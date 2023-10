WIG20 jeszcze przyspieszył. Banki, paliwa i energia pchają GPW w górę

Wzrosty na WIG20 jeszcze przyspieszyły i wyniosły indeks najwyżej od 20 września. I tym razem indeks był jednym najmocniejszych tego dnia w Europie. Nastroje na rynkach bazowych też były wyraźnie lepsze. GPW wpisała się zatem w dobry sentyment na giełdach w Europie i USA i dzięki wzrostom w szczególności sektora bankowego, paliwowego, energetycznego i górniczego.

fot. Krzysztof Kuczyk / / FORUM

WIG20 zyskał 2,66 proc., WIG był wyżej o 2,4 proc. Z kolei mWIG40 poszedł do góry o 2,28 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,3 proc. Obroty przekroczyły 1,37 mld zł, z czego 1,18 mld dotyczyło WIG20.

Wszystko, co dzieje się w ostatnich trzech dniach na WIG20, przypomina na razie scenariusz z zeszłego roku, kiedy w pierwszej połowie października indeks zaliczył okresowe minimum i dynamicznie odbił rozpoczynając marsz do 2202 pkt, osiągniętych 31 lipca br. Głównym zawiadującym teraz, tak jak wtedy, jest sektor bankowy, który nieprzerwanie rośnie od środowej decyzji RPP po mniejszej, niż oczekiwał rynek, obniżce stóp procentowych.

Wzrosty dotyczą też mocno zdołowanych ostatnio akcji pojedynczych spółek, które odbijają z nawet historycznych minimów. Najważniejszą różnicą wydaje się być kalendarz i przewidziane na 15 października wybory parlamentarne, czynnik nie bez znaczenia w giełdowej układance, chociaż bez wpływu na pojedyncze powyborcze sesje. Wzrosty są poparte obrotami, co świadczy o zaangażowaniu zagranicznego kapitału, a mocno zyskuje złoty, który do dolara od zeszłej środy "urósł" o przeszło 15 groszy.

Sytuacja zewnętrzne też nie jest najgorsza w tym tygodniu. Rynek nie przejął się danym z amerykańskiego rynku pracy i Wall Street kontynuowała wzrosty w poniedziałek, nie zagregował na atak Hamasu na Izrael, poza rynkiem ropy, której notowania podbiły jednak akcje koncernów paliwowych jak Orlen, a po wczorajszych wypowiedziach członków Fed, które odebrane zostały gołębio, rentowności amerykańskich obligacji spadły. W dodatku, jak podała agencja Bloomberg, Chiny planują wprowadzenie nowych programów stymulacyjnych, aby sprostać oczekiwaniom dotyczących wzrostu gospodarczego. DAX i CAC40 więc zyskiwały w okolicy 2 proc., Nasdaq i S&P500 w pierwszych godzinach sesji na Wall Street rosły w granicach 1 proc.

W ujęciu sektorowym tylko motoryzacja była lekko pod kreską (-0,53 proc.), a wszystkie pozostałe branże zaliczyły wzrost, z czego 10 o ponad 1 i więcej procent. Najlepiej poradziła sobie energetyka (5,34 proc.), dalej były paliwa (4,22 proc.) i banki (3,03 proc.), które tym razem przy 352 mln zyskały piąty dzień z rzędu. Przy 103 mln zł obrotu wyraźnie w górę poszło także górnictwo (2,33 proc.), a przy 74,5 mln zł gry (1,97 proc.).

W WIG20 tym razem zyskały akcje 19 spółek. Wyłamał się tylko kurs Orange (-0,52 proc.). Tak jak dzień wcześniej motorem napędowym były banki z PKO (4,63 proc.) i Pekao (2,07 proc.) na czele, gdzie w sumie obrót wyniósł ponad 255 mln zł oraz Orlen (4,44 proc.), na którym handlowano akcje za 227 mln zł.

Pod względem skali wyróżniły się akcje spółek notowanych w ostatnim tygodniu na historycznych minimach jak Pepco (5,67 proc.) i Cyfrowy Polsat (5,87 proc.). Mocny był także kurs PGE (5,45 proc.). W odniesieniu do Pepco pomagać może podniesiona rekomendacja dla akcji spółki z “trzymaj” do “kupuj” przez analityka PKO BP (cena docelowa spadła jednak z 35,5 do 21,5 zł). 13 października dojdzie do formalnej likwidacji Steinhoff International Holdings, podmiotu, który jest głównym akcjonariuszem Pepco.

W drugiej linii warto zwrócić uwagę na kursy Enei (7,57 proc.) i Bogdanki (5,36 proc.), bo na rynku pojawiła się informacja o wstępnej umowie na sprzedaż pakietu akcji Bogdanki należącego do Enei Skarbowi Państwa. Mocny był w tym segmencie także kurs Tauronu (6,52 proc.) oraz Grenevii (5,77 proc.) oraz oczywiście banków, tym razem na czele z Handlowym (5,01 proc.).

Wśród mniejszych spółek wyróżnił się CI Games 8,8 proc.), którego kurs próbuje odbił po spadkowej serii z ostatnich tygodni. Przypomnijmy, że 13 października zaplanowana jest premiera “Lords od the Fallen” – największej produkcji studia w historii.

Michał Kubicki