WIG20 jednak na plus. Odbicie CD Projektu

WIG20 rzutem na taśmę wyszedł nad kreskę, kończąc tydzień tuż poniżej 1700 pkt. Tym razem główny indeks otrzymał wsparcie ze strony CD Projektu, który odbił po ostatnich spadkach.

Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem WIG20 o 0,19 proc. do poziomu 1697,39 pkt. To o 1,4 proc. więcej niż na koniec poprzedniego tygodnia. Ten skromny krok do przodu nie przez cały dzień był czymś oczywistym – w południe główny indeks GPW tracił ponad 1 proc., wymazując niemal całe wzrosty z mijającego tygodnia.

Lekką zwyżkę zanotował także mWIG40 (0,15 proc.), czego nie można było powiedzieć o sWIG80 (-1,11 proc.). W efekcie szeroki WIG zyskał jedynie 0,02 proc. Obroty przekroczyły 900 mln zł.

W WIG20 główną lokomotywą był CD Projekt. Przeceniona w ostatnich dniach spółka odbiła o 3,82 proc. przy obrotach sięgających 300 mln zł. Pomocna w odrabianiu strat mogła okazać się rekomendacja analityków JP Morgan, którzy podwyższyli cenę docelową z 359 zł do 500 zł. Piątkową sesję CD Projekt skończył na poziomie 396 zł.

Po czwartkowym wystrzale zwyżkową formę zachowały też akcje CCC (2,17 proc.). Najmocniejszej przeceny doświadczyły dziś JSW (-3,16 proc.) i PGE (-3,01 proc.). W energetycznej spółce wszczęty został spór zbiorowy.

W mWIG40 błysnęły w piątek Mercator (5,69 proc.) oraz PlayWay (4,36 proc.), w górę poszły także akcje Biomedu-Lublin (2,62 proc.). Znacznie gorzej radziły sobie natomiast walory Celon Pharma (-3,33 proc.). W sWIG80 liderem okazał się Torpol (2,12 proc.), a zestawienie zamyka Eko Export (-8,65 proc.). Na szerokim rynku wyróżniały się jeszcze akcje spółki Krynica Vitamin (18,86 proc.).

Tematem numer jeden na światowych giełdach była informacja o zakażeniu koronawirusem amerykańskiej pary prezydenckiej. Wszystko wskazuje na to, że koronawirus zdominuje także przyszły tydzień na rynkach finansowych.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3190,93 -0,10 1,72 -4,40 -6,52 -14,80 DAX Niemcy 12689,04 -0,33 1,76 -4,19 6,40 -4,23 FTSE 100 W.Brytania 5902,12 0,39 1,02 -0,65 -17,13 -21,75 CAC 40 Francja 4824,88 0,02 2,01 -4,11 -11,03 -19,29 IBEX 35 Hiszpania 6754,50 0,35 1,90 -3,46 -24,21 -29,27 FTSE MIB Włochy 19064,31 0,01 1,96 -4,00 -10,49 -18,90 ASE Grecja 625,67 -0,92 1,26 -2,88 -25,12 -31,75 BUX Węgry 33449,84 -0,62 4,75 -2,83 -15,14 -27,41 PX Czechy 857,72 -0,16 -0,62 -4,85 -15,08 -23,12 RTS INDEX (w USD) Rosja 1148,07 -2,25 -1,43 -7,03 -12,61 -25,88 BIST 100 Turcja 1145,03 0,13 1,86 5,64 10,62 0,07 WIG 20 Polska 1697,39 0,19 1,39 -4,93 -19,11 -21,05 WIG Polska 49043,26 0,02 1,55 -4,50 -11,79 -15,20 mWIG 40 Polska 3555,58 0,15 2,15 -4,25 -1,69 -9,02 Źródło: PAP

Michał Żuławiński