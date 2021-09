WIG20 melduje się na 2400 pkt. Pierwszy raz od 2,5 roku

fot. Krystian Maj / / FORUM

WIG20 wspiął się na kolejny okrągły poziom. Na poniedziałkowej sesji osiągnął 2400 pkt. Po raz ostatni powyżej tej granicy polski indeks blue chipów widziany był w kwietniu 2019 roku.

W połowie sierpnia informowaliśmy, że WIG20 po raz pierwszy od lipca 2019 roku notowany był powyżej 2300 pkt. Minęły niewiele ponad trzy tygodnie i flagowy indeks GPW zaliczył kolejny okrągły poziom, tym razem 2400 pkt. Stało się to w trakcie poniedziałkowej sesji 6 września 2021. Warto dodać, że tym razem, by znaleźć wyższe notowania, należy się cofnąć już o blisko 2,5 roku, do kwietnia 2019. W sumie maksima 2019 roku wyniosły 2420 pkt., są zatem na wyciągnięcie ręki.

kliknij, by przejść do notowań (Bankier.pl)

Eksperci przewidują dalsze wzrosty. PAP Biznes zwrócił się do zarządzających krajowych TFI z pytaniem, na jakim poziomie mogą w tym roku znaleźć się główne krajowe indeksy. Średnia prognoz zarządzających wskazuje, że WIG20 średnio może zanotować poziom 2.570 pkt., przy opiniach mieszczących się w przedziale od 2.500 pkt. do 2.700 pkt. Mediana prognoz wynosi 2.550 pkt.

Z drugiej strony zbyt duży optymizm ekspertów to wbrew pozorom sygnał ostrzegawczy. Stara giełdowa mądrość mówi, że jeżeli wszyscy zgadzają się, że coś będzie rosło, to najprawdopodobniej niebawem pojawi się korekta. Warto przypomnieć, że WIG20 ma za sobą okres silnych wzrostów. Tylko w tym roku urósł już o 21 proc.

Ciekawie wygląda także sytuacja WIG20TR. Przypomnijmy, WIG20 jest indeksem cenowym, przez co nie uwzględnia dywidend (w przeciwieństwie do WIG-u, który m.in. dzięki temu notowany jest na poziomach najwyższych w historii, a nie od 2,5 roku). WIG20TR dywidendy bierze pod uwagę i pokazuje, że dochodowo indeks blue chipów zbliża się do historycznych rekordów. Te wynoszą 4565 pkt, tymczasem WIG20TR notowany jest na poziomie 4439 pkt.

