadków uniknął CD Projekt.

Po świetnym listopadzie (druga najwyższa miesięczna stopa zwrotu w XXI wieku), WIG20 nie zwalnia tempa i w grudniu. Do tej pory tylko jedna sesja nowego miesiąca zakończyła się spadkiem (3 grudnia o 0,4 proc.). Pozostałe to wzrosty, w tym tak obfite jak w grudnia (+2,4 proc.), czy 4 grudnia (+3,1 proc.). Początek tego tygodnia przyniósł dwie sesje ze wzrostami o 0,6 proc. indeks i tak jednak pozytywnie wyróżniał się na europejskim tle.

Środa to kolejny dzień w barwach zieleni. WIG20 ostatecznie zamknął dzień na poziomie 1994 pkt, a więc 1,2 proc., w ciągu sesji wzrosty były jednak momentami dużo mocniejsze. Za symboliczny moment należy uznać sforsowanie psychologicznej bariery 2000 pkt. WIG20 był dziś notowany z "dwójką z przodu" po raz pierwszy od lutego 2020. Powrót poniżej tego poziomu i słabsza końcówka dnia może sugerować jednak swego rodzaju wyczerpywanie się paliwa po serii udanych sesji.

Co ciekawe krajobraz dzisiejszej sesji niewiele odbiegał od tego, co obserwowaliśmy w listopadzie. Z jednej strony wyraźnie słabiej radziły sobie spółki, którym lockdown w pewnym sensie sprzyjał. I tak po czerwonej stronie aż o przeszło 3 proc. taniały akcje Allegro i Dino, 2,7 proc. straciło Orange, a 1,3 proc. Cyfrowy Polsat (zatem telekomy), grupę uzupełniało Asseco Poland (-0,6 proc.). A przecież wiele do spadków nie zabrakło CD Projektowi (+0,2 proc.), który po burzliwych dwóch sesjach dziś zachowywał się nieco spokojniej (choć obroty i tak sięgnęły 553 mln zł). Do premiery "Cyberpunka" pozostało jednak kilka godzin i jutro na CD Projekcie znów może być gorąco.

Z drugiej strony listopadowych analogii można było szukać i wśród rosnących spółek. Paliwa, banki, energetyka, odzieżówka - wszystkim tym branżom lockdown był nie w smak i od listopada radzą sobie one bardzo dobrze. Podobnie było i dziś. Aż 9,6 proc. zyskał Lotos, o ponad 8 proc. podrożał energetyczny duet PGE-Tauron, 7,2 proc. zyskało CCC, a o ponad 6 proc. podrożały papiery Pekao i JSW.

Zieleń przeważała i na innych głównych indeksach GPW. WIG zyskał 1,1 proc., mWIG40 0,7 proc., a sWIG80 0,8 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły aż 2,5 mld zł. To jedna z najlepszych pod tym względem sesji w ostatnim czasie, choć warto zwrócić uwagę, że podwyższona aktywność inwestorów obserwowana jest w zasadzie od początku obecnego tygodnia. Duża w tym rola CD Projektu i premiery "Cyberpunka 2077".

Na szerokim rynku zwracała uwagę m.in. spora przecena akcji Mercatora (-16 proc.). Akcjonariusze spółki chcą sprzedać w ABB do 508 000 jej akcji, stanowiących 4,79 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 3,45 proc. głosów na WZ

Adam Torchała