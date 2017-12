WIG20 mocno w górę po świętach. Zieleń PGNiG-u i KGHM-u

Po odpakowaniu prezentów spod choinki, w środę inwestorzy mogli sprawdzić, co przygotował im giełdowy św. Mikołaj. Ten hojny był przede wszystkim dla akcjonariuszy dużych spółek, właściciele akcji mniejszych z poświątecznego handlu zadowoleni raczej nie będą.

Na światowych rynkach pierwsza poświąteczna sesja nie obfitowała w emocje. Obserwowano raczej niewielkie ruchy z lekką przewagą zieleni. Pozytywnie na tym tle wyróżniał się WIG20, który zakończył sesję 1,43 proc. ponad kreską, co uczyniło go tym samym najmocniejszym indeksem na Starym Kontynencie. Dobrze poradziły sobie także spółki średnie, mWIG zyskał 0,84 proc.

Trudno szukać wydarzeń, które z fundamentalnego punktu widzenia tłumaczyłyby dzisiejszą siłę polskiej giełdy. Wydaje się, że po prostu była to jednak z tych sesji, podczas których WIG20 nadrabiał dystans do Europy (zazwyczaj chodzą one w parze z sesjami, na których blue chipy ów dystans zaraz tracą). Za teorią tą przemawia także fakt, że będący lepszym odzwierciedleniem kondycji przedsiębiorstw sWIG stracił dziś 0,48 proc. Z drugiej strony od dwóch tygodni na fali jest złoty, co pokazuje pozytywny sentyment do polskiego rynku. Przy okazji uderza także w eksporterów, których dużo jest właśnie w trzeciej linii warszawskiej GPW.

Omawiając dzisiejszą sesję, nie sposób pominąć jednego istotnego faktu. Dziś był ostatni dzień na sprzedanie akcji tak, by transakcję rozliczyć jeszcze w ramach podatku za 2017 rok. Jutrzejsze transakcje, z racji systemu T+2, rozliczane będą po Nowym Roku, liczyć się będą więc do podatku za 2018 rok. Fakt ten mógł wpływać na decyzje transakcyjne inwestorów. Być może to właśnie z tego powodu obroty na szerokim rynku sięgnęły 845 mln zł, co jak na okres świąteczny jest wynikiem niezłym. Więcej o kwestiach podatkowych na giełdzie można przeczytać w artykule "Podatkowe last minute na GPW".

Najmocniejszymi ogniwami indeksu dużych spółek byli państwowi giganci - 4,3 proc. zyskało PGNiG, 3,2 proc. zaś Energa. Warto było również zwrócić uwagę na rosnący o 2,2 proc. KGHM, który korzystał na mocno drożejącej w ostatnim czasie miedzi.

Po drugiej stronie rynku znalazła się ledwie czwórka blue chipów. Najwięcej, 1,7 proc., straciło Orange. 1,2 proc. stracił PZU, który jest obecnie najtańszy od 10 miesięcy. Mniejsze straty zanotowały akcje Eurocashu i JSW.

Na szerokim rynku bohaterem poranka było Esotiq, które później wprawdzie nieco osłabło, dzień zakończyło jednak 4,1 proc. ponad kreską. Walne zgromadzenie spółki, zwołane na 19 stycznia, zdecyduje o skupie do 446 700 akcji własnych. Projekt uchwały zakłada, że Esotiq może przeznaczyć na skup do 21 mln zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3550,17 -0,09 -1,64 -0,87 8,44 7,89 DAX Niemcy 13070,02 -0,02 -1,82 0,08 14,15 13,84 FTSE 100 W.Brytania 7620,68 0,37 1,11 2,85 7,82 6,69 CAC 40 Francja 5368,84 0,08 -0,95 -0,40 10,93 10,42 IBEX 35 Hiszpania 10165,20 -0,16 -0,77 1,11 8,51 8,69 FTSE MIB Włochy 22201,27 -0,04 -0,85 -0,96 14,76 15,42 ASE Grecja 809,23 0,64 3,25 11,90 28,39 25,73 BUX Węgry 39190,99 0,42 1,15 -1,30 23,87 22,46 PX Czechy 1083,50 0,21 1,35 2,73 18,19 17,57 MICEX Rosja 2106,17 0,44 0,15 -1,85 -3,80 -5,67 RTS INDEX (w USD) Rosja 1148,92 0,34 1,73 -1,00 1,16 -0,30 BIST 100 Turcja 112149,70 0,13 1,53 7,05 46,22 43,53 WIG 20 Polska 2480,63 1,43 0,59 0,06 28,29 27,35 WIG Polska 63918,87 1,08 0,60 0,10 24,61 23,51 mWIG 40 Polska 4825,75 0,84 1,38 -0,03 15,86 14,48

O 6 proc. urósł z kolei Polnord. To reakcja na mocniejsze zaangażowanie się w akcjonariat spółki Murapolu . Odwrotna sytuacja nastąpiła u innego dewelopera - Soho. Tam zaangażowanie zmniejszył Aegon, a spółka straciła 8,7 proc

Adam Torchała