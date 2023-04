WIG20 mocniejszy od otoczenia. Kurs frankowej kancelarii z największą przeceną

Indeks dużych spółek przez większą część sesji wyglądał lepiej niż benchmarki w Europie i próbował nawet powrócić do wzrostów. Ostatecznie uległ spadkowej presji i znalazł się pod kreską, ale zachowując relatywną siłę. Z szerokiego rynku największą przeceną odznaczył się kurs Votum, kancelarii prawnej obsługującej sądowe sprawy hipotecznych kredytów frankowych.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

WIG20 spadł o 0,11 proc. WIG był niżej o 0,27 proc. mWIG40 spadł o 0,79 proc., a sWIG80 zniżkował o 0,51 proc. Obroty przekroczyły 1,03 mld zł, z czego 823 mln dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

Dawno niewidziana mocniejsza wtorkowa przecena na Wall Street, odbiła porannym handlu na europejskich giełdach. WIG20 tracił ponad 1 proc., ale w scenariuszu rozgrywanym już w ostatnim czasie, byki szybko przystąpiły do kontry, wyprowadzając indeks na plus, w oderwaniu od pozostających na minusie giełd bazowych.

Tam ciążyły zawirowania w sektorze bankowym w USA, First Republic po spadku o 50 proc. we wtorek, w środę tracił kolejne 30 proc. Bank poinformował o odpływie 100 mld dol. depozytów, a w środę CNBC wskazało, że rząd USA nie przewiduje ratowania banków. Z drugiej strony Nasdaq korzystał na lepszych od prognoz wynikach tzw. big techów.

Handlujących na GPW przez większość sesji mógł wspierać taniejący do euro dolar i złoty, który korzystał na całej sytuacji i w stosunku do dolara był już najdroższy od dnia sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Kurs USD/PLN zszedł nawet poniżej 4,13 zł. Słabszy dolar nie spowodował jednak wzrostu cen surowców, a ropa była notowana nawet poniżej 80 dol. za baryłkę, a miedź oddawała poranne wzrosty.

Ostatecznie sesja skończyła się przedłużeniem konsolidacji na WIG20, chociaż sentyment na szerokim rynku daleki był od neutralnego, a przeceny doświadczyło blisko 52 proc. spółek, przy zaledwie 35 proc. rosnących.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 6 z 14 indeksów. Najmocniej w górę poszedł WIG-Paliwa (1,31 proc.). Największe spadki natomiast miały WIG-Energia (-1,63 proc.) i WIG-Banki (-1,42 proc.).

W WIG20 pozytywnie wyróżniły się akcje Cyfrowego Polsatu (1,56 proc.), PKN Orlen (1,38 proc.) oraz KGHM-u (1,51 proc.). Kurs PKN Orlen wraca do średnioterminowej konsolidacji, w której pozostawał od listopada 2022 do marca 2023 r. Z kolei KGHM we wtorek po sesji poinformował, iż sprzedaż miedzi przez grupę KGHM była na tym samym poziomie rdr, a produkcja miedzi płatnej spadła rdr o 2 proc.

Do góry poszedł też kurs Allegro (1,04 proc.), który ponownie znajduje się w okolicach 52-tygodniowych maksimów. Wyniki pokazał Orange (0,28 proc.), które okazały się lepsze od prognoz analityków.

Pod kreską były wszystkie duże banki, z mBankiem (-3,26 proc.) jako liderem przeceny całego koszyka WIG20. W centrum uwagi był Alior (-2,31 proc.), który pokazał wyniki za I kwartał. Mocniej spadły akcje Grupy Kęty (-2,67 proc.) i PGE (-1,81 proc.).

Na szerokim rynku najmocniej spadł kurs Votum (-13 proc.). Kurs tej kancelarii prawnej specjalizującej w pozwach dotyczących hipotecznych kredytów frankowych runął po publikacji raportu z wybranymi wynikami za I kwartał i informacji o ujednoliceniu stawek dla klientów.

Z drugiej strony był kurs OT Logistic (11,8 proc.), która to spółka pokazała wyniki, a zarząd zarekomendował 5 zł dywidendy na akcję. Z kolei 3,3 zł dywidendy na akcję chce wypłacić Wittchen (7,95 proc.).