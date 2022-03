WIG20 liderem w Europie. Bioton rośnie o ponad 40 proc.

fot. zhu difeng / / Shutterstock

Indeks dużych spółek zanotował największy wzrost spośród europejskich benchmarków. To kolejny sesja, podczas której GPW podąża w przeciwnym kierunku niż rynki bazowe.

Poniedziałkowe silne odreagowanie WIG20 (-3 proc.) zeszłotygodniowych wzrostów (+6 proc.) odbyło się w oderwaniu od zachowań rynków bazowych, które w większości rosły. Wtorkowa sesja przyniosła odwrócenie sytuacji i wzrost najważniejszych indeksów z GPW przy spadkach giełd europejskich.

WIG20 zyskał 1,41 proc. do 1 999,93 pkt, WIG był wyżej o 1,02 proc. i jest na poziomie 60 656,75 pkt mWIG40 zyskał 0,23 proc., a sWIG80 był wyżej o 0,37 proc. Obroty wyniosły ponad 1,33 mld zł, z czego 1,1 mld dotyczyło dużych spółek.

W dniu pierwszej od dawna ujemnej zmiany wskaźnika odczytu inflacyjnego w stosunku do poprzedniego miesiąca (chociaż mniejszego niż wskazywały szacunki) oraz umocnienia się złotego w stosunku do głównych walut, indeksy na GPW zanotowały wzrosty. Tym bardziej znaczące, że zanegowały poranne spadki i wyniosły z powrotem indeks blue chipów w okolice psychologicznego poziom 2000 pkt, którego wybicie w ubiegły piątek rynek szybko wymazał w poniedziałek. Taki powrót może być okazją do próby z kolejnym oporem na poziomie 2050-2060 pkt, z których nastąpił wojenny krach i które rynek z mozołem stara się odrabiać w ciągu ostatnich trzech tygodni.

W tle są oczywiście główne katalizatory przesunięć kapitału tzn. sytuacja na wojnie i decyzje Fed o stopach procentowych. Wtorek był dniem czwartej rundy rozmów Ukraina-Rosja i słów prezydenta Zełeńskiego o braku otwartych drzwi dla Ukrainy przez NATO. Do deeskalacji jeszcze daleko, ale trudno mówić, żeby sytuacja na froncie ukraińskim się pogarszała. Widać to w notowaniach ropy, która jest już poniżej 100 dolarów za baryłkę czy złota, które szybko zawróciło z poziomów ponad 2000 dolarów za uncję. W środę poznamy decyzję, od jakiego poziomu Fed rozpocznie podnoszenie stóp procentowych.

Na GPW sektorowo najlepiej wypadła branża spożywcza (9,59 proc.), dalej były banki (1,88 proc.). W sumie 11 indeksów branżowych zaliczyło wzrosty. Wśród trzech spadających były: odzież (-1,9 proc.), górnictwo (-1,74 proc.) i motoryzacja (-0,15 proc.).

W koszyku największych spółek po licznych przetasowaniach w czasie sesji wzrosło 15, z których najwięcej Orange (3,79 proc.), Pekao (23,59 proc.) i PZU (3,32 proc.). Mocny sektor bankowy ze wzrostami spółek paliwowych i energetycznych i szerokość wzrostów obejmujących większość największych spółek zadecydowały o popytowym charakterze sesji. Spadki cen ropy pozwoliły ogłosić przez PKN Orlen (1,63 proc.) obniżki cen paliw na swoich stacjach. Większe wzrosty zaliczył Lotos (3,17 proc.).

Ponad 2 proc. rosły pozostałe duże banki oraz Cyfrowy Polsat i CD Projekt.

Wzrost zanotował także Tauron (1,9 proc.), który jednak zaraportował stratę w IV kw. 2021 r.

Spadki dotyczyły tylko CCC (-3,13 proc.), Mercatora (-2,99 proc.), który wczoraj najmocniej wzrósł oraz KGHM-u (-2 proc.) i LPP (-1,74 proc.). Kurs PGNiG był neutralny (0,0 proc.).

W drugiej linii warto wspomnieć o wzroście ukraińskiego Kernela (17,23 proc.) przy ponad 17,2 mln zł obrotu. Z drugiej strony był solidny spadek Mabionu (-11,39 proc.) po poniedziałkowym, blisko 30 proc. wzroście.

Na szerokim rynku wyróżnił się wzrost Biotonu o 41,75 proc. i osiągnięcie pułapu 5,50 zł za akcję, na którym ostatni raz kurs był widziany w kwietniu 2021 r. Przyczyną gwałtownych wzrostów był komunikat spółki o zakończonym z sukcesem projekcie, realizowanym przy współudziale środków europejskich. Z drugiej strony mocne spadki dotyczyły Ursusa w upadłości (-19,73 proc.), którego kurs w ostatnich 3. tygodniach zyskał do wczoraj blisko 170 proc.

Bankier.pl

MKu