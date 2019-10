WIG20 na plusie. Rynek odetchnął po TSUE

Po czwartkowych emocjach związanych z wyrokiem TSUE, piątek na GPW był dniem zdecydowanie bardziej spokojnym. W skali całego tygodnia WIG20 znalazł się jednak na wyraźnym minusie.

Ostatnią w tym tygodniu sesję WIG20 zakończył na poziomie 2121,16 pkt., co oznaczało wzrost o 1,04 proc. Warto podkreślić, że przez całe notowania główny indeks warszawskiej giełdy znajdował się nad kreską. Pozwoliło to nieco zmniejszyć skalę poniesionych w tym tygodniu strat, konkretnie do 2,98 proc.

Lekka zieleń towarzyszyła dziś także indeksom mniejszych spółek: mWIG40 (0,40 proc.) i sWIG80 (0,05 proc.). W konsekwencji indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,82 proc. Obroty przekroczyły 660 mln zł.

W WIG20 najmocniej drożały dziś akcje PGNiG (4,54 proc.). Dobrze spisały się także Play (3,11 proc.) i odbijająca od dna JSW (2,79 proc.). Najwięcej straciły zaś Orange Polska (-1,73 proc.) i LPP (-1,18 proc.).

W centrum uwagi były rzecz jasna także banki. Sektorowy indeks WIG-Banki zyskał 1,14 proc., do czego przyczyniły się m.in. PKO BP (1,56 proc.), Millennium (3,30 proc.), Pekao (1,25 proc.), Santander Bank Polska (0,99 proc.). Pod kreską pozostawały akcje BOŚ (-1,47 proc.), Aliora (-0,11 proc.), mBanku (-0,52 proc.) oraz ING (-0,10 proc.).

Najmocniejszym sektorem na GPW były dziś paliwa (2,38 proc.). Związane było to oczywiście ze zwyżkami Orlenu (2,31 proc.), Lotosu (0,95 proc.) i wspomnianego PGNiG. Dwie pierwsze spółki otrzymały dziś rekomendacje od DM BOŚ.

Na szerokim rynku w oczy rzucały się ponownie mocno drożejące akcje Eko Exportu (21,65 proc.), a także Polnord (13,45 proc.) czy Elemental (7,19 proc.). Po drugiej zestawieni znalazły się Ursus (-6,92 proc.) i Getin Noble Bank (-5,71 proc.).

