WIG20 jeszcze niżej. Kolejny dzień wyprzedaży dużych spółek

Początkowe wzrosty, przerodziły się w wyprzedaż akcji największych polskich spółek w drugiej części sesji. Nowe roczne minima osiągnęły kursy CD Projektu, PKN Orlen i CCC, ale największej przeceny w koszyku doświadczył kurs JSW.

Pogorszenie nastrojów w ciągu dnia obserwowane było na rynkach bazowych w ciągu wtorkowego rozdania wraz ze startem sesji na Wall Street. To m.in. efekt publikacji wskaźnika ISM dla usług w USA (56,9 pkt), lepszego od oczekiwań i od poprzedniego odczytu za lipiec. Przedłużony weekend (brak sesji w poniedziałek w USA) nie przyniósł ostudzenia nastrojów i mimo obserwowanych wzrostów notowań kontraktów na amerykańskie indeksy i lekko wzrostowego startu sesji kasowej, na giełdach szybko powróciła czerwień po publikacji wciąż dobrych danych z gospodarki.

Umacniał się dolar i rentowności obligacji, sugerując, że inwestorzy przewidują dalsze zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed. Giełdowe niedźwiedzie dostały nowego paliwa, by kontynuować przecenę. Na GPW przybrała ona znów wymiar gwałtownego wychodzenia z rynku, w zupełnym oderwaniu od tego, co się działo na indeksach giełd bazowych. Nie bez znaczenia była dynamika deprecjacji złotego, który w zaledwie kilkadziesiąt minut stracił ok. 0,8 proc. do dolara.

Ostatecznie WIG20 był niżej o 2,63 proc. i w czasie sesji wyznaczył nowe minimum trwającej bessy na poziomie 1444,84 pkt – najniżej od 30 marca 2020 r. WIG zniżkował o 2,04 proc. do 48 373,48 pkt dzięki mniejszej skali spadków mWIG40 (-0,73 proc.) i sWIG80 (-1,22 proc.). Obroty wyniosły 783 mln zł, z czego 685 mln dotyczyło dużych spółek.

Dla WIG20 wtorkowa sesja oznacza najniższe zamknięcie od 25 marca 2020 r. i opuszczenie rejonu 1500 pkt, gdzie indeks próbował się konsolidować w czasie dwóch ostatnich sesji. Gwałtowność spadków potęguje fakt, że sesyjne maksimum i minimum oznaczało zmienność na poziomie 4 proc.

WIG20 był we wtorek drugim najgorszym indeksem w Europie, po norweskim OSEAX, przy rosnącym o ok. 1 proc. DAX-ie czy wzrostach CAC40, czy FTSE100. W końcówce, nie pomogły nawet odrabiające początkowe straty indeksy w USA.

Na GPW w ujęciu sektorowym 6 branżowych indeksów zanotowało wzrosty z wyraźnym liderem w postaci chemii (2,4 proc.). Poniżej 1 proc. wzrosły notowania mediów, informatyki, motoryzacji, spółek spożywczych i budownictwa. Najwięcej przeceniono odzież (-5,35 proc.) i paliwa (-4,59 proc.), a szerokiemu rynkowi ciążyły jeszcze górnictwo (-3,73 proc.) i energetyka (-3,74 proc.).

W WIG20 przeceniony akcje 17 spółek, z czego najbardziej spadły notowania JSW (-7,44 proc.). Na rynku obserwowano dalsze spadki cen kontraktów na węgiel koksujący z Australii oraz pojawiła się wypowiedź Pawła Borysa z PFR, że ewentualna dywidenda od JSW nie będzie możliwa, jeśli spółka nie spłaci pożyczki udzielonej przez fundusz w czasie pandemii. Była to szósta spadkowa sesja JSW z rzędu.

Wyraźnie spadki dotyczyły również akcji LPP (-5,64 proc.) i PGNiG (-5,51 proc.), ale i PGE (-4,95 proc.), Cyfrowego Polsatu (-4,82 proc.), PKN Orlen (-4,53 proc.) i CCC (-4,22 proc.). Ostatnie dwie spółki pogłębiły swoje roczne minima, a do tego grona dołączył jeszcze kurs CD Projektu (-3,78 proc.), który zszedł po raz pierwszy od ponad 5 lat poniżej poziom 80 zł za akcję. W środę po sesji spółka pokaże wyniki za mijający kwartał.

Ponad 3 proc. na minusie były jeszcze kursy KGHM, Grupy Kęty i Orange. W odniesieniu do KGHM na plan pierwszy wysuwają się spadki cen miedzi, o których w kontekście recesji pisze "Financial Times". W trakcie odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego KGHM podpisał list intencyjny w sprawie wdrożenia reaktorów SMR.

Na plus sesję zakończyły notowania Allegro (1,87 proc.), Asseco (0,63 proc.) oraz Pepco (0,47 proc.).

W drugiej linii po przeciwnych stronach były notowania Benefitu (-6,34 proc.), Mercatora (-6,19 proc.), Bogdanki (-5,28 proc.), Tauronu (-4,45 proc.) oraz zyskujących mocniej od reszty Selvity (5,07 proc.), Develi (4,26 proc.) i Grupy Azoty (3,93 proc.).

