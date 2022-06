WIG20 kończy serię pięciu spadkowych sesji. Kurs Allegro na historycznych minimach

fot. Krystian Maj / / FORUM

Indeks największych spółek zaliczył wzrost podczas wtorkowego handlu, dzięki czemu zakończył serię pięciu spadkowych sesji z rzędu. Wzrosty były możliwe dzięki lepszej postawie banków. Odbicie ponad poziom 90 zł zaliczył również kurs CD Projektu. Poniżej 20 zł wyceniono akcje Allegro.

W poniedziałek WIG20 zyskał 1,33 proc., WIG był wyżej o 0,74 proc., osiągając 53 247,17 pkt. mWIG40 i sWIG80 zniżkowały o 0,39 proc. i 0,88 proc. Obroty przekroczyło 874 mln zł, z czego 741 dotyczyło dużych spółek.

Uspokojenie nastrojów po fali wyprzedaży, jaka przetoczyła się w poniedziałek przez rynki finansowe, obserwowano we wtorek podczas handlu na rynku akcji. Większość europejskich indeksów bazowych dalej traciła, sprowadzając je do ponad rocznych minimów, jednak skala przeceny wyniosła ok. 0,5 proc. i była nieporównywalna z poniedziałkowym wyprzedaniem.

Również handel na Wall Street po otwarciu przebiegał w spokojniejsze atmosferze, a indeksy lekko zwyżkowały. Za Oceanem pokazano dane o inflacji producenckiej, która w maju nieznacznie spadła (10,8 proc.). Na tym tle sesja na GPW, zwłaszcza na dużych spółkach, przebiegła spokojnie i pod kontrolą byków, które pokusiły się o odzyskanie utraconego poziomu 1 700 pkt.

W centrum uwagi jest środowe posiedzenie FOMC i decyzja o amerykańskich stopach procentowych. Wtedy zakończy się dwudniowe spotkanie bankierów z Fed, a o 14.00 czasu waszyngtońskiego (o 20.00 czasu polskiego) zostaną ogłoszone ustalenia.

Stratedzy z głównych firm z Wall Street, w tym Goldman Sachs Group, Nomura Holdings i JPMorgan Chase & Co., podnieśli po majowych danych o inflacji w USA - gdy wyniosła ona 8,6 proc. - swoje szacunki podwyżek stóp procentowych w czerwcu i pod koniec lipca do 75 pb. Na takie podwyżki wskazują też analitycy Barclays i Jefferies – przekazał PAP.

Wyjątkowy konkurs inwestycyjny Jesteś inwestorem? Weź udział w wyjątkowym konkursie organizowanym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., który odbędzie się w dniach 30 maja - 8 lipca. Uczestnicy będą mieli możliwość zainwestowania kwoty od 2 do 20 tys. zł na realnym rachunku maklerskim. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w postaci wielokrotności wypracowanego zysku — do 30 tys. zł, a także preferencyjne stawki prowizji maklerskich w DM BPS. Dowiedz się więcej na temat konkursu, a także Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., jednego z liderów na rynku prowizji internetowych. Bankier.pl jest patronem medialnym konkursu.

Na GPW sektorowo wzrosty zaliczyło 6 indeksów, z których najwięcej zyskały banki (2,48 proc.) oraz producenci gier (2,15 proc.), czyli branże, które podczas ostatnich sesji były pod szczególną presją podażową. Zniżkowało 8 średnich z mediami (-2,5 proc.) i informatyką (-1,94 proc.) na czele.

W WIG20 większość (16.) spółek zaliczyła sesję na plus. Największe odbicie zanotowały walory Santandera (5,13 proc.), JSW (4,82 proc.) oraz Pekao (4,27 proc.). Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityk Citi Andrzej Powierza podniósł rekomendacje dla Santander Bank Polska do "kupuj" z "neutralnie".

Ponad poziom 90 zł za akcję udało się wrócić notowaniom CD Projektu (3,36 proc.), które i tak rano ustanowiły nowe minima trendu spadkowego (86,36 zł). Według części analityków koniec spadków producenta gier może być bliski.

Słabo zachowały się natomiast kursy CCC (-4,33 proc.), Asseco (-2,65 proc.) i Allegro (-2,18 proc.) tracąc wyraźnie mocniej niż LPP, Cyfrowy Polsat i mBank, których skala spadków nie przekroczyła 1 proc. Allegro pierwszy raz w historii zamknęło sesję poniżej poziomu 20 zł za akcję. Walory kiedyś największej spółki w historii WIG20 kosztowały po fixingu 19,686 zł.

Na szerokim rynki mocne całą sesję były notowania Bogdanki (3,74 proc.) wobec informacji o chęci odkupienia od Enei pakietu akcji węglowej spółki. Przy temacie węgla warto wspomnieć o kolejnym rządowym rozwiązaniu, które wprowadza urzędowe ceny opału.

Bogdanka wraz z Grupą Pracuj po sesji 17 czerwca wejdzie w skład indeksu mWIG40. Wypadną z niego natomiast Biomed i Playway.

Jeśli mowa o portfelu średnich spółek, to wyróżnił się XTB (5,06 proc.), którego kurs rośnie drugą sesję z rzędu i zbliża się do rocznych maksimów, które ustanowione były na przełomie maja i czerwca.

Po poniedziałkowym teście i obronie majowych minimów o 4,09 proc. wzrósł kurs DataWalk i był wiceliderem skali wzrostów w tym segmencie rynku. Duża przecena spotkała za to walory Benefitu (-9,82 proc.) oraz LiveChatu, Selvity i Mabionu, które straciły ponad 4 proc.

Mku