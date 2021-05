WIG20 jednym z majowych zwycięzców

fot. kenuts / / Shutterstock

To był dobry maj dla posiadaczy akcji. WIG20 okazał się jednym z najlepszych światowych indeksów, rosnąc w dwucyfrowym tempie. Generalnie był to miesiąc stojący pod znakiem dominacji rynków wschodzących.

Stare giełdowe powiedzonko zalecające sprzedaż akcji w maju tym razem się nie sprawdziło. 38 z 50 głównych światowych indeksów zakończyło miesiąc na plusie. W czołówce najlepszych giełdowych benchmarków maja znalazły się same rynki wschodzące. Pierwsze miejsce przypadło argentyńskiemu Mervalowi, który urósł o przeszło 21%.

Podium uzupełniły indeksy GPW. WIG20 wzrósł w maju o 11,4%, a WIG zyskał 10,5% i szybko zmierza do wyrównania historycznych szczytów z lipca 2007 i stycznia 2018 roku. Tuż za pudłem uplasował się węgierski BUX (+7,6%) przed indyjskim Sensexem, rosyjskim RTS-em i brazylijską Bovespą. Dalej mamy jeszcze indeksy z Pragi, Wilna, Szanghaju, Meksyku i Manili.

Czyli wielką majową dominację rynków wschodzących. Najlepszy indeks z rynku rozwiniętego – włoski FTSE MIB zajął dopiero 15. lokatę z miesięczną stopą zwrotu wynoszącą 3,1%. Bez rewelacji, ale też przeważnie na plusie, zakończyły maj najważniejsze światowe indeksy. Dow Jones urósł o 2,1%, DAX o 1,2%, a S&P500 zaledwie o 0,5%.

Warto odnotować, że w maju Nasdaq stracił 1,5%, co było jednym z najsłabszych wyników wśród głównych światowych indeksów giełdowych. Był to pierwszy miesięczny spadek Nasdaqa od października 2020 r. Podobną stratę odnotował japoński Nikkei oraz grecki Athex. Zdecydowanie najgorszym rynkiem akcji w maju okazał się parkiet w Chile, na którym także w kwietniu doszło do zdecydowanej korekty zwyżek z I kwartału.

Majowe wzrosty są kontynuacją hossy trwającej od kwietnia 2020 roku. Zaledwie co dziesiąty giełdowy indeks na koniec maja znajdował się niżej niż na początku roku. Po pięciu miesiącach 2021 roku liderem jest saudyjski Tadawul, który przyniósł inwestorom przeszło 21%. Tuż za nim uplasowały się rynki w Tallinie, Kijowie i Sztokholmie. WIG ze stopą zwrotu YTD na poziomie 16,2% plasuje się na dość wysokiej, 8. pozycji.

KK